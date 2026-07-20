साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. पिछले महीने सामंथा की फिल्म 'मां इंति बंगाराम' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसने शानदार कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए. इसी बीच फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया गया, जहां फिल्म लगातार नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है.

ओटीटी पर टॉप 1 पर है फिल्म

सिनेमाघरों के बाद सामंथा की फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर 17 जुलाई को कई लैंग्वेज में रिलीज किया गया हैं. हालांकि फिल्म की रिलीज के बाद ही इसने ओटीटी पर कब्जा कर लिया और नए रिकॉर्ड बना रही हैं. फिल्म की कहानी और सामंथा की परफॉर्मेंस ने हर किसी को दिवाना बना दिया हैं. वहीं इसके गाने भी रिलीज के बाद से सुर्खियों में है और खूब सुने जा रहे हैं.

फिल्म की कमाई

बॉक्स ऑफिस की बात करें, तो Sacnilk की रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने दुनियाभर से 99.44 करोड़ रुपये की कमाई की हैं. वहीं इंडिया ग्रॉस 71.64 करोड़ और नेट 61.89 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया हैं. फिल्म की इस सफलता ने सामंथा की खुशी को दोगुना कर दिया हैं.

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फिल्म के बारे में

बता दें कि निर्देशक बीवी नंदिनी रेड्डी की इस फिल्म की कहानी सामंथा के पति राज निदिमोरू ने लिखी हैं. फिल्म को सामंथा ने अपने होम प्रोडक्शन के बैनर तले प्रस्तुत किया है, जिसमें उनके साथ गुलशन देवैया, दिगंत, गौतमी, श्रीमुखी और चटनी कृष्णा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएं.

मां बनने वाली हैं सामंथा

वहीं बात करें सामंथा की पर्सनल लाइफ की, उन्होंने अपनी फिल्म के रिलीज के बाद ऐलान किया कि वो और राज निदिमोरू पेरेंट्स बनने वाले है, जिसके लिए उन्होंने कुछ समय का अपने काम से ब्रेक लिया हैं. उनके इस ऐलान के बाद उनके फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है और सभी उन्हें बधाई दे रहे हैं.

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