हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनरीजनल सिनेमाDeool Band 2 BO: 'राजा शिवाजी' के बाद 'देउल बंद 2' हिट हुई या फ्लॉप? जानिए 8 दिनों में फिल्म ने कमाया कितना प्रॉफिट

Deool Band 2 BO: 'राजा शिवाजी' के बाद 'देउल बंद 2' हिट हुई या फ्लॉप? जानिए 8 दिनों में फिल्म ने कमाया कितना प्रॉफिट

Deool Band 2 Box Office Collection: रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' के बाद 'देउल बंद 2' चर्चा में है और ये मराठी की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है. ऐसे में चलिए बताते हैं ये हिट रही या फ्लॉप?

By : राहुल यादव | Updated at : 29 May 2026 05:17 PM (IST)
Preferred Sources

रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है. वो मराठी की टॉप फिल्म बन चुकी है. इसी की आंधी के बीच एक और मराठी फिल्म 'देउल बंद 2' को रिलीज किया गया और इसने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया. फिल्म सफलता की राह पर है. ऐसे में अब ये मराठी की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में एंट्री भी कर चुकी है. ऐसे में चलिए बताते हैं फिल्म ने इन 8 दिनों में कितना प्रॉफिट कमा लिया है.

'देउल बंद 2' का 8वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म 'देउल बंद 2' ने 8वें दिन 4.38 करोड़ नेट कलेक्शन किया. जबकि इसके एक दिन पहले फिल्म ने 3.35 करोड़ का बिजनेस किया था. 7वें दिन के मुकाबले 8वें दिन 30.74% की बंपर उछाल देखने के लिए मिली. 8वें दिन के कलेक्शन के बाद फिल्म की कुल कमाई 30.20 करोड़ नेट कलेक्शन पहुंच गई है. वहीं, इसने 35.63 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन भी कर लिया है.

यह भी पढ़ें: 35 करोड़ का बंगला, चार लग्जरी गाड़ियां और करोड़ों का बैंक बैलेंस, कितने अमीर हैं 'डॉन 3' के डायरेक्टर फरहान अख्तर?

'देउल बंद 2' ने 8 दिनों में कमाया 202% प्रॉफिट

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का बजट 10 करोड़ रुपये है.  बजट और कमाई के लिहाज से फिल्म ने 202% प्रॉफिट कमा लिया है. इसने कमाई के मामले में मराठी फिल्म 'टाइमपास' के डोमेस्टिक लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया और इसने मराठी की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में एंट्री भी मार ली.

मराठी की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में

1- राजा शिवाजी- 101.4 करोड़ (24 दिन)
2- सैराट- 90 करोड़
3- बाइपन भरी देवा- 67.28 करोड़
4- वेद- 61.2 करोड़
5- नटसम्राट- 42 करोड़
6- पवनकखिंद- 37.72 करोड़
7- लाल भरी- 37 करोड़
8- कत्यर कलजट घुसली- 35 करोड़
9- ठाकरे- 31.6 करोड़
10- देओल बैंड- 30.20 करोड़

यह भी पढ़ें: 'राजा शिवाजी' बनी नोट छापने की मशीन, 28वें दिन भी मचा दिया बवाल, जानें- कलेक्शन

 'देउल बंद 2' की कहानी

बहरहाल, अगर देओल बैंड की स्टोरी की बात की जाए तो इसमें महिला किसान संगीता पायगुडे की कहानी देखने के लिए मिलती है, जो अपने जीवन में तमाम मुश्किलों से जूझ रही होती है. महिला पर केंद्रित इस फिल्म को 21 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. ये कम बजट की बेहतरीन स्टोरी है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 29 May 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Deool Band 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 BO: 'राजा शिवाजी' के बाद 'देउल बंद 2' हिट हुई या फ्लॉप? जानिए 8 दिनों में फिल्म ने कमाया कितना प्रॉफिट
'राजा शिवाजी' के बाद 'देउल बंद 2' हिट हुई या फ्लॉप? जानिए 8 दिनों में फिल्म ने कमाया कितना प्रॉफिट
रीजनल सिनेमा
Raja Shivaji BO Day 27: 'राजा शिवाजी' ने किया बड़ा कमाल, 'बोल बच्चन' को पछाड़ बनी अभिषेक बच्चन की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म, अब निशाने पर है ये मूवी
'राजा शिवाजी' ने किया बड़ा कमाल, 'बोल बच्चन' को पछाड़ बनी अभिषेक बच्चन की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म
रीजनल सिनेमा
Raja Shivaji BO Day 26 Worldwide: ‘राजा शिवाजी’ ने 26वें दिन भी दुनियाभर में मचाया तहलका, खूब छापे नोट, जानें 125 करोड़ से है कितनी दूर
‘राजा शिवाजी’ ने चौथे मंगलवार भी दुनियाभर में मचाया तहलका, जानें 125 करोड़ से है कितनी दूर
रीजनल सिनेमा
Raja Shivaji Box Office & Records: रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' ने रच दिया इतिहास, रिलीज के 25 दिनों में बना डाले ये 5 बड़े रिकॉर्ड्स
'राजा शिवाजी' का बॉक्स ऑफिस पर डंका, रितेश देशमुख की फिल्म ने बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड्स
Advertisement

वीडियोज

Hamirpur Bridge Collapse: हमीरपुर हादसे पर बड़ा खुलासा | UP News | Breaking | abp
Twisha Death Case: कोर्ट में पेश होंगे Samarth और Giribala Singh | Samarth | CBI | HC
Iran US War Update: गुस्से में ईरान, America में हलचल | Masoud Pezeshkian | Breaking News | Trump
Hamirpur Bridge Collapse: पुल ढहने से हाहाकार! मलबे में दबे मजदूरों को बचाने के लिए मची भगदड़
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान को फिर निशाना बना रहें Trump | Strait Of Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के मंसूबे पर फिरा पानी, डील के लिए इशाक डार पहुंचे अमेरिका तो ईरान ने कहा, 'ट्रंप के बोलने से...'
PAK के मंसूबे पर फिरा पानी, डील के लिए इशाक डार पहुंचे US तो ईरान ने कहा, 'ट्रंप के बोलने से...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से राहत, दो पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा रद्द; जेल से आएंगे बाहर?
अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से राहत, दो पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा रद्द; जेल से आएंगे बाहर?
स्पोर्ट्स
RR Vs GT Qualifier 2 IPL 2026: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
इंडिया
Twisha Sharma death Case: 5 दिन की CBI कस्टडी में रहेंगे ट्विशा की सास और पति समर्थ, खुलेंगे डेथ से जुड़े सीक्रेट
5 दिन की CBI कस्टडी में रहेंगे ट्विशा की सास गिरिबाला और पति समर्थ, खुलेंगे डेथ से जुड़े सीक्रेट
ओटीटी
KD The Devil OTT Release: ध्रुव सर्जा और संजय दत्त की 'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
इंडिया
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल करने से किया इनकार
कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल करने से किया इनकार
जनरल नॉलेज
डॉलर के आगे कितनी मजबूत है मलेशिया की करेंसी, यहां भारत के 1000 रुपये कितने होंगे?
डॉलर के आगे कितनी मजबूत है मलेशिया की करेंसी, यहां भारत के 1000 रुपये कितने होंगे?
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget