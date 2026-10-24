Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनरीजनल सिनेमापुराने वीडियो पर छलका गौतमी पाटिल का दर्द, माधुरी दीक्षित बोलीं- अब क्या बचा?

पुराने वीडियो पर छलका गौतमी पाटिल का दर्द, माधुरी दीक्षित बोलीं- अब क्या बचा?

गौतमी पाटिल ने पुराने वायरल वीडियो, माफी और आलोचना पर बात की, वहीं माधुरी दीक्षित ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि गलती सुधारने के बाद उन्हें जज नहीं करना चाहिए.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 24 Oct 2026 06:45 PM (IST)
Preferred Sources

अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के क्विज रियलिटी शो 'कौन होणार करोड़पति' में मराठी नृत्यांगना, कलाकार और सोशल मीडिया आइकन गौतमी पाटिल टीवी पर्सनैलिटी शिव ठाकरे के साथ नजर आएंगी. शो में उन्होंने अपने वायरल वीडियो, पब्लिक की आलोचना और माफी मांगने के बाद उठाए गए कदमों के बारे में बात की. 

वायरल वीडियो पर क्या बोलीं गौतमी ?

विवाद को याद करते हुए गौतमी ने कहा कि वह एक इवेंट में परफॉर्म कर रही थीं, तभी उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. गौतमी ने कहा, शो खत्म करके जब मैं अपने घर जा रही थी, उसी समय मुझे पता चला कि असल में क्या हुआ है. ये जानने के बाद मैंने तुरंत अपना बयान जारी किया और महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगी.जो हुआ वो अनजाने में हुआ था, लेकिन मैंने उसकी जिम्मेदारी ली. उसके बाद मैंने खुद पर काम किया और ये सुनिश्चित किया कि ऐसी गलती दोबारा न हो.

‘प्रताप’ में जेल की सलाखों के पीछे दिखे तिग्मांशु धूलिया, ACP दलेर सिंह के लुक ने बढ़ाई हलचल

पुराने वीडियो से आगे बढ़ना चाहती हैं गौतमी

गौतमी पाटिल का कहना है कि जब आप पर एक लेबल लग जाता है, तो उससे आगे निकलना काफी हद तक मुश्किल हो जाता है. उन्होंने कहा, आज मैं जो अच्छा काम कर रही हूं, उसे दिखाने के बजाय लोग वही पुराने वीडियो शेयर करते रहते हैं. इससे लोगों को लगता है कि मैं अब भी वही कर रही हूं, लेकिन मैं बहुत बदल गई हूं.

अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं वही गलतियां कर रही हूं, तो किसी भी शो में जाकर मेरा काम देखिए और अगर कुछ गलत लगे तो बोलिए. मैं बस यही कहना चाहती हूं कि मुझे जज करने से पहले लोग मेरा आज का काम देखें.उन्होंने अपने शोज में आने वाली ऑडियंस के बारे में भी बात की. 

गौतमी पाटिल ने बताया कि पहले उनके शोज में ज्यादातर पुरुष दर्शक आते थे, लेकिन अब महिलाओं की संख्या भी काफी बढ़ गई है. उनकी पूरी बात सुनने के बाद माधुरी ने कहा, जब तुम अपनी गलती मान चुकी हो और उसे सुधारने के लिए कदम उठा चुकी हो तो फिर कहने को क्या बचा है? तुम्हारे खिलाफ कुछ भी रखने को नहीं बचता.ये विवाद 2022 का है, जब गौतमी के कुछ डांस परफॉर्मेंस की अश्लील इशारों और स्टेप्स को लेकर आलोचना हुई थी, जिसके बाद विवाद बढ़ता देख उन्होंने हाथ जोड़कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी.

'कॉफी विद करण 9' के मेहमान बने जान्हवी-अर्जुन और वरुण धवन, खुलेंगे कई बड़े राज, देखें प्रोमो

और पढ़ें
Published at : 24 Oct 2026 06:45 PM (IST)
Tags :
Gautami Patil
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

रीजनल सिनेमा
दलेर मेहंदी के सपोर्ट में मधु श्री, बोलीं- कभी शराब पीते नहीं देखा
दलेर मेहंदी के सपोर्ट में मधु श्री, बोलीं- कभी शराब पीते नहीं देखा
रीजनल सिनेमा
‘मराठी सिनेमा के लिए गर्व का पल’, ऑस्कर 2027 में ‘गोंधल’ की एंट्री पर बोले महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस
ऑस्कर 2027 में ‘गोंधल’ की एंट्री, महाराष्ट्र सीएम बोले- ‘मराठी सिनेमा के लिए गर्व का पल’
रीजनल सिनेमा
अंकित बालियान मर्डर केस: पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फरार दो शूटरों पर 1-1 लाख का इनाम किया घोषित
अंकित बालियान मर्डर केस: फरार दो शूटरों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित
रीजनल सिनेमा
सिंगर अंकित बालियान की हत्या से पहले हुई थी रेकी, गाजियाबाद से GPS खरीदने वाला संदिग्ध हिरासत में
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा, मर्डर से पहले हुई थी रेकी
Advertisement

वीडियोज

Laxmi Niwas:🥲Veer ने Nia को गोद में लेकर बहाए आंसू! Radhika भी समझ नहीं पा रही उसकी यह हालत #sbs
Bollywood News: पहली बार ओटीटी पर साथ दिखेगी अदिति राव हैदरी और पंकज त्रिपाठी की जोड़ी (24.10.26)
Sansani: कैमरे में कैद रफ्तार का जानलेवा कहर !
Bahraich Viral Tower Video: शादी की जिद्द... टावर पर मोहब्बत वाला ड्रामा! | UP News
Janhit with Chitra Tripathi | SIR Controversy: राहुल आंदोलन को ही 'ब्रेक' लगा गये ! | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गृह मंत्री शाह की पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक, सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा
गृह मंत्री शाह की पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक, सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा
जम्मू और कश्मीर
फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, 'दिल्ली से इंसाफ की उम्मीद नहीं, PAK हमें बचा रहा'
फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, 'दिल्ली से इंसाफ की उम्मीद नहीं, PAK हमें बचा रहा'
बॉलीवुड
2000 गार्ड, 700 मीटर नो-कार जोन, दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट के लिए स्पेशल सिक्योरिटी के इंतजाम
2000 गार्ड, 700 मीटर नो-कार जोन, दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट के लिए स्पेशल सिक्योरिटी के इंतजाम
क्रिकेट
हारा हुआ मैच जिताने के बाद तिलक वर्मा का बयान, बताया NZ के खिलाफ क्या था प्लान 
हारा हुआ मैच जिताने के बाद तिलक वर्मा का बयान, बताया NZ के खिलाफ क्या था प्लान 
विश्व
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
विश्व
'जेल की सलाखों के पीछे ट्रंप', ईरान पोस्टर लगाकर अमेरिका पर साधा निशाना
'जेल की सलाखों के पीछे ट्रंप', ईरान पोस्टर लगाकर अमेरिका पर साधा निशाना
ऑटो
Maruti Victoris पर लगा लग्जरी का तड़का, नया एडिशन हुआ लॉन्च
Maruti Victoris पर लगा लग्जरी का तड़का, नया एडिशन हुआ लॉन्च
शिक्षा
यूपी TGT के 17,735 पदों पर भर्ती का ऐलान, आज से शुरू हो रहे आवेदन 
यूपी TGT के 17,735 पदों पर भर्ती का ऐलान, आज से शुरू हो रहे आवेदन 
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget