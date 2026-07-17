INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनरीजनल सिनेमाAdah Sharma Gajra Movie:अदा शर्मा बोलीं- सच्ची घटनाओं पर फिल्म बनाना आसान नहीं, हर किरदार के साथ जुड़ी होती है जिम्मेदारी

Adah Sharma Gajra Movie:अदा शर्मा बोलीं- सच्ची घटनाओं पर फिल्म बनाना आसान नहीं, हर किरदार के साथ जुड़ी होती है जिम्मेदारी

Adah Sharma Gajra Movie: अदा शर्मा का कहना है कि सच्ची घटनाओं पर फिल्म बनाते समय जिम्मेदारी बढ़ जाती है. उनके मुताबिक, ऐसी कहानियों में लोगों के दर्द को ईमानदारी से दिखाना जरूरी है.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अर्पित |  Updated at : 17 Jul 2026 05:01 PM (IST)
Preferred Sources

फिल्म 'गजरा' को लेकर अदा शर्मा इन दिनों चर्चा में हैं. इस फिल्म के जरिए वे पहली बार मराठी सिनेमा में कदम रखने जा रही हैं. उनकी ये फिल्म सच्ची घटनाओं से इंस्पायर है. इस पर अदा शर्मा का कहना है कि जब भी किसी असली कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है, तो कलाकार से लेकर फिल्म मेकर्स तक हर किसी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है. आइए जानते हैं उन्होंने इस फिल्म, इसकी कहानी और सच्ची घटनाओं से जुड़े लोगों के दर्द को लेकर क्या कहा.

दर्द को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना सही नहीं

आईएएनएस से बातचीत में अदा शर्मा ने सच्ची घटनाओं पर बनी फिल्मों को लेकर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि जब किसी इंसान की असली कहानी या दर्द को पर्दे पर दिखाया जाता है, तो उसे बहुत समझदारी और ईमानदारी से दिखाना चाहिए. लोगों पर असर डालने के लिए किसी के दर्द को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना सही नहीं है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Adah Sharma (@adah_ki_adah)

ये भी पढे़ें: 'वेलकम टू द जंगल ने थिएटर्स में तीन हफ्ते किए पूरे', जानें- अक्षय की फिल्म ने कितना कमाया प्रॉफिट

कहानी का असली एहसास लोगों तक पहुंचे

अदा ने कहा, 'जब आप वास्तविक घटनाओं से जुड़ी कोई कहानी बताते हैं, तो उसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है. हमारा मकसद लोगों को चौंकाना नहीं होता, बल्कि उन्हें ये समझाना होता है कि कहानी के किरदार किन सिचूऐशन और इमोशंस से गुजर रहे हैं. अगर दर्शक किसी किरदार के दर्द और इमोशंस को महसूस कर पाते हैं, तभी ऐसी कहानी अपने उद्देश्य में सफल मानी जा सकती है.'

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'एक एक्टर के तौर पर हम किसी और की जिंदगी में कुछ समय के लिए मेहमान बनते हैं. इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि उस व्यक्ति की इमोशंस और एक्सपीरियंस को जितना हो सके, उतनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ पर्दे पर पेश करें.'

ये भी पढे़ें: आज 100 करोड़ के पार हो जाएगी अजय देवगन की 'धमाल 4'? जानें 3 बजे तक का कलेक्शन

अदा शर्मा ने कहा, 'कई बार असली जिंदगी की घटनाएं फिल्मों से भी ज्यादा हैरान कर देती हैं. लोग सोचते हैं कि फिल्मों में कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए बहुत कुछ जोड़ा जाता है, लेकिन सच्ची घटनाओं पर बनी फिल्मों में कई बार कुछ बातें कम करनी पड़ती हैं, ताकि कहानी सच के करीब रहे.'

2027 में रिलीज होगी 'गजरा'

बता दें कि 'गजरा' फिल्म का डायरेक्शन श्रेयस जाधव कर रहे हैं. फिल्म की कहानी और विषय को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. मेकर्स के मुताबिक, 'गजरा' साल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

और पढ़ें
Published at : 17 Jul 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
Adah Sharma Gajra Movie
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

रीजनल सिनेमा
Adah Sharma Gajra Movie:अदा शर्मा बोलीं- सच्ची घटनाओं पर फिल्म बनाना आसान नहीं, हर किरदार के साथ जुड़ी होती है जिम्मेदारी
अदा शर्मा बोलीं- सच्ची घटनाओं पर फिल्म बनाना आसान नहीं, हर किरदार के साथ जुड़ी होती है जिम्मेदारी
रीजनल सिनेमा
रामायण एक्टर आदिनाथ एम. कोठारे पत्नी उर्मिला कोठारे से हुए अलग, खत्म की 15 साल की शादी
रामायण एक्टर आदिनाथ एम. कोठारे पत्नी उर्मिला कोठारे से हुए अलग, खत्म की 15 साल की शादी
रीजनल सिनेमा
'द ओडिसी' के प्रीमियर में सौम्या टंडन ने लूटी महफिल, 41 की उम्र में वन-शोल्डर गाउन में ढाया कहर
'द ओडिसी' के प्रीमियर में सौम्या टंडन ने लूटी महफिल, 41 की उम्र में वन-शोल्डर गाउन में ढाया कहर
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 Closing Collection: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, जानें- कितना हुआ फाइनल कलेक्शन और कितना कमाया प्रॉफिट?
'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, जानें- कितना हुआ फाइनल कलेक्शन और कितना कमाया प्रॉफिट?
Advertisement

वीडियोज

Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Ethanol Petrol पर गडकरी का ये Interview Viral है
Aamir Khan ने किया बड़ा खुलासा, बोले- Phunsukh Wangdu का किरदार Sonam Wangchuk पर आधारित नहीं था
Sansani: बैड बीवी की आशिकी | Crime News
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सफलता नहीं मिली, मुझे अभी बहुत आगे जाना है
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
विश्व
गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने की तैयारी में शहबाज-मुनीर, पाक एसेंबली में पास हुआ रेजोल्यूशन
गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने की तैयारी में शहबाज-मुनीर, पाक एसेंबली में पास हुआ रेजोल्यूशन
मध्य प्रदेश
धार भोजशाला: प्रशासन की चिन्हित जमीन करीब 1 किमी दूर, मुस्लिम पक्ष ने नमाज से किया इनकार
धार भोजशाला: प्रशासन की चिन्हित जमीन करीब 1 किमी दूर, मुस्लिम पक्ष ने नमाज से किया इनकार
क्रिकेट
'मैं खेलना छोड़ दूंगा...', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी; जानें रिटायरमेंट पर क्या कहा
'मैं खेलना छोड़ दूंगा', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
ISRO Scientist Resign: ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
हेल्थ
Climate Change Sleep Loss: सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
नौकरी
New Delhi Police Commissioner: कितने पढ़े-लिखे हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS अनुराग कुमार, कितनी मिलेगी उन्हें सैलरी? 
कितने पढ़े-लिखे हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS अनुराग कुमार, कितनी मिलेगी उन्हें सैलरी? 
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget