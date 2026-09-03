अंकित बालियान मर्डर केस: फरार दो शूटरों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की 26 अगस्त को शामली में दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में पुलिस दो शूटरों को पहले ही एनकाउंट में ढेर कर चुकी है. वहीं अब इस केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फरार शूटरो पर एक-एक लाख का इनाम घोषित किया है. इसके साथ बी पुलिस दोनों आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की पूरी कोशिश कर रही है.

दो शूटरों पर पुलिस ने इनाम किया घोषित

बता दें कि पुलिस ने गोगी गैंग के फरार दोनों शूटरों सत्यम और आर्यन पर एक-एक लाख का इनाम घोषित किया है. ये दोनों शूटर हरियाणा के करनाल के रहने वाले हैं. फिलहाल पुलिस गुजरात से लेकर अहमदाबाद और दिल्ली तक इनकी तलाश कर रही है. हालांकि इन फरार शूटरों का अंकित बालियां हत्याकांड के 9 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

दो शूटरों का हो चुका है एनकाउंटर

अंकित बालियान मर्डर केस में बीते रविवार को शामली पुलिस ने दो शूटरों सुमित और मोहित का एनकाउंट किया था. इस मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे.

अंकित बालियान की हत्या से पहले की गई थी रेकी

इससे पहले पुलिस ने खुलासा किया था कि अंकित बालियान की हत्या से पहले रेकी की गई थी.. आरोपियों ने सिंगर की गाड़ी पर जीपीएस लगा दिया था जिसके जरिये उन्होने अंकित की इस एक्टिविटी पर पूरी नजर रखी थी. पुलिस ने गाजियाबाद से जीपीएस खरीदने वाले संदिग्ध को भी हिरासत में ले लिया था.

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मंत्री कपिल देव ने अंकित के परिवार से की मुलाकात

मुख्यमंत्री ने घटना का तुरंत संज्ञान लिया था और अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है. इसी कड़ी में बुधवार को व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल शामली के बंतीखेड़ा गांव पहुंचे थे. उन्होंने दिवंगत अंकित बालियान के परिवार वालों से मुलाकात की थी और उन्हें सांत्वना दी थी. परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा था कि अंकित बालियान की हत्या की घटना बेहद दुखद है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए, और सरकार की स्पष्ट नीति है कि राज्य में अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को संरक्षण नहीं दिया जाएगा.

सभी आरोपियों का एनकाउंटर चाहती हैं अंकित की पत्नी

वहीं अंकित बालियान की पत्नी सीमा बालियान ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें तभी न्याय मिलेगा जब सभी आरोपी का एनकाउंटर किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस पूरे गिरोह का खात्मा किया जाना चाहिए.

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