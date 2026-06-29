'कैरी ऑन जट्टा 4' ने संडे को किया कमाल, जबरदस्त कलेक्शन के साथ बनाया ये रिकॉर्ड

Carry On Jatta 4 BO Collection Day 3: पंजाबी फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' ने संडे को किया कमाल, जबरदस्त कलेक्शन के साथ दो फिल्मों को पछाड़ा, बनाया ये रिकॉर्ड
Carry On Jatta 4 Box Office Collection Day 3: गिप्पी ग्रेवाल की 'कैरी ऑन जट्टा 4' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. पहले वीकेंड पर तो इसने जबरदस्त तेजी दिखाते हुए बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है.
गिप्पी ग्रेवाल, सरगुन मेहता और बिन्नू ढिल्लों की फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' इस 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म को अक्षय कुमार की ‘वेलकम टू द जंगल’ से क्लैश करना पड़ा है. वहीं पॉपुलर फैंचाइजी की फिल्म होने के बावजूद इसे बुहत ज्यादा दर्शक नहीं मिल पा रहे हैं. हालांकि फिर भी इसकी कमाई में वीकेंड पर तेजी देखी गई. साथ ही ये 2026 की टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्मों में भी शामिल हो गई है. चलिए यहां इसे तीसरे दिन यानी संडे के कलेक्शन के बारे में जानते हैं.
'कैरी ऑन जट्टा 4' ने तीसरे दिन कितनी की कमाई?
स्मीप कांग के निर्देशन में बनी 'कैरी ऑन जट्टा 4' बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 1.90 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे दिन इस फिल्म ने अच्छी तेजी दिखाई और सैकनिल्क के मुताबिक भारत में दूसरे दिन इसकी कमाई 2.5 करोड़ रुपये (नेट) रही.अब संडे को भी इसके कलेक्शन जबरदस्त उछाल देखा गया है.
- बता दें कि सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'कैरी ऑन जट्टा 4' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को 3.40 करोड़ की नेट कमाई की है.
- इसी के साथ इस फिल्म की तीन दिनों का भारत में कुल नेट कलेक्शन अब 7.80 करोड़ रुपये हो गया है.
भारत में 2026 की बनी तीसरे सबसे बड़ी फिल्म
गौरतलब है कि सील 2026 में पंजाबी सिनेमा ने कुछ सफलताएं देखी हैं, लेकिन किसी ने भी कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया. अभी तक रिलीज हुई ज्यादातर पंजाबी फिल्म उम्मीद के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म नहीं कर पाई हैं. लेकिन 'कैरी ऑन जट्टा 4' ने रिलीज के तीन दिन में व्याह करतारें दा ( 4.55 करोड़) और बंबुकट 2 (6.18) करोड़ को पीछे छोड़ दिया है. इसी के साथ ये पॉलीवुड में 2026 की तीसीर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.
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ये हैं 2026 की टॉप 5 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्में (नेट कलेक्शन)
- रब दा रेडियो 3: 12.57 करोड़
- इश्क़न दे लेखे: 11.89 करोड़
- बंबुकट 2: 6.18 करोड़
- व्याह करतारें दा: 4.55 करोड़
- कैरी ऑन जट्टा 4: 4.40 करोड़
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