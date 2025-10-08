राजवीर से पत्नी करती रहीं थी ये विनती, सिंगर ने नहीं सुनी बात, छोड़ गए दो बच्चों को अकेला

मशहूर पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का आज निधन हो गया हैय सिंगर 11 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे. हिमाचल प्रदेश के बद्दी में सिंगर का एक एक्सीडेंट हो गया था जिसके बाद से उनकी हालत नाजुक थी. जब ये एक्सीडेंट हुआ उस समय राजवीर बाइक पर थे. उनके सिर और स्पाइन में बहुत ज्यादा चोट आई थी जिसकी वजह से उनकी हालत नाजुक थी. उन्होंने एयरलिफ्ट करके मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल लाया गया था जहां पर वो 11 दिनों से लाइफ सपोर्ट पर थे. राजवीर सिर्फ 35 साल के थे और शादीशुदा थे. वो अपने पीछे पत्नी और दो बच्चे छोड़ गए हैं.

राजवीर की पत्नी और बच्चे हमेशा लाइमलाइट से दूर रहते थे उनकी पत्नी ने हमेशा से उन्हें सपोर्ट किया है मगर वो कभी लाइमलाइट में नहीं आईं. राजवीर ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी जिक्र नहीं किया था. वो हमेशा इसे सबसे दूर रखते थे.

पत्नी ने की थी ये बिनती

डेली पोस्ट पंजाबी से राजबीर के एक खास दोस्त ने बातचीत में उस दिन का जिक्र किया. दोस्त ने बताया कि राजवीर से उनकी पत्नी ने उस दिन बाहर जाने से मना किया था. पत्नी ने सिंगर को उस दिन घर से बाहर न निकलने के लिए साफ तौर पर बोला था. वो नहीं चाहती थीं कि राजवीर कहीं बाहर जाएं. लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने पत्नी की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उनकी बात नहीं मानी. पत्नी की बात न मानते हुए राजवीर बाइक से शिमला की तरफ निकल गए. जहां रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया.

बता दें राजवीर का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव पोना में 9 अक्टूबर को होगा. राजवीर के निधन के बाद से पूरी पंजाब इंडस्ट्री में मातम छा गया है. किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि राजवीर ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं. सोशल मीडिया पर सेलेब्स उनकी याद में पोस्ट शेयर कर रहे हैं.

