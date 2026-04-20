ओटीटी पर तहलका मचा रही 2 घंटे 20 मिनट की ये तमिल फिल्म, 2026 की है मोस्ट प्रोफेटेबल मूवी

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर हफ्ते नई-नई फिल्में रिलीज होती रहती हैं, जिनमें से कुछ आते ही दर्शकों के बीच छा जाती हैं. ऐसी ही एक फिल्म इन दिनों खूब चर्चा में है, जो महज 2 घंटे 20 मिनट की है लेकिन अपनी दमदार कहानी के चलते लोगों की पहली पसंद बन गई है. इसकी IMDb रेटिंग भी धांसू है.

ओटीटी पर तहलका मचा रही ये फिल्म

इस फिल्म का नाम 'यूथ' है और ये एक तमिल फिल्म है, जो 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसके बाद फिल्म को 16 अप्रैल को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया और कुछ ही दिनों में ये ओटीटी पर छा गई. फिल्म 'यूथ' नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिग में नंबर 1 पर अपनी जगह बनाए है. ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में नेटफ्लिक्स पर मौजूद है. इसकी imdb रेटिंग 7.1 है.

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फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी प्रवीण नाम के एक 15 साल लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी 10वीं बोर्ड परीक्षा में मुश्किल से पास होने के बाद 11वीं क्लास में एडमिशन लेता है. जहां वो अपनी 'परफेक्ट' लव स्टोरी की तलाश शुरू करता है, इस दौरान उसे कई बार क्रश और ब्रेकअप का सामना करना पड़ता है. सख्त माता-पिता और स्कूल की मस्ती के बीच, एक बड़ी शरारत उसके जीवन में उथल-पुथल मचा देती है जो उसे जिम्मेदारियों का अहसास कराती है.

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फिल्म का बजट और कलेक्शन

इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया. सैकनिल्क के मुताबिक, 6 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 52.26 करोड़ की कमाई की है. वहीं वर्ल्डवाइड इसने 71.33 करोंड़ की कमाई की. कोईमोई के मुताबिक ये फिल्म साल 2026 की मोस्ट प्रोफेटबल फिल्म बन गई है.

फिल्म की कास्ट की बात करें तो 'यूथ' में लीड रोल में केन करुणास हैं, जिन्होंने इसी फिल्म से तमिल सिनेमा में डेब्यू किया है. इसके साथ फिल्म में सूरज वेंजरामूडू, देवदर्शिनी, अनिष्मा अनिलकुमार और प्रियांशी यादव जैसे कलाकार भी मौजूद हैं.