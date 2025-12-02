'लालो – कृष्ण सदा सहायताते' बॉक्स ऑफिस पर रूकने का नाम नहीं ले रही है. इस गुजराती ने वो कमाल कर दिखाया है कि बड़े से बड़े बॉलीवुड और साउथ एक्टर भी हैरान कर गए हैं. दरअसल ये फिलम 53 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है और अच्छी कमाई भी कर रही है.यहां तक कि वर्ल्डवाइड भी इस फिल्म ने इतिहास रच दिया है. चलिए जानते हैं 'लालो – कृष्ण सदा सहायताते' का 53 दिन बाद देश और दुनियाभर में कितना कलेक्शन हुआ है?

53वें दिन 'लालो' ने भारत में कितनी की कमाई?

'लालो' ने अपने आठवें हफ्ते में भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर शानदार पकड़ बनाए रखी है. ईटाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 53वें दिन 981 शो में 88 लख रुपये की ग्रॉस कमाई और 76 लाख रुपये की नेट कमाई करके शानदार परफॉर्मेंस दी है.

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कितना किया कलेक्शन?

रिपोर्ट के मुताबिक लेटेस्ट नंबर्स के साथ, 'लालो – कृष्ण सदा सहायताते' ने 99.75 करोड़ रुपये का ग्रॉस डोमेस्टिक कलेक्शन कर लिया है. वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में इसकी कुल नेट कमाई 85.01 करोड़ रुपये है. ओवरसीज मार्केट ने इस टैली में 6.25 करोड़ रुपये का कंट्रीब्यूशन दिया है. इसी के साथ दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर अब ये 106.00 करोड़ रुपये की कमाई करचुकी है, जिसमें भारत का योगदान कुल हिस्सेदारी का 94.10% है।

क्या है कहानी?

फ़िल्म की कहानी 'लालो' के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक रिक्शा ड्राइवर है. वह मुश्किलों और परेशान करने वाले अतीत से परेशान है. गरीबी से बचने की कोशिश में वह खुद को रहस्यमयी तरीके से एक दूर के फ़ार्महाउस में फंसा हुआ पाता है. उस कैद में, उसे भगवान कृष्ण की खामोश झलकें दिखने लगती हैं, ये वो नज़ारे हैं जो उसे खुद को समझने, ठीक होने और खुद को बचाने की तरफ ले जाते हैं. यह इमोशनल कहानी यकीनन फैमिली ऑडियंस को बांध लेती है, जो इस भक्ति ड्रामा के मेकर्स का मेन टारगेट लगते हैं.