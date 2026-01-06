इटली में न्यू ईयर मनाकर रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा लौटे इंडिया, एयरपोर्ट पर दिखे साथ

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इटली में साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद अब हैदराबाद लौट आए हैं. दोनों भले ही अलग-अलग इटली पहुंचे थे, लेकिन सोमवार को उन्हें एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया और मास्क पहने नजर आए. जिसके बाद उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं.

एयरपोर्ट पर साथ दिखे रश्मिका-विजय

सोमवार को रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया. इस दौरान दोनों ने लो-प्रोफाइल रहना पसंद किया और मास्क पहने नजर आए. उन्होंने एयरपोर्ट पर मौजूद फोटोग्राफर्स के लिए पोज नहीं दिए और अपनी-अपनी टीम व सिक्योरिटी के साथ अलग-अलग चलते दिखे. रश्मिका ग्रे ट्राउजर, व्हाइट टर्टलनेक और ब्लैक कोट में नजर आईं, वहीं विजय लूज ब्लैक ट्राउजर, लेदर जैकेट और ब्लू कैप में दिखाई दिए.

एयरपोर्ट पर दोनों की साथ मौजूदगी ने फैंस को एक्साइटेड कर दिया और सोशल मीडिया पर हलचल मच गई. एक यूजर ने लिखा, 'न ज़्यादा दिखावा, न बनावट-बस दो लोग जो साथ में सच में खुश दिख रहे हैं.' वहीं दूसरे ने कमेंट किया, 'विजय देवरकोंडा और रश्मिका की जोड़ी सुपरहिट है.' कई फैंस ने उन्हें 'परफेक्ट कपल' और 'लव बर्ड्स' बताया.

तस्वीरों में एक साथ आए नजर

बता दें, कुछ दिन पहले रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने इटली से अपने इंस्टाग्राम पोस्ट्स को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं. हालांकि दोनों ने एक-दूसरे के साथ कोई तस्वीर शेयर नहीं की थी, लेकिन फैंस ने दोनों की तस्वीरों में एक जैसे बैकग्राउंड देख लिए, जिससे ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि दोनों साथ में छुट्टियां मना रहे हैं. दोनों एक्टर्स ने रोम से अपने दोस्तों के साथ पोस्ट शेयर किए थे, लेकिन विजय के पोस्ट की एक खास तस्वीर ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी, जिसमें एक महिला उनके कंधे पर सिर रखे नजर आई. इसके बाद सोशल मीडिया पर कयासों का दौर तेज हो गया.





शादी करने वाले हैं रश्मिका-विजय?

खबरों के मुताबिक, अक्टूबर में परिवार की मौजूदगी में सीक्रेट सगाई करने के बाद अब रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपने रिश्ते को अगला कदम देने वाले हैं. हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़े एक करीबी सूत्र के अनुसार, दोनों की शादी फरवरी में उदयपुर में हो सकती है. सूत्र ने बताया, 'रश्मिका और विजय की शादी 26 फरवरी को उदयपुर के एक शाही पैलेस में होने की योजना है.

उन्होंने एक हेरिटेज प्रॉपर्टी फाइनल कर ली है. सगाई की तरह ही शादी भी बेहद प्राइवेट रखी जाएगी, जिसमें सिर्फ करीबी लोग ही शामिल होंगे.' बताया जाता है कि रश्मिका और विजय ने 3 अक्टूबर 2025 को, दशहरा के एक दिन बाद, हैदराबाद में एक-दूसरे को रिंग पहनाई थी. दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चाएं तभी से चल रही हैं जब उन्होंने ‘गीता गोविंदम’ (2018) और ‘डियर कॉमरेड’ (2019) में साथ काम किया था.