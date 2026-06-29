2026 Punjabi Highest Grossing Movie: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों पंजाबी फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' का जलवा देखने के लिए मिल रहे हैं. ये फिल्म 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. वहीं, नंबर 1 पर पंजाबी की एक ऐसी फिल्म है, जिसने धमाकेदार कलेक्शन इसी साल किया था. ऐसे में आज आपको पंजाबी की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

दरअसल, पंजाबी की जिस फिल्म के बारे में बता रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि ये एक पंजाबी ड्रामा फिल्म है. इसमें रिश्तेदारों और परिवार के मूल्यों के बारे में दिखाया गया है. इस फिल्म की खास बात ये है कि इसमें निमरत खेरा और तरसेम जस्सर जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसका टाइटल कुछ और नहीं बल्कि 'रब दा रेडियो 3' है. इसका निर्देशन हैरी भट्टी ने किया था.

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'रब दा रेडियो 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

पंजाबी फिल्म 'रब दा रेडियो 3' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की थी और इसका नेट कलेक्शन 9.35 करोड़ रहा था. जबकि फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 11.06 करोड़ रहा था. जबकि फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 26.36 करोड़ रहा था.

'रब दा रेडियो 3' का कितना प्रतिशत कमाया था प्रॉफिट?

इसके साथ ही अगर पंजाबी फिल्म 'रब दा रेडियो 3' की कमाई के प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का बजट करीब 7 करोड़ रहा था. जबकि फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 26.36 करोड़ का कलेक्शन किया था. तो इस लिहाज से फिल्म ने 276% का प्रॉफिट कमाया था. इसी के साथ ही ये 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल पंजाबी फिल्म बन गई.

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'रब दा रेडियो 3' के बारे में

बहरहाल, अगर पंजाबी फिल्म 'रब दा रेडियो 3' के बारे में बात की जाए तो फिल्म 2017 में आई हिट पंजाबी फ्रेंचाइजी 'रब दा रेडियो' का त्रिक्यूवल है. फिल्म के पहले दो पार्ट ने भी बॉक्स ऑफिस पर जानदार कमाई की थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने करीब 30 से 35 करोड़ का कलेक्शन किया था.