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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'जब तक तलाक नहीं हो जाता...', रवि मोहन ने रोते हुए किया ब्रेक का ऐलान, पत्नी आरती पर लगाए आरोप

'जब तक तलाक नहीं हो जाता...', रवि मोहन ने रोते हुए किया ब्रेक का ऐलान, पत्नी आरती पर लगाए आरोप

सिंगर केनीशा फ्रांसिस की इमोशनल पोस्ट के बाद रवि मोहन ने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ब्रेक का ऐलान किया. उन्होंने अपनी पत्नी पर भी आरोप लगाए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 16 May 2026 06:15 PM (IST)
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तमिल एक्टर रवि मोहन पिछले कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. पत्नी आरती से तलाक और सिंगर केनीशा फ्रांसिस के साथ लिंकअप की खबरें खूब रही हैं. ऐसे में हाल ही में सिंगर की ओर से एक पोस्ट शेयर की गई, जिसमें उन्होंने चेन्नई छोड़ने का दावा किया. इसके बाद उनकी इस पोस्ट को रवि मोहन के ब्रेकअप से जोड़ा जाने लगा. इसी बीच रवि मोहन ने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने ब्रेक का ऐलान किया और कहा कि जब तक चीजें सही नहीं हो जातीं वो एक्टिंग नहीं करेंगे.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने ले थे रवि मोहन

रवि मोहन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्नी पर आरोप तो लगाया साथ ही केनीशा के साथ कथित रिश्ते की वजह से ट्रोलिंग पर भी रिएक्शन दिया और कहा कि उन्हें बेवजह का अपमान सहना पड़ा था. उन्होंने दावा कि उन्हें कई सालों तक गुलाम के जैसे रखा गया. रवि ने कहा, 'बहुत हो गया है. मैं सालों तक चुप रहा. अब समय आ गया है लोग सोचते हैं रवि मोहन एक नरम दिल का इंसान है. मैं पहले ऐसा था लेकिन अब नहीं हूं.'

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नम आंखों से एक्टिंग से ब्रेक का किया ऐलान

रवि मोहन आगे कहते हैं, 'लोग मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं.' इस दौरान उन्हें इमोशनल भी देखा गया. वह चीखते चिल्लाते भी दिखे. उन्होंने आंखों में आंसू लिए कहा, 'जब तक मेरी तलाक नहीं हो जाता मैं एक्टिंग नहीं करूंगा. जब मेरा तलाक हो जाएगा, मेरा जीवन फिर से सामान्य हो जाएगा और जब मेरी साइबरबुलिंग बंद हो जाएगी तो मैं वापस लौटूंगा.' वह कहते हैं, 'मैंने फिल्म इंडस्ट्री में दो दशक से ज्यादा समय तक काम किया और ज्यादातर फिल्में सफल रहीं.'

 
 
 
 
 
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पत्नी पर लगाया काला जादू करने का आरोप

इतना ही नहीं, रवि मोहन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्नी आरती पर कई गंभीर आरोप भी लगाए और दावा किया कि उनकी वाइफ उन पर काला जादू कर रही है. उन्हें खून की उल्टी हो रही है. एक्टर ने दावा किया कि ऐसा पहले भी किया गया है. इस दौरान वह अपना आपा भी खोते नजर आए. चीखते चिल्लाते हुए कहा कि आरती ने कथित तौर पर उन्हें ब्लेकमेल भी किया था. 

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रवि मोहन का दावा- जिंदगी नरक हो गई है...

रवि ने वाइफ पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरती ने शाद के लिए दबाव डालने के लिए अपना हाथ काट लिया था. इन परिस्थितियों में वो उनसे शादी के लिए राजी हुए थे. रवि ने कहा कि उनकी जिंदगी नरक बन गई है. उन्होंने परिवार वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी. वो ये भी दावा करते हैं कि उनके पास उनका कोई पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं था, जो एक था वो ज्वॉइंट में था. वह कोई पैसा तक नहीं निकाल सकते थे. जब भी निकालते तो आरती के फोन पर मैसेज आ जाता और वो फोन कर देती थीं. उन्होंने अपनी शादी में घुटन होने की भी बात कही. 

रवि ने लगाया बच्चों ने मिलने देने का आरोप

यही नहीं, रवि मोहन ने बच्चों को भी दूर करने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपने बेटों, आरव और अयान से भी नहीं मिलने दिया जाता है. उन्होंने कहा कि बच्चों को बॉडीगार्ड के साथ स्कूल भेजा जा रहा है. 

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रवि मोहन और आरती की शादी

गौरतलब है कि आरती और रवि मोहन ने साल 2009 में शादी की थी. एक्टर के मुताबिक, उन्होंने आरती से घरवालों के खिलाफ शादी की थी और अब उन्हें इस बात का भी पछतावा है. रवि और आरती का रिश्ता अब टूटने की कगार पर है. कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है. इस बीच वह सिंगर केनीशा के साथ लिंकअप की खबरों को लेकर चर्चा में हैं लेकिन केनीशा की एक पोस्ट के बाद उनके ब्रेकअप की भी चर्चा शुरू हो गई है.

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Published at : 16 May 2026 06:15 PM (IST)
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Ravi Mohan Keneeshaa Francis
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