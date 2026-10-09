ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनरोनित रॉय ने 5 साल के लिए किराये पर दी लग्जरी प्रॉपर्टी, हर महीने होगी इतने लाख कमाई

रोनित रॉय ने 5 साल के लिए किराये पर दी लग्जरी प्रॉपर्टी, हर महीने होगी इतने लाख कमाई

अभिनेता रोनित रॉय ने मुंबई के अंधेरी में अपना एक ऑफिस एक स्किन और हेयर केयर कंपनी को किराये पर दिया है. इसके जरिए अभिनेता को हर महीने लाखों रुपये का किराया मिलेगा.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 09 Oct 2026 06:05 PM (IST)
Preferred Sources

जाने-माने बॉलीवुड और टीवी अभिनेता रोनित रॉय ने अपनी एक लग्जरी प्रॉपर्टी को लेकर बड़ी डील की है. एक्टर ने अपना मुंबई स्थित एक ऑफिस किराये पर दिया है. इसके लिए उन्हें हर महीने लाखों में कमाई होगी. आइए जानते हैं कि इसका किराया कितना आएगा और ये ऑफिस उन्होंने कितने साल के लिए किराये पर दिया है?

रोनित ने 5 साल के लिए किराये पर दिया ऑफिस

रिलेटेड स्टोरी >>

मनोरंजन
'रामायण' से सामने आई कैकेयी-मंथरा की झलक, लारा दत्ता-शीबा चड्ढा के लुक ने खींचा ध्यान
'रामायण' से सामने आई कैकेयी-मंथरा की झलक, लारा दत्ता-शीबा चड्ढा के लुक ने खींचा ध्यान
मनोरंजन
'उन्होंने कॉल किया, मैं उठा नहीं पाई', नाना पाटेकर की मौत के बाद हेमा मालिनी को अफसोस
'उन्होंने कॉल किया, मैं उठा नहीं पाई', नाना पाटेकर की मौत के बाद हेमा मालिनी को अफसोस
मनोरंजन
Drishyam 3 Box Office Day 8 Live Updates: 'दृश्यम 3' 8वें दिन भी मचा रही धमाल, 5 बजे तक 249 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'दृश्यम 3' 8वें दिन भी मचा रही धमाल, 5 बजे तक 249 करोड़ के हुई पार
मनोरंजन
जब लोगों की बातें सुनकर घर लौट जाती थीं माधुरी दीक्षित, मां ने सिखाया मुश्किलों से लड़ना
जब लोगों की बातें सुनकर घर लौट जाती थीं माधुरी दीक्षित, मां ने सिखाया मुश्किलों से लड़ना

रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म 'CRE मैट्रिक्स' की रिपोर्ट के मुताबिक रोनित रॉय ने अपना ऑफिस 5 साल के लिए किराये पर दिया है. उनका ऑफिस मुंबई के अंधेरी वेस्ट में प्राइम लोकेशन पर स्थित है. अभिनेता ने ये ऑफिस 'केरावी केयर (OPC) प्राइवेट लिमिटेड' को किराये पर दिया है जो स्किन और हेयर केयर से जुड़ी हुई है.

रोनित रॉय को महीने का कितना मिलेगा किराया?

जानकारी के मुताबिक हर महीने इस ऑफिस के लिए रोनित को 2.1 लाख रुपये किराया मिलेगा. वहीं पांच साल के लिए टोटल किराया 1.39 करोड़ रुपये होता है. इसके कारपेट एरिया की बात करें तो वो है 950 स्क्वेयर फ़ीट.

जून 2026 में हुआ था सौदा

रनित रॉय और 'केरावी केयर (OPC) प्राइवेट लिमिटेड' कंपनी के बीच ये डील जून 2026 में हुई थी. ये प्रॉपर्टी अंधेरी वेस्ट में सिटी मॉल के पास स्थित बिल्डिंग 'वास्तु प्रेस्टीज' की चौथी मंजिल पर है. इसके लिए टोटल 6.5 लाख रुपये की सिक्योरिटी डिपॉज़िट ली गई. टैक्स, लेवी, असेसमेंट और नॉन-ऑक्यूपेंसी चार्ज (मेंटेनेंस चार्ज) रोनित रॉय को देने होंगे जबकि किरायेदार को बिजली बिल का भुगतान करना होगा.

हर साल 5 परसेंट तक बढ़ता रहेगा किराया

पहले साल के लिए किराया 2.10 लाख रुपये रहेगा. इसके बाद किराया हर साल 5 परसेंट के हिसाब से बढ़ता रहेगा. दूसरे साल किराये की रकम 2.20 लाख, तीसरे साल 2.31 लाख, चौथे साल 2.43 लाख और पांचवे साल में 2.55 लाख रुपये तक हो जाएगी.

रोनित रॉय के बारे में

60 साल के रोनित रॉय ने छोटे पर्दे पर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' और 'कसौटी ज़िंदगी की' जैसे बेहतरीन शोज से अपनी पहचान बनाई. 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में उन्होंने मिहिर विरानी और कसौटी ज़िंदगी की में ऋषभ बजाज का किरदार निभाया था. वो 'बॉस', 'जान तेरे नाम', 'उड़ान और 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 09 Oct 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
Ronit Roy
ENT LIVE

ABP Shorts

ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
ENT LIVE
Salman Khan ने Paparazzi Culture पर उठाए सवाल, Actresses की Privacy पर बोले
Salman Khan ने Paparazzi Culture पर उठाए सवाल, Actresses की Privacy पर बोले
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
'रामायण' से सामने आई कैकेयी-मंथरा की झलक, लारा दत्ता-शीबा चड्ढा के लुक ने खींचा ध्यान
'रामायण' से सामने आई कैकेयी-मंथरा की झलक, लारा दत्ता-शीबा चड्ढा के लुक ने खींचा ध्यान
मनोरंजन
'उन्होंने कॉल किया, मैं उठा नहीं पाई', नाना पाटेकर की मौत के बाद हेमा मालिनी को अफसोस
'उन्होंने कॉल किया, मैं उठा नहीं पाई', नाना पाटेकर की मौत के बाद हेमा मालिनी को अफसोस
मनोरंजन
Drishyam 3 Box Office Day 8 Live Updates: 'दृश्यम 3' 8वें दिन भी मचा रही धमाल, 5 बजे तक 249 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'दृश्यम 3' 8वें दिन भी मचा रही धमाल, 5 बजे तक 249 करोड़ के हुई पार
मनोरंजन
जब लोगों की बातें सुनकर घर लौट जाती थीं माधुरी दीक्षित, मां ने सिखाया मुश्किलों से लड़ना
जब लोगों की बातें सुनकर घर लौट जाती थीं माधुरी दीक्षित, मां ने सिखाया मुश्किलों से लड़ना
Advertisement

वीडियोज

नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
आंदोलन की बदलती 'भाषा', शुरू हुआ रील आंदोलन !
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब कहां रुकेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘US का इतिहास प्रवासियों ने हीं...’, जेडी वेंस की टिप्पणी पर भारत का पलटवार
‘US का इतिहास प्रवासियों ने हीं...’, जेडी वेंस की टिप्पणी पर भारत का पलटवार
बिहार
CJP के प्रदर्शन से पहले आई BJP की प्रतिक्रिया, 'अगर आप…'
CJP के प्रदर्शन से पहले आई BJP की प्रतिक्रिया, 'अगर आप…'
विश्व
नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान, भारतीय मूल की नावी पिल्लै को मिला सम्मान
नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान, भारतीय मूल की नावी पिल्लै को मिला सम्मान
क्रिकेट
पडिक्कल से लेकर गायकवाड़, भारतीय बल्लेबाज रहे फ्लॉप; दूसरा वनडे भी हारी इंडिया-ए
पडिक्कल से लेकर गायकवाड़, भारतीय बल्लेबाज रहे फ्लॉप; दूसरा वनडे भी हारी इंडिया-ए
ओटीटी
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- फ्री में कहां देखें?
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- फ्री में कहां देखें?
इंडिया
CJP Protest LIVE: इंडिया गठबंधन की राष्ट्रपति से रात 8 बजे मुलाकात, सीजेपी प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में सरकार
Live: इंडिया गठबंधन की राष्ट्रपति से रात 8 बजे मुलाकात, सीजेपी प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में सरकार
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर BJP का पलटवार, कहा- 'फर्जी वोट डालना TMC की आदत..'
अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर BJP का पलटवार, कहा- 'फर्जी वोट डालना TMC की आदत..'
दिल्ली NCR
Delhi Metro Closed: 9 अक्टूबर रात 9 बजे से बंद रहेंगे दिल्ली के ये 57 मेट्रो स्टेशन
Delhi Metro Closed: 9 अक्टूबर रात 9 बजे से बंद रहेंगे दिल्ली के ये 57 मेट्रो स्टेशन
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget