फोटोशूट करा रहे खेसारी लाल यादव के पैरों के पास लेट गया कुत्ता, घसीटकर हटाना पड़ा, वीडियो वायरल

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को इन दिनों फिटनेस रियलिटी शो 'बैटलग्राउंड सीजन 2' में देखा जा रहा है. इस शो का प्रीमियर अमेजन एमएक्स प्लेयर पर हो रहा है. शो में खेसारी का देसी अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. अब इस बीच खेसारी का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

महिला ने डॉग को घसीटकर हटाया

खेसारी को हाल ही में 'बैटलग्राउंड सीजन 2' के सेट पर देखा गया है. इस दौरान पैप्स ने उन्हें पोज देने के लिए कहा, लेकिन वहीं पर एक डॉग बैठा हुआ था, जो वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था. इसके बाद वहां शो की टीम आती है और उस डॉग को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये डॉग हटने का नाम नहीं लेता है. फिर वहां पर मौजूद एक महिला डॉग का हाथ पड़कर उसे घसीटने लग जाती है.

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'उसको भी फोटोशूट करवाना है'

खेसारी के इस वीडियो पर यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक ने लिखा, 'वो भी खेसारी के साथ फोटो लेना चाहता है.' दूसरे ने लिखा, 'कुत्ता भी मजा ले रहा है.' एक लिखते है, 'डॉग भी खेसारी का फैन है.' एक ने लिखा, 'उसको भी फोटोशूट करवाना है.' हालांकि, कुछ यूजर्स ने इस पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं कि डॉग को इस तरीके से घसीटना नहीं चाहिए था.

कैसा है खेसारी लाल यादव का लुक?

खेसारी के लुक की बात करें तो 'बैटलग्राउंड सीजन 2' के सेट पर वो ऑल-ब्लैक आउटफिट में नजर आए. उनका ये डैशिंग अंदाज़ फैंस को काफी पसंद आ रहा है. खेसारी का स्वैग और स्टाइल सच में देखने लायक है.

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