मशहूर पंजाबी गायक राजवीर जवंदा का मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में बुधवार (8 अक्टूबर) को निधन हो गया है. उन्हें 27 सितम्बर को मोटरसाइकिल दुर्घटना में गंभीर चोटें लगीं थीं. पिंजौर के पास ये हादसा हुआ था जब वे अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, इसके बाद उन्हें फोर्टिस अस्पताल में लाया गया था.

वे पिछले 11 दिनों से वेंटिलेटर पर थे और जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे. आज आखिरकार उन्होंने इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. पंजाबी सिंगर की मौत से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. तमाम फैंस और सेलेब्स राजवीर जवंदा की मौत पर दुख जाहिर कर रहे हैं.

राजवीन के निधन पर दुख जता रहे सेलेब्स और नेता

पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने अपने ट्विटर हैंडल पर राजवीर जवंदा के निधन पर दुख जाहिर किया है. उन्होंने लिखा, "राजवीर जवंदा के असामयिक निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. कई दिनों के बहादुरी भरे संघर्ष के बाद, वह हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए, आपकी भावपूर्ण आवाज़ और जीवंत आत्मा हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी. आपकी आत्मा को शांति मिले, राजवीर."

Heartbreaking to hear about the untimely passing of Rajvir Jawanda.

After days of brave struggle, he left us too soon.

Your soulful voice and vibrant spirit will echo in our hearts forever. Rest in eternal peace, Rajvir. pic.twitter.com/QW4WboSPgz — Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) October 8, 2025

कैसे और कहां हुआ था राजवीर का एक्सीडेंट

राजवीर जवंदा, शादीशुदा थे और उनके दो छोटे बच्चे हैं. कई रिपोर्टों के अनुसार, राजवीर शिमला जा रहे थे, तभी सोलन जिले के बद्दी के पास उनकी मोटरसाइकिल पर से नियंत्रण खो गया. उन्हें पहले सोलन जिले के एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ बताया गया है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में शिफ्ट किया गया था. रिपोर्टों के अनुसार, राजवीर के सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं थीं और वह पिछले 11 दिनों से वेंटिलेटर पर थे. लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.

राजवीर जवंदा कौन थे?

पंजाब में जन्मे राजवीर जवंदा को 'तू दिस पैंदा', 'खुश रेहा कर', 'सरदारी', 'सरनेम', 'आफरीन', 'लैंडलॉर्ड;, 'डाउन टू अर्थ' और 'कंगनी' जैसे गानों से पंजाबी संगीत जगत में पहचान मिली थी. उन्होंने सूबेदार जोगिंदर सिंह (2018), जिंद जान (2019) और मिंडो तासीलदारनी (2019) जैसी पंजाबी फिल्मों में भी काम किया था.