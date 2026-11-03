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तमिलनाडु में 7 लाख तो UP में 2 करोड़, जानें किस राज्य में रीजनल फिल्मों को मिलती है सबसे ज्यादा सब्सिडी

तमिलनाडु में 224 फिल्मों को करीब 16 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिली है. वहीं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्षेत्रीय फिल्मों को 2 करोड़ रुपये तक की मदद मिलती है. जानें, किस राज्य में कितनी सब्सिडी है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 03 Nov 2026 03:21 PM (IST)
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सुपरस्टार थलापति विजय ने 224 फिल्मों के लिए करीब 16 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की है. प्रोड्यूसर टी. शिवा ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वो पिछले सात सालों से इस सब्सिडी की मांग कर रहे थे. टी. शिवा ने इसे दिवाली का तोहफा बताते हुए मुख्यमंत्री विजय का शुक्रिया अदा किया.

भारत में हर साल अलग-अलग भाषाओं में कई फिल्में बनती हैं. हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, मराठी और पंजाबी फिल्मों को भी लोग खूब पसंद करते हैं. इन फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए कई राज्य सरकारें फिल्म बनाने वालों को पैसे की मदद देती हैं. हालांकि, हर राज्य में सब्सिडी की रकम और उसे पाने के नियम अलग-अलग हैं. कुछ राज्यों में फिल्मों को एक तय रकम दी जाती है, तो कुछ जगहों पर शूटिंग और फिल्म पर हुए खर्च के हिसाब से मदद मिलती है. आइए जानते हैं कि अलग-अलग राज्यों में फिल्मों को कितनी सब्सिडी दी जाती है.

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तमिलनाडु में मिलते हैं 7 लाख रुपये

तमिलनाडु सरकार कम बजट की चुनिंदा तमिल फिल्मों को 7 लाख रुपये की सब्सिडी देती है. ये मदद उन फिल्मों को दी जाती है, जिनकी कहानी अच्छी हो और जो सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हों. इन फिल्मों का चुनाव सरकार की बनाई एक कमेटी करती है. 

हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने साल 2015 से 2022 के बीच बनी 224 फिल्मों के निर्माताओं को सब्सिडी के चेक दिए. हर फिल्म को 7 लाख रुपये दिए गए. इस तरह सरकार ने कुल 15.68 करोड़ रुपये बांटे. ये सब्सिडी कई सालों से बाकी थी, जिसे अब जारी किया गया है.

उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी

उत्तर प्रदेश सरकार भी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देती है. राज्य में बनने वाली अवधी, ब्रज, बुंदेली और भोजपुरी फिल्मों को बनाने में हुए खर्च का 50% तक पैसा वापस मिल सकता है. वहीं, हिंदी, इंग्लिश और दूसरी भाषाओं की फिल्मों के लिए 25% तक सब्सिडी का नियम है.

इसमें फिल्म की शूटिंग कहां हुई है, ये भी काफी मायने रखता है. अगर किसी फिल्म की आधी शूटिंग उत्तर प्रदेश में होती है, तो निर्माता को 1 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है. वहीं, अगर फिल्म की दो-तिहाई शूटिंग राज्य में होती है, तो ये रकम बढ़कर 2 करोड़ रुपये तक हो सकती है. इसके अलावा, फिल्म में उत्तर प्रदेश के कलाकारों और तकनीकी टीम को काम देने पर भी अलग से आर्थिक मदद मिलती है.

उत्तराखंड में भी क्षेत्रीय फिल्मों को 2 करोड़ तक की मदद

उत्तराखंड सरकार भी अपनी फिल्म नीति 2024 के तहत फिल्मों को आर्थिक मदद देती है. गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी भाषा में बनने वाली फिल्मों को राज्य में हुए खर्च का 50% या अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं. यानी क्षेत्रीय फिल्मों के लिए उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश की तरह 2 करोड़ रुपये तक की मदद मिलती है.

वहीं, हिंदी और संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल दूसरी भाषाओं की फिल्मों को राज्य में हुए खर्च का 30% या अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक मिल सकता है. हालांकि, इस मदद को पाने के लिए फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड में करने से जुड़ी कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं.

हर राज्य में सब्सिडी देने का तरीका अलग

फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए हर राज्य के अपने नियम हैं. तमिलनाडु में चुनिंदा कम बजट की तमिल फिल्मों को एक तय रकम दी जाती है. वहीं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फिल्म की भाषा, वहां हुई शूटिंग और खर्च के हिसाब से सब्सिडी मिलती है. इसलिए सिर्फ सब्सिडी की रकम देखकर ये कहना सही नहीं होगा कि किस राज्य में सबसे ज्यादा मदद मिलती है. फिल्म बनाने वालों को सब्सिडी के लिए आवेदन करने से पहले राज्य के नियमों की जानकारी लेना जरूरी है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 03 Nov 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Film Subsidy In India
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