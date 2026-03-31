BMW i7 से Lexus 350 तक, विजय के पास करोड़ों की लग्जरी कारों का बेजोड़ कलेक्शन

साउथ सुपरस्टार थलापति विजय इन दिनों अपनी राजनीतिक पारी को लेकर सुर्खियों में हैं. वो 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं. हाल ही में चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा किया, जिसमें उनकी लग्जरी कारों का शानदार कलेक्शन भी सामने आया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय के पास करोड़ों रुपये की महंगी गाड़ियां हैं, जिनमें हाई-एंड और प्रीमियम सेगमेंट की कई कारें शामिल हैं. उनके गैराज में लग्जरी और पावरफुल गाड़ियों का ऐसा कलेक्शन है, जो उनके शाही लाइफस्टाइल की झलक साफ दिखाता है.

लग्जरी कारों का बेजोड़ कलेक्शन

विजय के पास कई हाई-एंड लग्जरी कारें हैं, जिनकी कुल कीमत करोड़ों में है:

BMW i7 (2024 मॉडल): इसकी कीमत ₹2,00,64,296 (2 करोड़ रुपये) है.

Toyota Lexus 350 (2024 मॉडल): यह उनकी सबसे महंगी कार है, जिसकी कीमत ₹3,01,57,881 (3.01 करोड़ रुपये) है.

Toyota Vellfire (2024 मॉडल): इसकी कीमत ₹1,63,45,118 (1.63 करोड़ रुपये) है.

BMW 530 (2020 मॉडल): इसकी कीमत ₹80,54,119 है.

उनके पास एक Maruti Swift (₹5.35 लाख) और एक TVS XL Super (₹67,400) भी है.







कितनी है नेटवर्थ?

वहीं एक्टर ने अपनी टोटल नेटवर्थ 624.74 करोड़ रुपये बताई है.

थलापति विजय की कुल चल संपत्ति लगभग 404.58 करोड़ रुपये है.

वहीं उनकी कुल अचल संपत्ति 220.15 करोड़ रुपये है.

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बता दें, तमिल सुपरस्टार विजय एक फिल्मी परिवार से आते हैं. उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर एक निर्देशक हैं और मां शोभा पार्श्व गायिका हैं. विजय ने 1999 में संगीता सोरनालिंगम से शादी की और उनके दो बच्चे हैं जेसन संजय और दिव्या साशा. हाल ही में उनकी शादी टूटने की खबरें चर्चा में रही हैं.

विजय अपकमिंग फिल्म

बता दें, विजय अपकमिंग फिल्म 'जन नायगन' में नजर आएंगे. ये उनकी आखिर फिल्म है. ये फिल्म पहले पिछले साल अक्टूबर में रिलीज होनी थी, लेकिन इसकी रिलीज टल गई. फिर फिल्म जनवरी 2026 में रिलीज होनी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से फिल्म फिर से नही रिलीज हो पाई. बता दें, फिल्म को लेकर विवाद चल रहा है. फिलहाल अभी तक फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है.