‘धुरंधर 2’ की आंधी में भी नहीं रुकी ये फिल्म, 4 दिन में ही 240% का तगड़ा मुनाफा

Aadu 3 Part 1 Box Office: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों 'धुरंधर 2' की सुनामी चल रही है. रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है. लेकिन इसी बीच एक ऐसी फिल्म भी है जिसने मेकर्स को मालामाल कर दिया है. साउथ की इस फिल्म ने बजट से करीब ढाई गुना कलेक्शन किया है. इतना ही नहीं, सिर्फ चार दिन की कमाई से ही ये फिल्म सुपरहिट हो चुकी है.

हम बात कर रहे हैं मलयालम में रिलीज आडू 3 (Aadu 3: One Last Ride- Part 1) की जिसने चार दिनों में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. एक कॉमेडी फैंटेसी फिल्म है. इसे मिधुन मैनुअल थॉमस ने डायरेक्ट किया है. ये Aadu 2 का सीक्वल है जो 2017 में रिलीज किया गया था. 19 मार्च को थियेटर्स में रिलीज हुई इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी 70% से ज्यादा दर्ज हो रही है.

इस फिल्म में जयसूर्या को शाजी पप्पन की भूमिका में देखा जा रहा है. वहीं, सैजू कुरुप, विनायकन, सनी वेन, धर्मजन बोलगट्टी, विजय बाबू, इंद्रान्स, भगाथ मैनुअल और बिजूकुट्टन जैसे कलाकारों को अहम भूमिका में देखा जा रहा है.

जानें 4 दिनों का कलेक्शन

'आडू 3' ने चार दिनों में वर्ल्डवाइड 78 करोड़ का कलेक्शन किया है. कोई मोई की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म का बजट करीब 20 करोड़ है.

चार दिनों की कमाई में ही ये फिल्म सुपरहिट हो गई है. बजट और कमाई की तुलना करें तो इस फिल्म ने बजट से 2.9 गुना ज्यादा कमाकर मेकर्स को 290% का प्रॉफिट दिया है.

View this post on Instagram A post shared by Friday Film House (@fridayfilmhouseofficial)

ट्रेड आंकड़े देने वाली वेबसाइट सैकनिक के मुताबिक 'आडू 3' ने चार दिनों में इंडिया में नेट 26.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. वहीं, वर्ल्डवाइड इसका कलेक्शन करीब 78 करोड़ से ज्यादा है.

डेवाइज कलेक्शन

पहला दिन- 5.95 करोड़ | ऑक्यूपेंसी 67.0%

दूसरा दिन 6.30 करोड़ | ऑक्यूपेंसी 74%

तीसरा दिन 7.15 करोड़ | ऑक्यूपेंसी 74 %

चौथा दिन 7.10 करोड़ | ऑक्यूपेंसी 74%

टोटल कलेक्शन- 30.61 करोड़ ग्रॉस

इंडिया नेट कलेक्शन - ₹26.50

(डिस्क्लेमर- बॉक्स ऑफिस के आंकड़े www.sacnilk.com और Koimoi.com से लिए गए हैं.)

ये भी पढ़ें:-'पहली नौैकरी के लिए बनना पड़ा कैटरीना कैफ..' सुगंधा मिश्रा ने किया चौंकाने वाला खुलासा