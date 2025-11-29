अंकित सखिया की गुजराती फिल्म ‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ हर दिन नया रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है. दिलचस्प बात ये है कि ये फिल्म रिलीज के 50 दिन पूरे होने के बाद भी खूब कमाई कर रही है. एक मामूली क्षेत्रीय रिलीज के रूप में शुरू हुई इस फिल्म ने अब बड़ा कमाल कर दिखाया है. दरअसल इसने हर्षवर्धन राणे, सोनम बाजवा और मिलाप जावेरी की रोमांटिक ड्रामा एक दीवाने की दीवानियत को पीछे छोड़ दिया है.

‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ ने ‘एक दीवाने की दीवानियत’ को छोड़ा पीछे

‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ थमने का नाम नहीं ले रही है. ये फिल्म अब बड़ी हिंदी रिलीज को भी मात दे रही है. फिलहाल इसने रिलीज के 50 दिनों में 80 करोड़ का आंकड़ा पार कर हर्षवर्धन राणे की इस साल की हिट फिल्म ‘एक दीवाने की दीवानियत’ को मात दे दी है. बता दें कि ‘एक दीवाने की दीवानियत’ का भारत में लाइफटाइम कलेक्शन 78.93 करोड़ रुपये है जिसे पछाडकर ‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ ने साल 2025 की 35वीं सबसे बड़ी हिट का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ ने 50 वें दिन कितनी की कमाई?

‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस बाकई हैरान कर देने वाली है. शुरुआती 3 हफ्तों तक इसने मामूली कमाई की थी लेकिन चौथे हफ्ते से तो जैसे इसकी लॉटरी ही लग गई और फिर ये ऐसी सरपट दौड़ी की 50 लाख के मामूली बजट में बनी इस फिल्म ने 80 करोड़ का कलेक्शन कर लिया. फिलम की 50वे दिन की कमाई की बात करें तो सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ ने रिलीज के 50वें दिन 90 लाख की कमाई की. इसी के साथ इसके 50 दिनों का कुल कलेक्शन 80 करोड़ रुपये हो गया है. मेकर्स को उम्मीद है कि 8वें वीकेंड में इसकी कमाई में फिर तेजी देखने को मिलेगी और ये 100 करोड़ी बनने के नजदीक पहुंच जाएगी.

15 हजार फीसदी से ज्यादा कमा लिया मुनाफा

मात्र 50 लाख रुपये के मामूली बजट पर बनी किसी फिल्म के लिए 80 करोड़ का कलेक्शन करना एक बड़ी उपलब्धि है. अब इसका प्रॉफिट मार्जिन 15,000% से भी ज़्यादा हो गया है, जिससे लालो उस कैटेगिरी में पहुंच गई है जहां विश्व सिनेमा के इतिहास में बहुत कम फिल्में पहुंच पाई हैं.