दूसरी बार पेरेंट्स बनें निधि झा-यश कुमार, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म

भोजपुरी एक्ट्रेस निधि झा एक बार फिर मां बन गई हैं. उन्होंने बेबी गर्ल को जन्म दिया है. निधि और यश कुमार घर में बेटी के आने से बहुत खुश हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके बेटी के जन्म की जानकारी दी है. साथ ही बेटी की अस्पताल से पहली झलक फैंस को दिखा दी है. यश और निधि की ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. बेटी को देखने के बाद फैंस भी उन्हें बधाई दे रहे हैं.

यश कुमार और निधि झा दूसरी बार पेरेंट्स बने हैं. यश और निधि का एक बेटा शिवाय है और अब बेटी हो गई है तो उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है. निधि ने 2024 में ही बेटे को जन्म दिया था.

यश-निधि के घर आई लक्ष्मी

यश ने निधि और बेट के साथ अस्पताल से फोटो शेयर की है. जिसमें निधि बेड पर लेटी हुई हैं और यश ने अपनी लाडो को गोद में लिया हुआ है. यश ने फोटो शेयर करते हुए लिखा- 'लक्ष्मी आईं हैं. समस्त भोजपुरिया जहांन आप सभी मेरा परिवार हैं. और आज सुबह हमारे परिवार में बिटिया रानी आई हैं. आप सभी हमारी लक्ष्मी बिटिया को बहुत सारा आशीर्वाद देकर हमें अनुप्रहित करें. धन्यवाद आपका - यश कुमार व निधि मिश्रा.' यश के इस पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स दोनों ही कमेंट करके बधाई दे रहे हैं.

एक फैन ने लिखा-ढेर सारी बधाई. वहीं दूसरे ने लिखा- पुत्री रत्न की प्राप्ति के लिए दिल की असीम गहराई से बड़े भाई साहब भाभी को दिल से सुभकामना. वहीं सेलेब्स भी ढेर सारे कमेंट करके बधाई दे रहे हैं.

बता दें निधि और यश साल 2023 में शादी के बंधन में बंधे थे. शादी के एक साल बाद ही ये कपल एक बेटे के पेरेंट्स बन गए थे और अब उनके घर बेटी आ गई है.

