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राजनीति में आने से पहले ऐसी दिखती थीं सयानी घोष, 5 सालों में इतना बदला लुक, पहचानना मुश्किल

Saayoni Ghosh Transformation: बंगाली बाला और टीएमसी की नेता सयानी घोष ने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी, जिसके बाद वो चर्चा में आ गईं. ऐसे में उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं.

By : राहुल यादव | Updated at : 11 Jun 2026 09:26 PM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बगावत करने वाली एक्ट्रेस सयानी घोष इन दिनों काफी चर्चा में हैं. ममता बनर्जी को कभी ना छोड़ने का ऐलान करने वाली बंगाली अभिनेत्री सयानी ने उनकी पार्टी के साथ खिलाफत करके हेडलाइन्स बटोर ली है. लेकिन उनके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि वो राजनीति में आने से पहले बंगाली फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं और उनका लुक काफी बदल चुका है. चलिए बताते हैं उनके बारे में.

सयानी घोष का एक्टिंग करियर 

दरअसल, सयानी घोष ने पॉलिटिशियन से पहले बंगाली सिनेमा और टीवी की बेहतरीन अदाकारा हैं. उनका जन्म 27 जनवरी, 1993 को हुआ था. उन्होंने महज 17 साल की उम्र में एक्टिंग में डेब्यू किया था. उन्होंने साल 2010 में टीवी शो 'इच्छे दाना' से बंगाली इंडस्ट्री में कदम रखा था, जिससे उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली थी. इसके बाद उन्होंने बड़े पर्दे का रुख किया था और वहां भी वो अपनी बोल्डनेस और सिजलिंग अदाओं से छा गईं.

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सयानी घोष की फिल्में

सयानी ने टीवी के बाद फिल्मों में 2010 में छोटे रोल से की थी. उनकी पहली फिल्म Notobor Notout थी. हालांकि, इससे उन्हें खास पहचान नहीं मिल पाई थी. लेकिन उनकी किस्मत भी जल्द ही पलट गई और उन्होंने 'कनामची', 'अंतराल', 'एकला चलो', 'अमर सहर', 'बिटनॉन', 'मेयर बिये' और 'राज कहानी' जैसी फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आ चुकी हैं.

इतना ही नहीं, सयानी घोष कलकत्ता फुटबॉल लीग 2013-2014 जलसा मूवीज को भी होस्ट कर चुकी हैं. 

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सयानी घोष का राजनीतिक करियर

इसके अलावा अगर सयानी घोष के राजनीतिक करियर के बारे में बात की जाए तो उन्होंने फिल्मों और टीवी सीरियल में काम करने के बाद राजनीति में एंट्री करने का मन बनाया ही था कि उन्हें साल 2021  में टीएमसी से ऑफर मिल गया था, जिसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी को ज्वॉइन किया था. 

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सयानी घोष का विवादों से रहा पुराना नाता

वहीं, सयानी घोष फिल्मों और राजनीति के साथ ही विवादों को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो साल 2021 में उन्हें मर्डर करने की कोशिश के चार्ज में अरेस्ट किया गया था. दर्ज एफआईआर के मुताबिक, सयानी घोष पर गलत भाषा और पत्थर फेंकने के साथ ही बेइज्जती करने के भी आरोप लगाए गए थे.

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सयानी घोष की नेटवर्थ और कर्ज

बहरहाल, अगर सयानी घोष की नेटवर्थ और कर्ज के बारे में बात की जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में दाखिल हलफनामे के अनुसार, सयानी घोष ने की संपत्ति कुल 91.89 लाख रुपये थी. इतना ही नहीं, इसमें बताया गया था कि उन पर 59 लाख रुपये का कर्ज है. इस हलफनामे की मानें तो उनके पास 35 हजार रुपये कैश है. वहीं, बैंक खातों में करीब 10.25 लाख रुपये है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 11 Jun 2026 09:25 PM (IST)
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TMC Saayoni Ghosh
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