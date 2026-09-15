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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'दायरा' से 'लॉ एंड ऑर्डर' तक, इस हफ्ते थिएटर में रिलीज होंगी साउथ की 9 धमाकेदार फिल्में

'दायरा' से 'लॉ एंड ऑर्डर' तक, इस हफ्ते थिएटर में रिलीज होंगी साउथ की 9 धमाकेदार फिल्में

This Week South Movies theatre Release: इस हफ्ते ओटीटी के साथ ही थिएटर में भी साउथ की फिल्मों की भरमार देखने के लिए मिलने वाली है. इसमें 'दायरा' समेत कई फिल्मों के नाम शामिल हैं. देखिए लिस्ट.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 15 Sep 2026 09:14 AM (IST)
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इस हफ्ते थिएटर पर एक से बढ़कर साउथ फिल्में देखने के लिए मिलने वाली हैं. इसमें तो कई फिल्में ऐसी भी रही हैं, जो मोस्ट अवेटेड फिल्में रही हैं. इस बार थिएटर में एक्साइटिंग करने वाली मूवीज रिलीज होने वाली है. इसमें रोमांटिक से लेकर क्राइम थ्रिलर तक फिल्मों के नाम शामिल हैं. इसमें करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म 'दायरा' तक का नाम शामिल है. देखिए लिस्ट...

दायरा

मेघना गुलजार की फिल्म 'दायरा' मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक रही है. ये एक थ्रिलर फिल्म है, जिसे मलयालम और हिंदी में रिलीज किया जाएगा. फिल्म को थिएटर में 18 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इस फिल्म के जरिए करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं. 

Daayra (2026) - IMDb

यह भी पढ़ें: एक्शन-रोमांस से कॉमेडी थ्रिलर तक, OTT पर इस हफ्ते होगा साउथ की 7 फिल्मों का धमाका

हैप्पी जर्नी

वामसीधर गौड़, पायल राधाकृष्णा और अन्नापूर्णा जैसे एक्टर्स से सजी फिल्म 'हैप्पी जर्नी' भी 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा. इसका निर्देशन अभिराम नायडू ने किया है. इसमें 7 महिलाओं की कहानी देखने के लिए मिलने वाली है.

Happy Journey (2026) - Cast, Reviews & Showtimes - District

टॉस

'टॉस' कन्नड़ और तुलु भाषा में रिलीज की जाएगी. इसमें अर्जुन कपिकड़, सुतेज शेट्टी जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. अर्जुन कपिकड़ ने फिल्म में एक्टिंग के साथ ही डायरेक्शन का जिम्मा भी उठाया है. इसे 18 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसमें शिवा नाम के शख्स की कहानी देखने के लिए मिलने वाली है, जिसमें सिंपल लाइफ जीता है लेकिन बाद में चीजें बदल जाती हैं.

Toss (2026) - IMDb

लॉ एंड ऑर्डर

एक्शन थ्रिलर फिल्म 'लॉ एंड ऑर्डर' को सिनेमाघरों में 18 सितंबर, 2026 को रिलीज किया जाएगा. फिल्म में प्रकाश वर्मा, जॉय मैथ्यू, सुरेश कृष्णा जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसमें ममूटी ने भी कैमियो रोल प्ले किया है. इसका निर्देशन रंजीत ने किया है. फिल्म को मलयालम भाषा में रिलीज किया जाएगा.

L&O Law and Order (2026) - IMDb

यह भी पढ़ें: 'मिर्जापुर द मूवी' 250 करोड़ कमाने के बाद भी इस तेलुगु फिल्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जानें कलेक्शन

अनिरीक्षित अतिथि गालू

'फिल्म अनिरीक्षित अतिथि गालू' कन्नड़ की क्राइम थ्रिलर फिल्म है. इसमें विवेक सिम्हा, मैथ्री जग्गी, संप्रति अलवा जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है. इसका निर्देशन मनोज अन्नैया ने किया है. फिल्म को 18 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसमें एक यंग कपल की कहानी देखने के लिए मिलने वाली है.

Anireekshita Atithigalu (2026) - Movie | Reviews, Cast & Release Date in Alappuzha- BookMyShow

इन्ना विलई

करुणा, निमिषा सजायन, कमलेश जगन और विजय लक्ष्मी जैसे कलाकारों से सजी फिल्म 'इन्न विलई' है. इसके डायरेक्टर सजीव पजहूर हैं. ये एक सोशल थ्रिलर ड्रामा फिल्म है. इसे तमिल भाषा में रिलीज किया जाएगा. फिल्म को 17 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.

Enna Vilai (2026) - IMDb

सीक्रेट सोल्जर

'सीक्रेट सोल्जर' एक तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें निहाल कोधती, सूर्या श्रीनिवास और कमल कमराजू जैसे कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. इसके डायरेक्टर अक्कि विश्वनाध रेड्डी हैं. इसे तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा. फिल्म को 18 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.

Secret Soldier (2026) - IMDb

द डार्क हेवन

तमिल की थ्रिलर फिल्म 'द डार्क हेवन' भी 18 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसका निर्देशन एस बालाजी ने किया है. इसमें सिद्धू सिड, थरसिका नवरत्नाजन, ऋत्विक जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं. फिल्में रीति-रिवाजों की कहानी देखने के लिए मिलती है.

The Dark Heaven (2026) - Cast, Reviews & Showtimes

इट्स ए मेडिकल मिराकल

संगीत प्रताप, अखिल भर्गवन, शराफ यू धीन, पार्वती कृष्णा जैसे कलाकारों से सजी फिल्म 'इट्स ए मेडिकल मिराकल' को भी 18 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसे मलयालम भाषा में रिलीज किया जाएगा. ऐसे में अगर आप सुपरनेचुरल फिल्म को देखना पसंद करते हैं तो इसे देख सकते हैं. इसका निर्देशन श्यामिन गिरिश ने किया है.

It's A Medical Miracle (2026) - IMDb

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 15 Sep 2026 09:14 AM (IST)
Tags :
South Movies
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