अंकित बालियान मर्डर केस: फरार दो शूटरों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनरीजनल सिनेमाअंकित बालियान मर्डर केस: पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फरार दो शूटरों पर 1-1 लाख का इनाम किया घोषित

अंकित बालियान मर्डर केस: पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फरार दो शूटरों पर 1-1 लाख का इनाम किया घोषित

अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल दो शूटरों का पुलिस पहले ही मुठभेड़ में खात्मा कर चुकी है. वहीं अब दो अन्य फरार शूटरों पर पुलिस ने एक-एक लाख का इनाम घोषित किया है.

Written By : पंकज प्रजापति, निशा शर्मा |  Updated at : 03 Sep 2026 10:37 AM (IST)
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हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की 26 अगस्त को शामली में दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में पुलिस दो शूटरों को पहले ही एनकाउंट में ढेर कर चुकी है. वहीं अब इस केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फरार शूटरो पर एक-एक लाख का इनाम घोषित किया है. इसके साथ बी पुलिस दोनों आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की पूरी कोशिश कर रही है.

दो शूटरों पर पुलिस ने इनाम किया घोषित
बता दें कि पुलिस ने गोगी गैंग के फरार दोनों शूटरों सत्यम और आर्यन पर एक-एक लाख का इनाम घोषित किया है. ये दोनों शूटर हरियाणा के करनाल के रहने वाले हैं. फिलहाल पुलिस गुजरात से लेकर अहमदाबाद और दिल्ली तक इनकी तलाश कर रही है. हालांकि इन फरार शूटरों का अंकित बालियां हत्याकांड के 9 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

दो शूटरों का हो चुका है एनकाउंटर
अंकित बालियान मर्डर केस में बीते रविवार को शामली पुलिस ने दो शूटरों सुमित और मोहित का एनकाउंट किया था. इस मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे.

अंकित बालियान की हत्या से पहले की गई थी रेकी
इससे पहले पुलिस ने खुलासा किया था कि अंकित बालियान की हत्या से पहले रेकी की गई थी.. आरोपियों ने सिंगर की गाड़ी पर जीपीएस लगा दिया था जिसके जरिये उन्होने अंकित की इस एक्टिविटी पर पूरी नजर रखी थी. पुलिस ने गाजियाबाद से जीपीएस खरीदने वाले संदिग्ध को भी हिरासत में ले लिया था.

ये भी पढ़ें:-सिंगर अंकित बालियान की हत्या से पहले हुई थी रेकी, गाजियाबाद से GPS खरीदने वाला संदिग्ध हिरासत में

मंत्री कपिल देव ने अंकित के परिवार से की मुलाकात
मुख्यमंत्री ने घटना का तुरंत संज्ञान लिया था और अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है. इसी कड़ी में बुधवार को व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल शामली के बंतीखेड़ा गांव पहुंचे थे. उन्होंने दिवंगत अंकित बालियान के परिवार वालों से मुलाकात की थी और उन्हें सांत्वना दी थी. परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा था कि अंकित बालियान की हत्या की घटना बेहद दुखद है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए, और सरकार की स्पष्ट नीति है कि राज्य में अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को संरक्षण नहीं दिया जाएगा.

सभी आरोपियों का एनकाउंटर चाहती हैं अंकित की पत्नी
वहीं अंकित बालियान की पत्नी सीमा बालियान ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें तभी न्याय मिलेगा जब सभी आरोपी का  एनकाउंटर किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस पूरे गिरोह का खात्मा किया जाना चाहिए.

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Published at : 03 Sep 2026 10:37 AM (IST)
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