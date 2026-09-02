सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा, मर्डर से पहले हुई थी रेकी

अंकित बालियान हत्याकांड में पुलिस जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है. दरअसल सिंगर की हत्या से पहले रेकी की गई थी. आरोपितों ने अंकित की गाड़ी पर जीपीएस लगाकर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी थी. पुलिस ने गाजियाबाद से जीपीएस खरीदने वाले संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है.

शामली का है रेकी करने वाला युवक

हिरासत में लिए गए संदिग्ध से पूछताछ जारी, दुकान के आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है. जांच में रेकी करने वाला युवक शामली का बताया जा रहा है, पुलिस उसके करीब पहुंचने का दावा कर रही है. इधर फरार शूटर सत्यम और आर्यन की तलाश में यूपी समेत कई राज्यों में पुलिस की दबिश जारी है. दोनों फरार शूटरों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कराने की तैयारी में भी पुलिस जुटी हुई है.

पुलिस को गैंग से जुड़े कुछ लोगों के कनाडा में बैठकर संपर्क और गतिविधियां संचालित करने की जानकारी मिली है. बता दें कि मुठभेड़ में दो शूटरों के ढेर होने के बाद गोगी गैंग ने सोशल मीडिया से दूरी बनाई हुई है. पुरानी पोस्ट और ग्रुप गतिविधियां हटा दी गई हैं. वहींअंकित हत्याकांड की जांच में मदद करने वाले होटल मालिक को भी पुलिस जल्द सम्मानित करेगी.

साजिश रचने वाले राकेश ने हथकड़ी और पैरों में बेडियों की मांग की

हरियाणा की करनाल जेल में बंद गैंगस्टर राकेश उर्फ पप्पू पर सिंगर अंकित बालियान की हत्या की साजिश रचने का आरोप है. वहीं राकेश ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कस्टडी में लिए जाने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की मांग की है.

गोगी गैंग से जुड़े राकेश ने अपने वकील के जरिए हरियाणा के डीजीपी, करनाल जिला जेल के अधिकारियों, करनाल पुलिस और शामली पुलिस को एक अर्जी दी है. उसने मांग की है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में ले जाते समय उसकी सुरक्षा के लिए उचित इंतजाम किए जाएं. राकेश ने साफ तौर पर कहा है कि अगर सक्षम अधिकारियों को जरूरी लगे और लागू कानून व सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत इजाजत हो, तो न्यायिक दिशानिर्देशों के अनुसार उसे ले जाते समय हथकड़ी और पैरों में बेड़ी जैसे उपाय अपनाए जा सकते हैं.

ट्रांसिट के दौरान सशस्त्र सुरक्षा और वीडियोग्राफी की मांग

राकेश ने मांग की है कि उसे ले जाने वाली गाड़ी के साथ पर्याप्त रूप से सशस्त्र पुलिस या सुरक्षाकर्मी हों. अतिरिक्त सुरक्षा की मांग करते हुए उसने अपनी जान पर हुए पिछले हमले और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया है. उसने पूरे ट्रांसिट के दौरान लगातार वीडियोग्राफी की भी मांग की है, जहां भी यह कानूनी रूप से जायज और व्यावहारिक रूप से संभव हो. इसमें जिला जेल करनाल से उसका निकलना, पुलिस गाड़ी में यात्रा और जेल वापसी शामिल होगीय

आवेदन में कहा गया है कि ये उपाय उसकी सुरक्षित कस्टडी और व्यक्तिगत सुरक्षा, दोनों के लिए मांगे गए हैं।. इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस अनुरोध का मकसद किसी पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसी पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा से जुड़ी खास चिंताओं को सक्षम अधिकारियों के ध्यान में लाना है.

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राकेश पर सिंगर अंकित की हत्या की साजिश रचने का आरोप

यह मामला शामली में सिंगर अंकित बालियान की हत्या से जुड़ा है. राकेश उर्फ पप्पू पर आरोप है कि उसने जेल में रहते हुए ही हत्या की साजिश रची थी. यह घटनाक्रम एक एनकाउंटर के बाद हुआ है, जिसमें बालियान की हत्या में शामिल शूटर मारे गए थे, इसके बाद शामली के SP ने इस मामले में राकेश उर्फ पप्पू का नाम लिया, जिसके बाद गैंगस्टर ने कस्टडी ट्रांसफर की किसी भी संभावना से पहले सुरक्षा उपायों की मांग करते हुए अर्जी दी है.

बता दें कि शामली पुलिस की टीम बुधवार को करनाल जेल जाकर राकेश उर्फ पप्पू की कस्टडी रिमांड की मांग करेगी. राकेश का कनेक्शन गोगी गैंग से है.

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