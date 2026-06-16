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हिंदी न्यूज़मनोरंजनरीजनल सिनेमाBhojpuri Film Dhurandhar: लाखों लोगों ने देखी रवि किशन की फिल्म 'धुरंधर', जानें कहां है अवेलेबल?

Bhojpuri Film Dhurandhar: लाखों लोगों ने देखी रवि किशन की फिल्म 'धुरंधर', जानें कहां है अवेलेबल?

Bhojpuri Film Dhurandhar: मशहूर एक्टर रवि किशन भी 'धुरंधर' नाम से फिल्म ला चुके हैं. उनकी ये फिल्म 13 साल पहले आई थी और अब ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है.

Reported By : संदीप मेहरा |  Updated at : 16 Jun 2026 07:54 PM (IST)
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Bhojpuri Film Dhurandhar: साल 2025 के आखिरी से लेकर 2026 के हालिया दिनों तक फिल्मी गलियारों में जिस एक शब्द की खूब चर्चा हुई वो है 'धुरंधर'. रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने जमकर बॉक्स ऑफिस लूटा था. फिर 'धुरंधर 2' ने भी बड़ी तबाही मचाई थी. लेकिन, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मशहूर एक्टर रवि किशन तो इस नाम से 13 साल पहले ही फिल्म ले आए थे. उनकी इस फिल्म को अब तक हजारों लोग यूट्यूब पर देख चुके हैं. आइए आपको बताते हैं कि आखिर यूट्यूब पर भोजपुरी फिल्म धुरंधर कहां अवेलेबल है?

2013 में आई थी रवि किशन की 'धुरंधर'

रवि किशन की फिल्म 'धुरंधर: द शूटर' ने सिनेमाघरों में साल 2013 में दस्तक दी थी. रवि किशन ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म धमाल 4' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान इस फिल्म को लेकर बात की थी. उनके बयान और रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के बाद अब अचानक से भोजपुरी फिल्म 'धुरंधर' चर्चा में आ गई है. लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं.

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कहां देख सकते हैं भोजपुरी फिल्म धुरंधर?

13 साल पहले सिनेमाघरों में आई धुरंधर को आप फिलहाल यूट्यूब पर देख सकते हैं. ये फिल्म यूट्यूब चैनल देसी म्यूजिक (Desi Music) पर अवेलेबल है. साल 2019 में इसे यहां रिलीज किया गया था. करीब सात सालों में इस फिल्म को यूट्यूब पर अब तक 2 लाख 32 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. 

पुलिस अफसर बने थे रवि किशन

धुरंधर: द शूटर में रवि किशन के साथ लीड रोल एक्ट्रेस संगीता तिवारी निभाया था. वहीं अवधेश मिश्रा भी अहम किरदार में नजर आए थे. इसका डायरेक्शन किया था दीपक तिवारी ने. इस एक्शन ड्रामा में रवि ने पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी.

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कब रिलीज होगी 'धमाल 4'?

अजय देवगन की आने वाली फिल्म 'धमाल 4' में रवि किशन विलेन की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे. फिल्म का हिस्सा अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख, संजय मिश्रा, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजली आनंद, राज विश्वकर्मा और विजय पाटकर जैसे कलाकार भी हैं. धमाल फ्रेंचाइजी की ये चौथी फिल्म सिनेमाघरों में 10 जुलाई 2026 को दस्तक देने वाली है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 16 Jun 2026 07:54 PM (IST)
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