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हिंदी न्यूज़मनोरंजनरीजनल सिनेमापरमब्रत चटर्जी और स्वास्तिका मुखर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, चुनावी हिंसा भड़काने का आरोप, बंगाल पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

परमब्रत चटर्जी और स्वास्तिका मुखर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, चुनावी हिंसा भड़काने का आरोप, बंगाल पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

Parambrata Chattopadhyay-Swastika Mukherjee: 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े एक मामले में परमब्रत चट्टोपाध्याय और स्वस्तिका मुखर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 May 2026 11:12 AM (IST)
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साल 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में बंगाली एक्टर परमब्रत चट्टोपाध्याय और एक्ट्रेस स्वस्तिका मुखर्जी कानूनी विवाद में घिर गए हैं. दोनों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. परमब्रत और स्वास्तिका पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किए थे, जिससे चुनाव नतीजों के बाद राज्य में बने तनावपूर्ण माहौल में हिंसा भड़कने का काम किया.

परमब्रत चट्टोपाध्याय और स्वस्तिका मुखर्जी पर लगा ये आरोप
भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में परमब्रत और स्वास्तिका के खिलाफ पश्चिम बंगाल में एफआईआर दर्ज की गई है. ये शिकायत कोलकाता के गरियाहाट पुलिस स्टेशन में वकील जॉयदीप सेन द्वारा दर्ज कराई गई है. फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. बता दें कि 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद जब तृणमूल कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया तो परमब्रत चट्टोपाध्याय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया.

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क्या था परमब्रत चट्टोपाध्याय और स्वस्तिका मुखर्जी का पोस्ट?
उन्होंने लिखा था, 'आज के दिन को विश्व पिटाई दिवस घोषित किया जाए.' वहीं, स्वस्तिका ने इस पोस्ट का समर्थन करते हुए जवाब में लिखा था, 'हाहाहा, ऐसा ही हो.' शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस पोस्ट ने राज्य में पहले से चल रहे राजनीतिक तनाव को और बढ़ाने का काम किया. इस शिकायत में बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या का भी जिक्र किया गया है.

पुलिस ने शुरू की जांच
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने कंफर्म किया कि गरियाहाट पुलिस स्टेशन में शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कानून के अनुसार आगे बढ़ाई जाएगी और सोशल मीडिया पोस्ट की भी पड़ताल की जाएगी. अभी तक न तो परमब्रत और न ही स्वस्तिका ने इस मामले में रिएक्ट किया है. 

परमब्रत चट्टोपाध्याय और स्वस्तिका मुखर्जी ने इन फिल्मों में किया काम 
बता दें कि परमब्रत चट्टोपाध्याय और स्वस्तिका मुखर्जी ने अब तक 'भूतेर भोबिश्यत', 'माछ मिष्टी एंड मोर', 'शिबपुर' और 'शाहजहां रीजेंसी' जैसी फिल्मों में साथ काम किया है. परमब्रत बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं. उन्हें विद्या बालन की फिल्म 'कहानी' और अनुष्का शर्मा की फिल्म 'परी' में देखा गया है. वहीं, स्वस्तिका ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म 'डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी!' में काम किया था. इसके अलावा वो 'दिल बेचारा', 'कला' और वेब सीरीज 'पाताल लोक'  में भी नजर आ चुकी हैं.

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Published at : 22 May 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
Swastika Mukherjee Parambrata Chattopadhyay
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