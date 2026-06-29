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हिंदी न्यूज़मनोरंजनरीजनल सिनेमाBox office Collection: 7 करोड़ का बजट, 276% का प्रॉफिट, ये है 2026 की पंजाबी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

Box office Collection: 7 करोड़ का बजट, 276% का प्रॉफिट, ये है 2026 की पंजाबी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

2026 Punjabi Highest Grossing Movie: पंजाबी फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन कर रही है. ऐसे में आपको पंजाबी की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जो टॉप पर है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 29 Jun 2026 09:57 PM (IST)
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2026 Punjabi Highest Grossing Movie: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों पंजाबी फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' का जलवा देखने के लिए मिल रहे हैं. ये फिल्म 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. वहीं, नंबर 1 पर पंजाबी की एक ऐसी फिल्म है, जिसने धमाकेदार कलेक्शन इसी साल किया था. ऐसे में आज आपको पंजाबी की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

दरअसल, पंजाबी की जिस फिल्म के बारे में बता रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि ये एक पंजाबी ड्रामा फिल्म है. इसमें रिश्तेदारों और परिवार के मूल्यों के बारे में दिखाया गया है. इस फिल्म की खास बात ये है कि इसमें निमरत खेरा और तरसेम जस्सर जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसका टाइटल कुछ और नहीं बल्कि 'रब दा रेडियो 3' है. इसका निर्देशन हैरी भट्टी ने किया था.

यह भी पढ़ें: Carry On Jatta 4 का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, महज 3 दिनों में बजट का 85% निकाल लिया

'रब दा रेडियो 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

पंजाबी फिल्म 'रब दा रेडियो 3' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की थी और इसका नेट कलेक्शन 9.35 करोड़ रहा था. जबकि फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 11.06 करोड़ रहा था. जबकि फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 26.36 करोड़ रहा था. 

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'रब दा रेडियो 3' का कितना प्रतिशत कमाया था प्रॉफिट?

इसके साथ ही अगर पंजाबी फिल्म 'रब दा रेडियो 3' की कमाई के प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का बजट करीब 7 करोड़ रहा था. जबकि फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 26.36 करोड़ का कलेक्शन किया था. तो इस लिहाज से फिल्म ने 276% का प्रॉफिट कमाया था. इसी के साथ ही ये 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल पंजाबी फिल्म बन गई.

यह भी पढ़ें: इस हफ्ते ओटीटी पर होगा साउथ की 5 फिल्मों-सीरीज का धमाका, एक्शन-हॉरर का मिलेगा फुल डोज

'रब दा रेडियो 3' के बारे में

बहरहाल, अगर पंजाबी फिल्म 'रब दा रेडियो 3' के बारे में बात की जाए तो फिल्म 2017 में आई हिट पंजाबी फ्रेंचाइजी 'रब दा रेडियो' का त्रिक्यूवल है. फिल्म के पहले दो पार्ट ने भी बॉक्स ऑफिस पर जानदार कमाई की थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने करीब 30 से 35 करोड़ का कलेक्शन किया था.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 29 Jun 2026 09:57 PM (IST)
Tags :
Punjabi Film BOX OFFICE COLLECTION
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