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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमावेंकटेश दग्गुबाती की 'आदर्श कुटुंबम' ने की शानदार ओपनिंग, पहले दिन वर्ल्डवाइड कमा डाले इतने करोड़

वेंकटेश दग्गुबाती की 'आदर्श कुटुंबम' ने की शानदार ओपनिंग, पहले दिन वर्ल्डवाइड कमा डाले इतने करोड़

वेंकटेश दग्गुबाती और श्रीनिधि शेट्टी की फिल्म 'आदर्श कुटुंबम' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है. फिल्म ने पहले दिन दुनियाभर में 16.65 करोड़ रुपये कमाए हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 31 Oct 2026 11:20 AM (IST)
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तेलुगु सिनेमा के पॉपुलर एक्टर वेंकटेश दग्गुबाती की फिल्म 'आदर्श कुटुंबम' 30 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. बॉक्स ऑफिस पर भी इसकी शुरुआत शानदार रही है. फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक देते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है.

अब 'आदर्श कुटुंबम' के पहले दिन के कलेक्शन के आंकड़े सामने आ गए हैं. आइए जानते हैं कि फिल्म 'AK 47' ने पहले दिन कितने करोड़ रुपये कमाए.

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भारत में फिल्म ने कमाए 9.50 करोड़ रुपये

सैकनिल्क की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, 'AK 47' ने पहले दिन दुनियाभर में 16.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. भारत में फिल्म ने 9.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. वहीं, भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 11.15 करोड़ रुपये रहा. फिल्म ने विदेशों में भी अच्छी कमाई की है. ओवरसीज मार्केट से इसे करीब 5.50 करोड़ रुपये मिले हैं.

 
 
 
 
 
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इस तरह फिल्म की कुल कमाई 16.65 करोड़ रुपये हो गई है. इसमें करीब 67% कमाई भारत से और 33% विदेशों से हुई है. अब देखना होगा कि ये वीकेंड पर कैसा परफॉर्म करती है.

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज्यादा कमाई

फिल्म को सबसे ज्यादा कमाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से हुई है. इन दोनों राज्यों में पहले दिन फिल्म ने 9.25 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया. वहीं, कर्नाटक में फिल्म ने 1.40 करोड़ रुपये कमाए. तमिलनाडु में इसका कलेक्शन 30 लाख रुपये रहा.

इसके अलावा फिल्म ने बाकी राज्यों से 18 लाख रुपये और केरल से करीब 2 लाख रुपये कमाए. इस तरह भारत में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 11.15 करोड़ रुपये रहा.

त्रिविक्रम श्रीनिवास ने किया फिल्म का निर्देशन

'आदर्श कुटुंबम-हाउस नंबर 47' एक फैमिली ड्रामा फिल्म है. इसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखा और डायरेक्ट किया है. फिल्म में वेंकटेश दग्गुबाती मुख्य भूमिका में हैं, जबकि श्रीनिधि शेट्टी उनकी पत्नी के किरदार में नजर आ रही हैं. इनके अलावा नारा रोहित और निवेथा पेथराज भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म में युविना, राज प्रज्वल, राव रमेश, सत्या, ब्रह्माजी, वेनेला किशोर और रघु बाबू भी नजर आ रहे हैं. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 31 Oct 2026 11:20 AM (IST)
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