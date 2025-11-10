हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनRegional CinemaBox Office: हक', 'थामा' के आगे चमत्कार कर रही ये फिल्म, 31वें दिन किया छप्पर फाड़ कलेक्शन, जानकर होश न उड़ जाएं तो कहना

Box Office: हक', 'थामा' के आगे चमत्कार कर रही ये फिल्म, 31वें दिन किया छप्पर फाड़ कलेक्शन, जानकर होश न उड़ जाएं तो कहना

Laalo Krishna Sada Sahayate BO Day 31: गुजराती फिल्म ‘लालो कृष्ण सदा सहायते’ ने 5वें संडे को वाकई चमत्कार कर डाला है. इस फिल्म ने इतना कलेक्शन किया है कि बड़ी बड़ी फिल्में भी मात खा गई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Nov 2025 03:35 PM (IST)
साल 2025 बॉक्स ऑफिस पर सरप्राइज से भरा रहा है. किसने सोचा होगा कि नए कलाकारों वाली फ़िल्में, बड़े-बडे सुपरस्टार्स और सीक्वल्स से ज़्यादा कमाई करेंगी, लेकिन "सैयारा" ने ऐसा कर दिखाया. इतना ही नहीं भारतीय एनिमेशन फ़िल्मों ने भी इस साल टिकट खिड़की पर खूब धाक जमाई. "महावतार नरसिम्हा" इसका शानदार उदाहरण है. वहीं अब एक गुजराती फ़िल्म ‘लालो कृष्ण सदा सहायते’ ने अपने पांचवें वीकेंड में पहुंचकर न सिर्फ़ गुजराती सिनेमा, बल्कि भारतीय सिनेमा को भी हिलाकर रख दिया है.इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानकर आपके होश उड़ जाएंगें.

‘लालो कृष्ण सदा सहायते’ ने 31वें दिन किया कमाल
सिनेमाघरों में इन दिनों हक, थामा, एक दीवाने की दीवानियत और बाहुबली द एपिक जैसी कई बड़ी फिल्में मौजूद हैं. इन सब की नाक के नीचे  ही गुजारती फिल्म ‘लालो कृष्ण सदा सहायते’ ने करोड़ों छाप लिए हैं. दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ 50 लाख रुपये के बजट में बनी है. वैसे इस फिल्म को पहले हफ्ते में ठंडा रिस्प़न्स मिला था और इसने सिर्फ 21 लाख रुपये कमाए थे.

  • इसके बाद दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई 24 लाख रुपये रही और तीसरे हफ्ते की कमाई 43 लाख रुपये रही.  अब तक फिल्म को सिनेमाघरों से बाहर हो जाना चाहिए था लेकिन चौथा वीक इसके लिए संजीवनी बूटी साबित हुआ है और इसने 10.32 करोड़ की कमाई कर ली.
  • इसके बाद 5वें शुक्रवार को इसने 2.25 करोड़ की कमाई की और फिर 30वें दिन यानी 5वें शनिवार को इसने 106.67 फीसदी की ग्रोथ दिखाते हुए 4.65 करोड़ कमआ. वहीं पांचवें संडे को तो इसने छप्परफाड़ कमाई कर डाली.
  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक लालो कृष्ण सदा सहायते’ ने 5वें संडे यानी 31वें दिन 7.1 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ इसकी 31 दिनों की कुल कमाई 27.28 करोड़ रुपये हो गई है.

बनी गुजरात की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
लालो कृष्ण सदा सहायते’ ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट दिया है. साउथ और बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों के आगे इसका कलेक्शन हैरान कर देने वाला है. इसी के साथ ये गुजराती सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है. साफ है कि इस फिल्म पर भगवान कृष्ण की कृपा बरस रही है. देखने वाली बात होगी कि आन वाले दिनों में ये और कितनी कमाई करती है.   

 

Published at : 10 Nov 2025 03:29 PM (IST)
Box Office BOX OFFICE COLLECTION Laalo Krishna Sada Sahayate
