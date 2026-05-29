रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है. वो मराठी की टॉप फिल्म बन चुकी है. इसी की आंधी के बीच एक और मराठी फिल्म 'देउल बंद 2' को रिलीज किया गया और इसने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया. फिल्म सफलता की राह पर है. ऐसे में अब ये मराठी की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में एंट्री भी कर चुकी है. ऐसे में चलिए बताते हैं फिल्म ने इन 8 दिनों में कितना प्रॉफिट कमा लिया है.

'देउल बंद 2' का 8वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म 'देउल बंद 2' ने 8वें दिन 4.38 करोड़ नेट कलेक्शन किया. जबकि इसके एक दिन पहले फिल्म ने 3.35 करोड़ का बिजनेस किया था. 7वें दिन के मुकाबले 8वें दिन 30.74% की बंपर उछाल देखने के लिए मिली. 8वें दिन के कलेक्शन के बाद फिल्म की कुल कमाई 30.20 करोड़ नेट कलेक्शन पहुंच गई है. वहीं, इसने 35.63 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन भी कर लिया है.

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'देउल बंद 2' ने 8 दिनों में कमाया 202% प्रॉफिट

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का बजट 10 करोड़ रुपये है. बजट और कमाई के लिहाज से फिल्म ने 202% प्रॉफिट कमा लिया है. इसने कमाई के मामले में मराठी फिल्म 'टाइमपास' के डोमेस्टिक लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया और इसने मराठी की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में एंट्री भी मार ली.

मराठी की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में

1- राजा शिवाजी- 101.4 करोड़ (24 दिन)

2- सैराट- 90 करोड़

3- बाइपन भरी देवा- 67.28 करोड़

4- वेद- 61.2 करोड़

5- नटसम्राट- 42 करोड़

6- पवनकखिंद- 37.72 करोड़

7- लाल भरी- 37 करोड़

8- कत्यर कलजट घुसली- 35 करोड़

9- ठाकरे- 31.6 करोड़

10- देओल बैंड- 30.20 करोड़

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'देउल बंद 2' की कहानी

बहरहाल, अगर देओल बैंड की स्टोरी की बात की जाए तो इसमें महिला किसान संगीता पायगुडे की कहानी देखने के लिए मिलती है, जो अपने जीवन में तमाम मुश्किलों से जूझ रही होती है. महिला पर केंद्रित इस फिल्म को 21 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. ये कम बजट की बेहतरीन स्टोरी है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं.