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हिंदी न्यूज़मनोरंजनरीजनल सिनेमासपना चौधरी से नहीं मिल सकते पति वीर साहू, मारपीट के सबूत देख कोर्ट ने दिया आदेश

सपना चौधरी से नहीं मिल सकते पति वीर साहू, मारपीट के सबूत देख कोर्ट ने दिया आदेश

Sapna Choudhary: सपना चौधरी ने पति पर मारपीट का आरोप लगाया था. वहीं इस मामले में दिल्ली की कोर्ट ने सिंगर-डांसर को राहत देते हुए उनके पति को अगले आदेश तक उनसे दूर रहने के लिए कहा है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 10 Jun 2026 09:48 AM (IST)
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'बिग बॉस' फेम और मशहूर हरियाणवी सिंगर-डांसर सपना चौधरी तो अपने पति वीर साहू के खिलाफ घरेलू हिंसा मामले में बड़ी राहत मिली है. दरअसल मंगलवार को दिल्ली की द्वारका महिला कोर्ट ने 'घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम' के तहत शुरू हुई कार्यवाही में उन्हें अंतरिम सुरक्षा दी है. अदालत ने सपना के पति को सुनवाई की अगली तारीख तक उनसे कॉन्टेक्ट करने या उनके पास जाने से रोक दिया है. कोर्ट ने ये आदेश सपना की फिल्म 'मोमाकू' के प्रीमियर से ठीक पहले दिया है.

सपना को कोर्ट से मिली राहत
पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट निधि सिंह, सपना चौधरी की वकील प्रीति सिंह के ज़रिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थीं. इस याचिका में अपनी सुरक्षा और प्रोफेशनल कामों में संभावित रुकावट को देखते हुए, सपना ने अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रीमियर में शामिल होने के लिए इंटरिम प्रोटेक्शन की मांग की थी. सपना चौधरी के वकील की दलीलों के मुताबिक, अगर तुरंत राहत नहीं दी गई तो उन्हें कभी न ठीक होने वाला नुकसान हो सकता है, उनकी गरिमा और सुरक्षा पर बुरा असर पड़ सकता है, और फिल्म के प्रीमियर में शामिल होने समेत उनके प्रोफेशनल कामों में रुकावट आ सकती है.

इसके बाद कोर्ट ने याचिका, हलफनामे और चोटों की तस्वीरें और इलेक्ट्रॉनिक सबूत समेत पेश किए गए दस्तावेजों पर विचार करने के बाद सपना को राहत देते हुए इंटरिम प्रोटेक्शन का आदेश जारी किया. पीटीआई रिपोर्ट के मुताबित अदालत ने अपने आदेश में कहा, "प्रतिवादी ( सपना चौधरी के पति) को सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता के पास किसी भी तरह से जाने से रोक दिया गया है." कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तारीख तय की है.

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सपना ने पति वीर पर लगाया है मारपीट का आरोप
यह मामला तब सामने आया जब सपना महिला अदालत पहुंचीं और आरोप लगाया कि उनके पति ने कई बार उनके साथ मारपीट की और पब्लिकली हंगामा किया. उन्होंने पहले अदालत को बताया था कि वह अपना घर छोड़कर अलग रहने लगी हैं और उन्होंने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है.

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सपना और वीर ने साल 2020 में की थी शादी
बता दें कि सपना चौधरी और वीर साहू ने 2020 में कोर्ट मैरिज की थी. चार साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, इस जोड़े ने शादी करने का फैसला किया. सपना और वीर दो बेटों के माता-पिता हैं. उनके बड़े बेटे पोरस का जन्म 2020 में हुआ था, जबकि सपना ने 2024 में अपने दूसरे बेटे शाहबीर को जन्म दिया. प्रोफेशनल तौर पर, सपना चौधरी 'बिग बॉस 11' और 'द 50' जैसे मशहूर रियलिटी शो में नज़र आ चुकी हैं,

 

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Published at : 10 Jun 2026 09:48 AM (IST)
Tags :
Sapna Choudhary Veer Sahu
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