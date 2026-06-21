बॉक्स ऑफिस पर गुपचुप कमाई कर रही ये मराठी फिल्म, 6 करोड़ के बजट में कमाया 109% प्रॉफिट

Tumbadchi Manjula Box Office Collection Day 16: बॉक्स ऑफिस पर पिछले कुछ समय से मराठी फिल्मों का जलवा देखने के लिए मिल रहा है. फिल्म 'राजा शिवाजी' ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. इसके बाद 'देऊळ बंद 2' ने कमाल का बिजनेस किया. अब एक और मराठी की हॉरर फिल्म आई और गुपचुप बेहतरीन कलेक्शन कर गई. चलिए बताते हैं फिल्म 'तुम्बाडची मंजुला' की 16 दिनों की कमाई और प्रॉफिट.

'तुम्बाडची मंजुला' ने 16 दिनों में कितना कमाया?

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, मराठी हॉरर कॉमेडी फिल्म 'तुम्बाडची मंजुला' की तीसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई जारी है. फिल्म ने तीसरे शनिवार यानी कि 16वें दिन 75 लाख का बिजनेस किया जबकि 15वें दिन 30 लाख कमाए थे. ऐसे में सेटरडे को 150% उछाल दर्ज की गई. फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 12.55 करोड़ हो चुका है. जबकि फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 14.8 करोड़ हो गया है.

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इसके साथ ही अगर 'तंबा मंजुला' की बाकी दिनों की कमाई की बात करें तो कोईमोई के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते 5.85 करोड़, दूसरे हफ्ते, 5.65 करोड़, 15वें दिन 30 लाख और 16वें दिन 75 लाख कमाए.

'तुम्बाडची मंजुला' ने 16 दिनों में कमाया इतना प्रॉफिट

इसके अलावा अगर मराठी की हॉरर फिल्म 'तुम्बाडची मंजुला' के 16 दिनों के प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो ये भी कमाल का रहा. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का बजट 6 करोड़ था जबकि इसका नेट कलेक्शन 12.55 करोड़ हो चुका है, इस लिहाज से फिल्म ने 109.16% प्रॉफिट कमा चुकी है.

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'तुम्बाडची मंजुला' के बारे में

'तुम्बाडची मंजुला' के बारे में बात करें तो ये मराठी की हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है. इसका निर्देशन विविध कोरगांवकर ने किया है. इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक ये जेपी थुमिनाड द्वारा निर्देशित 2025 की कन्नड़ ब्लॉकबस्टर 'सू फ्रॉम सो' (Su From So) का ऑफिशियल रीमेक है.