पंजाबी और बॉलीवुड एक्ट्रेस शहनाज गिल इन दिनों अपनी फिल्म ‘इक कुड़ी’ को लेकर चर्चा में हैं. एक्ट्रेस की ये फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है. इन दिनों शहनाज फिल्म जोरशोर से प्रमोशन कर रही हैं. इसी बीच वो अमृतसर पहुंची. जहां उन्होंने गोल्डन टेंपल में माथा टेका.

अमृतसर के गोल्डन टेंपल में शहनाज ने की अरदास

शहनाज गिल अपने काम के साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. जहां वो अपनी आने वाली फिल्में की हर अपडेट फैंस के साथ शेयर करती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए अमृतसर पहुंची. जहां उन्होंने गोल्डन टेंपल में जाकर भी अरदास की. इसकी दो तस्वीरें शहनाज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं.

View this post on Instagram A post shared by Shehnaaz Gill (@shehnaazgill)

ग्रीन सूट में खूबसूरत लगीं शहनाज गिल

शहनाज गिल इन तस्वीरों में ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ने ग्रीन कलर का एक सूट पहना है. जिसका मैचिंग दुपट्टा उन्होंने सिर पर ओढ़ा हुआ है. शेयर की गई एक पहली फोटो में एक्ट्रेस कैमरे की तरफ देखकर स्माइल कर रही हैं और दूसरी में वो अरदास करती दिखी. फोटो शेयर कर उन्होंने लिखा, ‘श्री गुरु रामदास जी का आशीर्वाद...’

‘इक कुड़ी’ के बारे में

बात करें शहनाज गिल की फिल्म ‘इक कुड़ी’ के बारे में तो ये पंजाबी फिल्म है. जिसकी कहानी एक्ट्रेस के ही आसपास घूमती है. फिल्म में शहनाज अपने लिए दूल्हा ढूंढती हुई नजर आती है. ये फिल्म 31 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है. जिसका एक्ट्रेस के फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इससे पहले एक्ट्रेस ‘थैंक्यू फॉर कमिंग’ में नजर आई थी.

View this post on Instagram A post shared by Shehnaaz Gill (@shehnaazgill)

‘बिग बॉस 13’ से मिली थी पहचान

शहनाज गिल ने अपना करियर पंजाबी सिनेमा से शुरू किया था. उन्होंने पहले मॉडलिंग की और फिर एक्टिंग में कदम रखा. लेकिन उनको असली पहचान सलमान खान के शो ‘बिग बॉस 13’ से मिली थी. इस शो ने शहनाज को पूरे देश में फेमस कर दिया था. इसके बाद उन्होंने सलमान खान की ही फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था.

ये भी पढ़ें -

अदिति राव हैदरी की 8 तस्वीरें: हर लुक में झलकती है रॉयल्टी, अदाएं लूट लेंगी आपका करार