फिल्म 'गजरा' को लेकर अदा शर्मा इन दिनों चर्चा में हैं. इस फिल्म के जरिए वे पहली बार मराठी सिनेमा में कदम रखने जा रही हैं. उनकी ये फिल्म सच्ची घटनाओं से इंस्पायर है. इस पर अदा शर्मा का कहना है कि जब भी किसी असली कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है, तो कलाकार से लेकर फिल्म मेकर्स तक हर किसी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है. आइए जानते हैं उन्होंने इस फिल्म, इसकी कहानी और सच्ची घटनाओं से जुड़े लोगों के दर्द को लेकर क्या कहा.

दर्द को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना सही नहीं

आईएएनएस से बातचीत में अदा शर्मा ने सच्ची घटनाओं पर बनी फिल्मों को लेकर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि जब किसी इंसान की असली कहानी या दर्द को पर्दे पर दिखाया जाता है, तो उसे बहुत समझदारी और ईमानदारी से दिखाना चाहिए. लोगों पर असर डालने के लिए किसी के दर्द को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना सही नहीं है.

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कहानी का असली एहसास लोगों तक पहुंचे

अदा ने कहा, 'जब आप वास्तविक घटनाओं से जुड़ी कोई कहानी बताते हैं, तो उसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है. हमारा मकसद लोगों को चौंकाना नहीं होता, बल्कि उन्हें ये समझाना होता है कि कहानी के किरदार किन सिचूऐशन और इमोशंस से गुजर रहे हैं. अगर दर्शक किसी किरदार के दर्द और इमोशंस को महसूस कर पाते हैं, तभी ऐसी कहानी अपने उद्देश्य में सफल मानी जा सकती है.'

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'एक एक्टर के तौर पर हम किसी और की जिंदगी में कुछ समय के लिए मेहमान बनते हैं. इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि उस व्यक्ति की इमोशंस और एक्सपीरियंस को जितना हो सके, उतनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ पर्दे पर पेश करें.'

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अदा शर्मा ने कहा, 'कई बार असली जिंदगी की घटनाएं फिल्मों से भी ज्यादा हैरान कर देती हैं. लोग सोचते हैं कि फिल्मों में कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए बहुत कुछ जोड़ा जाता है, लेकिन सच्ची घटनाओं पर बनी फिल्मों में कई बार कुछ बातें कम करनी पड़ती हैं, ताकि कहानी सच के करीब रहे.'

2027 में रिलीज होगी 'गजरा'

बता दें कि 'गजरा' फिल्म का डायरेक्शन श्रेयस जाधव कर रहे हैं. फिल्म की कहानी और विषय को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. मेकर्स के मुताबिक, 'गजरा' साल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.