साल 2027 की शुरुआत में ही बॉक्स ऑफिस पर मेगास्टार चिरंजीवी 'काका' और विजय सेतुपति की 'पॉकेट नॉवेल' के बीच बड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है. ये दोनों ही फिल्में जनवरी के महीने में संक्रांति के मौके पर आगे-पीछे रिलीज हो रही हैं.

हाल ही में चिरंजीवी की फिल्म 'काका' का नया पोस्ट सामने आया है. फिल्म में वो अपने पुराने अंदाज में नजर आने वाले हैं.

'काका' का नया पोस्ट आया सामने

चिरंजीवी ने अपनी फिल्म 'काका' का नया पोस्टर इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'क्या आपको ऑटो जॉनी याद है? इस संक्रांति पर वही अंदाज एक बार फिर आपके सामने आने वाला है.' पोस्टर में चिरंजीवी पुराने और स्टाइलिश अंदाज में नजर आ रहे हैं.

वो दोनों हाथ से अपनी शर्ट का कॉलर पकड़े हुए हैं, जबकि उनकी पैंट में पिस्टल रखी दिखाई दे रही है. उनका ये लुक फिल्म में एक बार फिर उनके दमदार एक्शन अंदाज की झलक दिखा रहा है.

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कब रिलीज होगी 'काका'?

चिरंजीवी की काका 13 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म में चिरंजीवी के साथ अनस्वरा राजन, निवेथा पेथुराज और अनुराग कश्यप समेत कई कलाकार नजर आएंगे. फिल्म का संगीत थमन तैयार कर रहे हैं. जल्द ही फिल्म का पहला गाना रिलीज किए जाने की उम्मीद है. इस एक्शन फिल्म का निर्देशन बॉबी कोल्ली कर रहे हैं, जबकि KVN प्रोडक्शंस इसे प्रोड्यूस कर रहा है.

बॉबी और चिरंजीवी ने इससे पहले 'वाल्टेयर वीरय्या' फिल्म में साथ काम किया था, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.

14 जनवरी को रिलीज होगी 'पॉकेट नॉवेल'

वहीं, विजय सेतुपति की फिल्म 'पॉकेट नॉवेल' 14 जनवरी 2027 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ये फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में रिलीज की जाएगी.

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'पॉकेट नॉवेल' की कास्ट

इसका निर्देशन थियागराजन कुमारराजा ने किया है. 'सुपर डीलक्स' के बाद विजय सेतुपति और थियागराजन कुमारराजा एक साथ लौट रहे हैं. फिल्म में विजय सेतुपति के साथ मालविका मोहनन, राज बी. शेट्टी और किशोर कुमार जी नजर आएंगे. संगीत की जिम्मेदारी जी.वी. प्रकाश कुमार संभाल रहे हैं. इसे एंड्रयू लुइस ने लिखा है और सिनेमैटोग्राफी नीरव शाह की है.

ऐसे में दोनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर महा-क्लैश होगा. दर्शक फिल्म की रिलीज के बेसब्री से इंतजार कर रहे है.