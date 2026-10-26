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हिंदी न्यूज़मनोरंजनरीजनल सिनेमाहरियाणा में गन कल्चर पर भड़के सिंगर मासूम शर्मा, बोले- 'पूरे देश में कहीं नहीं होना चाहिए'

हरियाणा में गन कल्चर पर भड़के सिंगर मासूम शर्मा, बोले- 'पूरे देश में कहीं नहीं होना चाहिए'

हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने गन क्ल्चर का विरोध किया है और कहा है कि ऐसा पूरे देश में कहीं भी ए हथियारों का महिमामंडन नहीं होना चाहिए.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: निशा शर्मा |  Updated at : 26 Oct 2026 11:00 AM (IST)
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हरियाणा के मशहूर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने गन कल्चर को लेकर बड़ा बयान दिया है. दरअसल  हांसी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे भारत में गन कल्चर का विरोध किया. साथ ही उन्होंने हरियाणवी फिल्मों, भाषा और संस्कृति को बचाने और बढ़ावा देने की अपील की. 

'पूरे देश में गन कल्चर नहीं होना चाहिए'
हरियाणा में गन कल्चर पर सवाल पूछे जाने पर मासूम शर्मा ने साफ कहा, "सिर्फ हरियाणा ही नहीं, बल्कि पूरे देश में गन कल्चर नहीं होना चाहिए।" उनका कहना था कि गानों और फिल्मों के जरिए हथियारों को बढ़ावा देना समाज के लिए ठीक नहीं है और इससे युवाओं पर गलत असर पड़ता है. 

हरियाणवी संस्कृति और इंडस्ट्री को लेकर क्या बोले मासूम? 
हरियाणवी संस्कृति और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए मासूम शर्मा ने कहा कि हर कलाकार का अपने पेशे के जरिए अपनी मातृभूमि के लिए योगदान देना जरूरी है. उन्होंने कहा, "कलाकार का काम अपने-अपने प्रोफेशन में अपने-अपने तरीके से काम करना होता है. जो राइटर है, वह अपनी कलम से और जो गायक है, वह अपनी आवाज से काम करता है. कोई चित्रकार है, तो वह चित्रकारी कर रहा है. सभी अपने-अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सभी अपने मातृभूमि को बचाने के लिए अपने क्षेत्र के हिसाब से योगदान दे रहे हैं."

उन्होंने हरियाणवी फिल्मों और कलाकारों को सपोर्ट करने की भी अपील की, ताकि स्थानीय भाषा और कल्चर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके. उनका मानना है कि अगर हरियाणवी भाषा और संस्कृति को बचाना है तो स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करना होगा.

कलाकारों और व्यापारियों को किया जा रहा टारगेट
हाल के दिनों में कलाकारों और व्यापारियों को धमकियां मिलने और टारगेट किए जाने के सवाल पर मासूम शर्मा ने कहा कि यह एक ट्रेंड बनता जा रहा है।.उन्होंने कहा, "टारगेट, कलाकारों और व्यापारियों सभी को किया जा रहा है. यह एक ट्रेंड बनता जा रही है, कलाकार थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है."

मासूम शर्मा के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर उन्होंने बताया कि जल्द ही उनकी एक फिल्म आने वाली है, जिस पर फिलहाल काम चल रहा है. उन्होंने कहा, "फिलहाल हमारी फिल्म आ रही है, जिस पर हमारा काम चल रहा है. फिलहाल मैं हांसी अपने परिवार के लोगों से मिलने आया हूं."

Published at : 26 Oct 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
Masoom Sharma
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