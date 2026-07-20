INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाथिएटर के बाद ओटीटी पर बवाल काट रही सामंथा रुथ प्रभु की 'मां इंति बंगारम', नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही फिल्म

थिएटर के बाद ओटीटी पर बवाल काट रही सामंथा रुथ प्रभु की 'मां इंति बंगारम', नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही फिल्म

Maa Inti Bangaaram OTT: सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. 19 जून को रिलीज हुई फिल्म 'मां इंति बंगारम' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की. हालांकि अब ओटीटी पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 20 Jul 2026 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. पिछले महीने सामंथा की फिल्म 'मां इंति बंगाराम' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसने शानदार कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए. इसी बीच फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया गया, जहां फिल्म लगातार नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. 

ओटीटी पर टॉप 1 पर है फिल्म 

सिनेमाघरों के बाद सामंथा की फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर 17 जुलाई को कई लैंग्वेज में रिलीज किया गया हैं. हालांकि फिल्म की रिलीज के बाद ही इसने ओटीटी पर कब्जा कर लिया और नए रिकॉर्ड बना रही हैं. फिल्म की कहानी और सामंथा की परफॉर्मेंस ने हर किसी को दिवाना बना दिया हैं. वहीं इसके गाने भी रिलीज के बाद से सुर्खियों में है और खूब सुने जा रहे हैं.

फिल्म की कमाई 

बॉक्स ऑफिस की बात करें, तो Sacnilk की रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने दुनियाभर से 99.44 करोड़ रुपये की कमाई की हैं. वहीं इंडिया ग्रॉस 71.64 करोड़ और नेट 61.89 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया हैं. फिल्म की इस सफलता ने सामंथा की खुशी को दोगुना कर दिया हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Samantha (@samantharuthprabhuoffl)

ये भी पढ़ें: देहरादून कॉन्सर्ट में जैस्मिन सैंडलस के साथ बदतमीजी, भीड़ में गलत तरीके से छूने का वीडियो वायरल

फिल्म के बारे में

बता दें कि निर्देशक बीवी नंदिनी रेड्डी की इस फिल्म की कहानी सामंथा के पति राज निदिमोरू ने लिखी हैं. फिल्म को सामंथा ने अपने होम प्रोडक्शन के बैनर तले प्रस्तुत किया है, जिसमें उनके साथ गुलशन देवैया, दिगंत, गौतमी, श्रीमुखी और चटनी कृष्णा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएं.

मां बनने वाली हैं सामंथा 

वहीं बात करें सामंथा की पर्सनल लाइफ की, उन्होंने अपनी फिल्म के रिलीज के बाद ऐलान किया कि वो और राज निदिमोरू पेरेंट्स बनने वाले है, जिसके लिए उन्होंने कुछ समय का अपने काम से ब्रेक लिया हैं. उनके इस ऐलान के बाद उनके फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है और सभी उन्हें बधाई दे रहे हैं. 

ये भी पढ़ें: 'रामायण' में सीता का किरदार निभाने के लिए साई पल्लवी करती थीं मेडिटेशन, बोलीं- 'ये रोल नहीं, आशीर्वाद है'

और पढ़ें
Published at : 20 Jul 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
Samantha Ruth Prabhu JioHotstar Maa Inti Bangaram
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
थिएटर के बाद ओटीटी पर बवाल काट रही सामंथा रुथ प्रभु की 'मां इंति बंगारम', नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही फिल्म
थिएटर के बाद ओटीटी पर बवाल काट रही सामंथा रुथ प्रभु की 'मां इंति बंगारम', बनी नंबर 1
साउथ सिनेमा
Fact Check: विरोध प्रदर्शन में शामिल होने जंतर मंतर पहुंचे थे थलापति विजय? दिल्ली पुलिस ने बताई सच्चाई
विरोध प्रदर्शन में शामिल होने जंतर मंतर पहुंचे थे थलापति विजय? दिल्ली पुलिस ने बताई सच्चाई
साउथ सिनेमा
पति पवन कल्याण के लिए तिरुमला मंदिर पहुंचीं अन्ना लेझनेवा, किए भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन, नहीं ली VIP सुविधा
पति पवन कल्याण के लिए तिरुमला मंदिर पहुंचीं अन्ना लेझनेवा, मांगा आशीर्वाद, नहीं ली VIP सुविधा
साउथ सिनेमा
'डायरेक्टर के तौर पर पहला सम्मान हमेशा याद रहेगा...', 'रायन' को नेशनल अवॉर्ड मिलने पर इमोशनल हुए धनुष
'डायरेक्टर के तौर पर पहला सम्मान हमेशा याद रहेगा...', 'रायन' को नेशनल अवॉर्ड मिलने पर इमोशनल हुए धनुष
Advertisement

वीडियोज

₹3.20 लाख का Electric Auto! Youdha ePOD Review | 227 KM Range | Worth Buying?
पुलिस थाने पर शराबी का कब्जा!
Hyundai Alcazar Long Term Review & E20 Petrol Mileage Test | #hyundai #alcazar #review #autolive
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? Part 2 | #nitingadkari #e20fuel #autolive
Man Atisundar:🙈radhya से 'I love you' सुनने के लिए तड़पा Pratham, लाख कोशिशों बाद नखरे बरकरार #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संसद मार्च से पहले जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज, कॉकरोच जनता पार्टी का पहला रिएक्शन, कहा- 'ये तो एकदम...'
संसद मार्च से पहले जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज, कॉकरोच जनता पार्टी का पहला रिएक्शन, कहा- 'ये तो एकदम...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP सरकार नहीं अहंकार की तरह...', मानसून सत्र के पहले दिन अखिलेश यादव ने BJP पर किया हमला
'BJP सरकार नहीं अहंकार की तरह...', मानसून सत्र के पहले दिन अखिलेश यादव ने BJP पर किया हमला
दिल्ली NCR
Explained: सोनम और अन्ना के एक ही हथियार, लेकिन दो अलग अंजाम... एक कामयाब और दूसरे की नाकामी की 5 बड़ी वजहें
सोनम और अन्ना के एक ही हथियार! दो अलग अंजाम... एक कामयाब और दूसरे की नाकामी की 5 बड़ी वजहें
इंडिया
'संयोग नहीं, बल्कि एक संदेश...', संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले PM मोदी का देश को बड़ा मैसेज, पढ़ें क्या-क्या कहा
'संयोग नहीं, बल्कि एक संदेश...', संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले PM मोदी का देश को बड़ा मैसेज
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup: अर्जेंटीना की हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? किसकी वजह से टूटा Messi का सपना
अर्जेंटीना की हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? किसकी वजह से टूटा Messi का सपना
बॉलीवुड
'आप लोगों की तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल, अब शेयर कर दी ऐसी तस्वीरें
'आपकी तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल
दिल्ली NCR
सोनम वांगचुक की पत्नी फिर पहुंचीं हाई कोर्ट, पिछले फैसले को चुनौती, कहा- 'मेरे पति को अधिकार है कि...'
सोनम वांगचुक की पत्नी फिर पहुंचीं हाई कोर्ट, पिछले फैसले को चुनौती, कहा- 'मेरे पति को अधिकार है कि...'
जनरल नॉलेज
Sonam Wangchuk Hunger Strike: नारियल पानी, शहद या जूस पिलाकर ही क्यों खत्म कराया जाता है अनशन, क्या है इसकी वजह?
नारियल पानी, शहद या जूस पिलाकर ही क्यों खत्म कराया जाता है अनशन, क्या है इसकी वजह?
ENT LIVE
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
ENT LIVE
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
ENT LIVE
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
ENT LIVE
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Embed widget