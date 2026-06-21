हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनरीजनल सिनेमाBox Office: बॉक्स ऑफिस पर गुपचुप कमाई कर रही ये मराठी फिल्म, 6 करोड़ के बजट में कमाया 109% प्रॉफिट

Box Office: बॉक्स ऑफिस पर गुपचुप कमाई कर रही ये मराठी फिल्म, 6 करोड़ के बजट में कमाया 109% प्रॉफिट

Tumbadchi Manjula BO Collection: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों मराठी फिल्मों का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है. ऐसे में 'देऊळ बंद 2' के साथ ही मराठी की एक हॉरर फिल्म ने धांसू कलेक्शन किया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 21 Jun 2026 06:11 PM (IST)
Preferred Sources

Tumbadchi Manjula Box Office Collection Day 16: बॉक्स ऑफिस पर पिछले कुछ समय से मराठी फिल्मों का जलवा देखने के लिए मिल रहा है. फिल्म 'राजा शिवाजी' ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. इसके बाद 'देऊळ बंद 2' ने कमाल का बिजनेस किया. अब एक और मराठी की हॉरर फिल्म आई और गुपचुप बेहतरीन कलेक्शन कर गई. चलिए बताते हैं फिल्म 'तुम्बाडची मंजुला' की 16 दिनों की कमाई और प्रॉफिट.

'तुम्बाडची मंजुला' ने 16 दिनों में कितना कमाया?

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, मराठी हॉरर कॉमेडी फिल्म 'तुम्बाडची मंजुला' की तीसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई जारी है. फिल्म ने तीसरे शनिवार यानी कि 16वें दिन 75 लाख का बिजनेस किया जबकि 15वें दिन 30 लाख कमाए थे. ऐसे में सेटरडे को 150% उछाल दर्ज की गई. फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 12.55 करोड़ हो चुका है. जबकि फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 14.8 करोड़ हो गया है.

यह भी पढ़ें: 'कॉकटेल 2' के आगे सब पड़े फीके, 'पेद्दी' से ज्यादा कमाई कर रही सामंथा की फिल्म, जानें संडे कलेक्शन

इसके साथ ही अगर 'तंबा मंजुला' की बाकी दिनों की कमाई की बात करें तो कोईमोई के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते 5.85 करोड़, दूसरे हफ्ते, 5.65 करोड़, 15वें दिन 30 लाख और 16वें दिन 75 लाख कमाए.

Tumbadchi Manjula Box Office Collection Day 10: Continues Its Solid Run, Becomes 4th Highest-Grossing Marathi Film Of 2026

'तुम्बाडची मंजुला' ने 16 दिनों में कमाया इतना प्रॉफिट

इसके अलावा अगर मराठी की हॉरर फिल्म 'तुम्बाडची मंजुला' के 16 दिनों के प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो ये भी कमाल का रहा. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का बजट 6 करोड़ था जबकि इसका नेट कलेक्शन 12.55 करोड़ हो चुका है, इस लिहाज से फिल्म ने 109.16% प्रॉफिट कमा चुकी है. 

यह भी पढ़ें: 2024 की तेलुगु की वो फिल्म, जिसने 883% कमाया था प्रॉफिट, 5 बिग बजट की फिल्मों का तोड़ा था रिकॉर्ड

'तुम्बाडची मंजुला' के बारे में

'तुम्बाडची मंजुला' के बारे में बात करें तो ये मराठी की हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है. इसका निर्देशन विविध कोरगांवकर ने किया है. इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक ये जेपी थुमिनाड द्वारा निर्देशित 2025 की कन्नड़ ब्लॉकबस्टर 'सू फ्रॉम सो' (Su From So) का ऑफिशियल रीमेक है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 21 Jun 2026 06:11 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Tumbadchi Manjula
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

रीजनल सिनेमा
Box Office: बॉक्स ऑफिस पर गुपचुप कमाई कर रही ये मराठी फिल्म, 6 करोड़ के बजट में कमाया 109% प्रॉफिट
बॉक्स ऑफिस पर गुपचुप कमाई कर रही ये मराठी फिल्म, 6 करोड़ के बजट में कमाया 109% प्रॉफिट
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 BO Collection: 10 करोड़ में 602% प्रॉफिट कमाने के बाद मराठी की चौथी बड़ी हिट बनी 'देऊळ बंद 2'
बॉक्स ऑफिस: 10 करोड़ में 602% प्रॉफिट कमाने के बाद मराठी की चौथी बड़ी हिट बनी 'देऊळ बंद 2'
रीजनल सिनेमा
एक महीने बाद भी भौकाल मचा रही 'देऊल बंद 2', कमा लिया 599% प्रॉफिट फिर भी खूब छाप ही नोट, अब बनाएगी ये रिकॉर्ड
एक महीने बाद भी 'देऊल बंद 2' का धमाल जारी, 599% प्रॉफिट कमाने के बाद भी नहीं थम रही कमाई
रीजनल सिनेमा
Box Office: साल 2022 में आई इस मराठी फिल्म ने रचा था इतिहास, 15 करोड़ के बजट में कमाया था 308% प्रॉफिट
साल 2022 में आई इस मराठी फिल्म ने रचा था इतिहास, 15 करोड़ के बजट में कमाया था 308% प्रॉफिट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET Re-Exam: कहीं गलत सेंटर पर पहुंचीं छात्राएं तो कहीं एक मिनट की देरी से छूटा एग्जाम, परीक्षा केंद्र में नहीं मिली एंट्री
कहीं गलत सेंटर पर पहुंचीं छात्राएं तो कहीं एक मिनट की देरी से छूटा NEET एग्जाम, परीक्षा केंद्र में नहीं मिली एंट्री
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर पर पवन सिंह की पहली प्रतिक्रिया, BJP MLC ने कहा- 'मैं बिहार सरकार…'
भरत तिवारी एनकाउंटर पर पवन सिंह की पहली प्रतिक्रिया, BJP MLC ने कहा- 'मैं बिहार सरकार…'
विश्व
Indian Oil Tankers:ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
क्रिकेट
शतक लगाकर भारत को दिलाई जीत, फिर भी टीम इंडिया से कटा इस खिलाड़ी का पत्ता; पूरी दुनिया हैरान
शतक लगाकर भारत को दिलाई जीत, फिर भी टीम इंडिया से कटा इस खिलाड़ी का पत्ता; पूरी दुनिया हैरान
साउथ सिनेमा
Box office: 2024 की तेलुगु की वो फिल्म, जिसने 883% कमाया था प्रॉफिट, 5 बिग बजट की फिल्मों का तोड़ा था रिकॉर्ड
2024 की तेलुगु की वो फिल्म, जिसने 883% कमाया था प्रॉफिट, 5 बिग बजट की फिल्मों का तोड़ा था रिकॉर्ड
ट्रेंडिंग
Bihar Health Minister Viral Video: बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का स्पेशल योगा, अजब-गजब मुद्राएं देख छूट जाएगी हंसी; वीडियो वायरल
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का स्पेशल योगा, अजब-गजब मुद्राएं देख छूट जाएगी हंसी; वीडियो वायरल
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर परिवार से मिले कांग्रेस के नेता, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर परिवार से मिले कांग्रेस के नेता, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
यूटिलिटी
Train News: ट्रैक की खराबी देखते ही बजेगा अलर्ट, रेलवे इस्तेमाल करेगी जादुई रोबोटिक तकनीक, बाढ़-बारिश से मिलेगी सुरक्षा
ट्रैक की खराबी देखते ही बजेगा अलर्ट, रेलवे इस्तेमाल करेगी जादुई रोबोटिक तकनीक, बाढ़-बारिश से मिलेगी सुरक्षा
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget