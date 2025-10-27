हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'इक कुड़ी' की रिलीज से पहले गोल्डन टेंपल पहुंचीं शहनाज गिल, सिर पर दुपट्टा ओढ़कर की अरदास

‘इक कुड़ी’ की रिलीज से पहले गोल्डन टेंपल पहुंचीं शहनाज गिल, सिर पर दुपट्टा ओढ़कर की अरदास

Shehnaaz Gill Visits Golden Temple: शहनाज गिल ने सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस गोल्डन टेंपल में अरदास करती हुई नजर आ रही हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 27 Oct 2025 10:24 PM (IST)
पंजाबी और बॉलीवुड एक्ट्रेस शहनाज गिल इन दिनों अपनी फिल्म ‘इक कुड़ी’ को लेकर चर्चा में हैं. एक्ट्रेस की ये फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है. इन दिनों शहनाज फिल्म जोरशोर से प्रमोशन कर रही हैं. इसी बीच वो अमृतसर पहुंची. जहां उन्होंने गोल्डन टेंपल में माथा टेका.

अमृतसर के गोल्डन टेंपल में शहनाज ने की अरदास

शहनाज गिल अपने काम के साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. जहां वो अपनी आने वाली फिल्में की हर अपडेट फैंस के साथ शेयर करती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए अमृतसर पहुंची. जहां उन्होंने गोल्डन टेंपल में जाकर भी अरदास की. इसकी दो तस्वीरें शहनाज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं.

 
 
 
 
 
ग्रीन सूट में खूबसूरत लगीं शहनाज गिल

शहनाज गिल इन तस्वीरों में ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ने ग्रीन कलर का एक सूट पहना है. जिसका मैचिंग दुपट्टा उन्होंने सिर पर ओढ़ा हुआ है. शेयर की गई एक पहली फोटो में एक्ट्रेस कैमरे की तरफ देखकर स्माइल कर रही हैं और दूसरी में वो अरदास करती दिखी. फोटो शेयर कर उन्होंने लिखा, ‘श्री गुरु रामदास जी का आशीर्वाद...’

इक कुड़ीके बारे में

बात करें शहनाज गिल की फिल्म ‘इक कुड़ी’ के बारे में तो ये पंजाबी फिल्म है. जिसकी कहानी एक्ट्रेस के ही आसपास घूमती है. फिल्म में शहनाज अपने लिए दूल्हा ढूंढती हुई नजर आती है. ये फिल्म 31 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है. जिसका एक्ट्रेस के फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इससे पहले एक्ट्रेस ‘थैंक्यू फॉर कमिंग’ में नजर आई थी.

 
 
 
 
 
बिग बॉस 13’ से मिली थी पहचान

शहनाज गिल ने अपना करियर पंजाबी सिनेमा से शुरू किया था. उन्होंने पहले मॉडलिंग की और फिर एक्टिंग में कदम रखा. लेकिन उनको असली पहचान सलमान खान के शो ‘बिग बॉस 13’ से मिली थी. इस शो ने शहनाज को पूरे देश में फेमस कर दिया था. इसके बाद उन्होंने सलमान खान की ही फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था.

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 27 Oct 2025 10:24 PM (IST)
Shehnaaz Gill Bollywood Ikk Kudi
विश्व
तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप? नहीं दिया सीधा जवाब; VP चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले- It's So Cute
बिहार
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
ओटीटी
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप? नहीं दिया सीधा जवाब; VP चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले- It's So Cute
बिहार
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
ओटीटी
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
टीम इंडिया ने खूंखार बल्लेबाज को वापस बुलाया, 182 का है स्ट्राइक रेट; वर्ल्ड कप में बवाल मचना तय
यूटिलिटी
क्या आप बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड या नहीं, इस तरह करें पता
जनरल नॉलेज
शराब में ऐसा क्या होता है, जिसे पीते ही डरपोक में भी आ जाता है कॉन्फिडेंस?
Home Tips
कम जगह और कम देखभाल में खिल उठेगी आपकी बालकनी, घर में लगाएं ये 7 कैक्टस
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
