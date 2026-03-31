सस्पेंस से भरपूर होगी 'कालिदास 2', 'संजी' बन रहस्यों की असली चाबी बनेंगी अबरनाथी
Kaalidas 2 Abarnathi First Look: फिल्म 'कालिदास 2' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है. इसी बीच अबरनाथी का फर्स्ट लुक सामने आते ही फिल्म की चर्चा तेज हो गई, जिसमें उनका किरदार बहुत अहम होने वाला है.
साउथ सिनेमा में इन दिनों थ्रिलर और सस्पेंस से भरी फिल्मों का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. दर्शक अब सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, बल्कि ऐसी कहानियां देखना पसंद करते हैं, जो उन्हें लास्ट तक बांधे रखें. इसी बीच 'कालिदास 2' फिल्म का नाम सामने आते ही दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है और अब जैसे-जैसे इसके किरदारों की झलक सामने आ रही हैं, वैसे-वैसे लोग और भी एक्साइटेड हो रहे है.
संजी के किरदार में दिखेंगी अबरनाथी
हाल ही में फिल्म से एक्ट्रेस अबरनाथी का फर्स्ट लुक जारी किया गया है, जिसमें वह 'संजी' नाम के किरदार में नजर आ रही हैं. उनका लुक बहुत रहस्यमय और सीरियस दिखाई दे रहा है, जिससे साफ है कि उनका किरदार फिल्म में बहुत मजबूत होने वाला है. मेकर्स का कहना है कि 'संजी' का किरदार इस कहानी की मिस्ट्री सुलझाने में बड़ी भूमिका निभाएगा.
She holds the key to the mystery @abarnathi21 as Sanju— Fivestar Senthil (@5starsenthilk) March 30, 2026
4 days to go #Kaalidas2 April 3 in theatres #fivestarsenthilrelease #fivestarsenthil @bharathhere @ajaykarthi11 @srisenthil @SamCSmusic @BhavaniSre @palanicinema @Sureshbaladop @theedittable @kaalidas2movie pic.twitter.com/TAgPu4i7Vf
फिल्म के प्रोड्यूसर सेंथिल ने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर करते हुए बताया कि 'संजी ही फिल्म के रहस्य की असली चाबी है. फिल्म 3 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.' इससे पहले किशोर का लुक भी रिलीज हुआ था, जिसमें वो 'पांड्या' नाम के किरदार में होंगे, जो बहुत खतरनाक और रफ है.
#Kaalidas2 Kishore as Pandya 💥— Fivestar Senthil (@5starsenthilk) March 27, 2026
Mystery unfolds in 7 Days! #fivestarsenthil #fivestarsenthilrelease @bharathhere @ajaykarthi11 @5starsenthilk @srisenthil @SamCSmusic @BhavaniSre @abarnathi21 pic.twitter.com/VQ4G18XmAT
फिल्म की स्टारकास्ट और टीम
अगर फिल्म की बात करें, तो ये फिल्म 2019 में आई 'कालिदास' का सीक्वल है, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया था. इस बार भी कहानी को उसी लेवल पर बनाने की कोशिश की गई है. फिल्म में भरत और अजय कार्थी लीड रोल में दिखाई देंगे, वहीं भवानी श्री, संगीता और टीएम कार्तिक जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा है. खास बात ये है कि संगीता लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं. फिल्म को के. सेंथिल ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जिसके पोस्टर ने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.
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Source: IOCL