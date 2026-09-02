सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा, मर्डर से पहले हुई थी रेकी

Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनरीजनल सिनेमासिंगर अंकित बालियान की हत्या से पहले हुई थी रेकी, गाजियाबाद से GPS खरीदने वाला संदिग्ध हिरासत में

सिंगर अंकित बालियान की हत्या से पहले हुई थी रेकी, गाजियाबाद से GPS खरीदने वाला संदिग्ध हिरासत में

सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक सिंगर के मर्डर से पहले रेकी की गई थी. पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 02 Sep 2026 10:29 AM (IST)
Preferred Sources

अंकित बालियान हत्याकांड में पुलिस जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है. दरअसल सिंगर की हत्या से पहले  रेकी की गई थी. आरोपितों ने अंकित की गाड़ी पर जीपीएस लगाकर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी थी.  पुलिस ने गाजियाबाद से जीपीएस खरीदने वाले संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है. 

शामली का है रेकी करने वाला युवक
हिरासत में लिए गए संदिग्ध से पूछताछ जारी, दुकान के आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है. जांच में रेकी करने वाला युवक शामली का बताया जा रहा है, पुलिस उसके करीब पहुंचने का दावा कर रही है. इधर फरार शूटर सत्यम और आर्यन की तलाश में यूपी समेत कई राज्यों में पुलिस की दबिश जारी है.  दोनों फरार शूटरों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कराने की तैयारी में भी पुलिस जुटी हुई है. 

पुलिस को गैंग से जुड़े कुछ लोगों के कनाडा में बैठकर संपर्क और गतिविधियां संचालित करने की जानकारी मिली है. बता दें कि मुठभेड़ में दो शूटरों के ढेर होने के बाद गोगी गैंग ने सोशल मीडिया से दूरी बनाई हुई है. पुरानी पोस्ट और ग्रुप गतिविधियां हटा दी गई हैं. वहींअंकित हत्याकांड की जांच में मदद करने वाले होटल मालिक को भी पुलिस जल्द सम्मानित करेगी. 

साजिश रचने वाले राकेश ने हथकड़ी और पैरों में बेडियों की मांग की
हरियाणा की करनाल जेल में बंद गैंगस्टर राकेश उर्फ पप्पू पर सिंगर अंकित बालियान की हत्या की साजिश रचने का आरोप है. वहीं राकेश ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कस्टडी में लिए जाने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की मांग की है.

गोगी गैंग से जुड़े राकेश ने अपने वकील के जरिए हरियाणा के डीजीपी, करनाल जिला जेल के अधिकारियों, करनाल पुलिस और शामली पुलिस को एक अर्जी दी है. उसने मांग की है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में ले जाते समय उसकी सुरक्षा के लिए उचित इंतजाम किए जाएं. राकेश ने साफ तौर पर कहा है कि अगर सक्षम अधिकारियों को जरूरी लगे और लागू कानून व सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत इजाजत हो, तो न्यायिक दिशानिर्देशों के अनुसार उसे ले जाते समय हथकड़ी और पैरों में बेड़ी जैसे उपाय अपनाए जा सकते हैं.

ट्रांसिट के दौरान सशस्त्र सुरक्षा और वीडियोग्राफी की मांग
राकेश ने मांग की है कि उसे ले जाने वाली गाड़ी के साथ पर्याप्त रूप से सशस्त्र पुलिस या सुरक्षाकर्मी हों. अतिरिक्त सुरक्षा की मांग करते हुए उसने अपनी जान पर हुए पिछले हमले और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया है. उसने पूरे ट्रांसिट के दौरान लगातार वीडियोग्राफी की भी मांग की है, जहां भी यह कानूनी रूप से जायज और व्यावहारिक रूप से संभव हो. इसमें जिला जेल करनाल से उसका निकलना, पुलिस गाड़ी में यात्रा और जेल वापसी शामिल होगीय

आवेदन में कहा गया है कि ये उपाय उसकी सुरक्षित कस्टडी और व्यक्तिगत सुरक्षा, दोनों के लिए मांगे गए हैं।. इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस अनुरोध का मकसद किसी पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसी पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा से जुड़ी खास चिंताओं को सक्षम अधिकारियों के ध्यान में लाना है.

ये भी पढ़ें:-'टॉक्सिक' ने ओपनिंग वीक पर किया कमाल, 'धुरंधर' से 'छावा' तक इन 10 फिल्मों को चटाई घूल

राकेश पर सिंगर अंकित की हत्या की साजिश रचने का आरोप
यह मामला शामली में सिंगर अंकित बालियान की हत्या से जुड़ा है. राकेश उर्फ पप्पू पर आरोप है कि उसने जेल में रहते हुए ही हत्या की साजिश रची थी.  यह घटनाक्रम एक एनकाउंटर के बाद हुआ है, जिसमें बालियान की हत्या में शामिल शूटर मारे गए थे, इसके बाद शामली के SP ने इस मामले में राकेश उर्फ पप्पू का नाम लिया, जिसके बाद गैंगस्टर ने कस्टडी ट्रांसफर की किसी भी संभावना से पहले सुरक्षा उपायों की मांग करते हुए अर्जी दी है. 

बता दें कि शामली पुलिस की टीम बुधवार को करनाल जेल जाकर राकेश उर्फ पप्पू की कस्टडी रिमांड की मांग करेगी. राकेश का कनेक्शन गोगी गैंग से है.

 

ये भी पढ़ें:-मंगलवार को 'हनुमान अंश' ने किया चमत्कार, 'टॉक्सिक' ने भी दिखाई तेजी, जानें-'आवारापन 2'-'इरुमुडी' का हाल

और पढ़ें
Published at : 02 Sep 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Ankit Baliyan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

रीजनल सिनेमा
सिंगर अंकित बालियान की हत्या से पहले हुई थी रेकी, गाजियाबाद से GPS खरीदने वाला संदिग्ध हिरासत में
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा, मर्डर से पहले हुई थी रेकी
रीजनल सिनेमा
चिराग पासवान-कंगना के कथित रिश्ते पर तेज प्रताप का तंज, राहुल गांधी को दी शादी की सलाह
चिराग पासवान-कंगना के कथित रिश्ते पर तेज प्रताप का तंज, राहुल गांधी को दी शादी की सलाह
रीजनल सिनेमा
खेसारी लाल या पवन सिंह, काजल राघवानी संग किसने की मारपीट?
खेसारी लाल या पवन सिंह, काजल राघवानी संग किसने की मारपीट?
रीजनल सिनेमा
'मेरी गर्लफ्रेंड हैं...', पाखी हेगड़े से डायरेक्टर की गंदी डिमांड पर भिड़ गए थे निरहुआ
'मेरी गर्लफ्रेंड हैं...', पाखी हेगड़े से डायरेक्टर की गंदी डिमांड पर भिड़ गए थे निरहुआ
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना! बोलीं- सत्ता के लिए नहीं, 'लोगों के लिए जाऊंगी वापस'
बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना! बोलीं- सत्ता के लिए नहीं, 'लोगों के लिए जाऊंगी वापस'
राजस्थान
जौहर पर स्वरा भास्कर की टिप्पणी से भड़की करणी सेना, कहा- 'हिम्मत है तो...'
जौहर पर स्वरा भास्कर की टिप्पणी से भड़की करणी सेना, कहा- 'हिम्मत है तो...'
विश्व
ईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल
ईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल
क्रिकेट
टीम इंडिया में अचानक हुए 8 बदलाव, BCCI ने बदल दी आधी से ज्यादा टीम
टीम इंडिया में अचानक हुए 8 बदलाव, BCCI ने बदल दी आधी से ज्यादा टीम
बॉलीवुड
'रानी पद्मावती को कायर नहीं कहा', जौहर विवाद के बाद स्वरा भास्कर ने दी सफाई
'रानी पद्मावती को कायर नहीं कहा', ट्रोलिंग के बाद स्वरा भास्कर ने दी सफाई
विश्व
'होर्मुज पर हमारा कब्जा', ईरान पर अमेरिकी हमलों के बीच ट्रंप का दावा
'होर्मुज पर हमारा कब्जा', ईरान पर अमेरिकी हमलों के बीच ट्रंप का दावा
बिहार
पटना शराब कांड: ये तो LOVE वाला मामला! 4 मौतों के राज से पर्दा उठा
पटना शराब कांड: ये तो LOVE वाला मामला! 4 मौतों के राज से पर्दा उठा
एग्रीकल्चर
घर के किचन गार्डन में भी उगाई जा सकती है मटर, ये रहा तरीका
घर के किचन गार्डन में भी उगाई जा सकती है मटर, ये रहा तरीका
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget