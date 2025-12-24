साल 2025 ओटीटी के लिए महिलाओं के लिहाज़ से काफी खास रहा. इस साल कई ऐसी वेब सीरीज सामने आईं, जिनमें महिला किरदार सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि पूरी कहानी उन्हीं के इर्द-गिर्द घूमती नजर आई. अलग-अलग जॉनर में महिलाओं को मजबूत, आत्मनिर्भर और फैसले लेने वाली भूमिकाओं में दिखाया गया.

इस बार ओटीटी कंटेंट की सबसे अच्छी बात यह रही कि महिला पात्रों को एक ही तरह से नहीं दिखाया गया. कहीं वे अपराध की गुत्थियां सुलझाती नजर आईं, तो कहीं घरेलू जिम्मेदारियों और समाज की उम्मीदों के बीच अपनी पहचान तलाशती हुई दिखीं. कुछ कहानियों में महिलाओं ने सत्ता और अपराध की दुनिया में कदम रखा, तो कुछ में रिश्तों और भावनाओं की जटिलताओं से जूझती हुई नज़र आईं. इन्हीं वुमन-सेंट्रिक शोज़ में सबसे ज्यादा चर्चा माधुरी दीक्षित की नई सीरीज ‘मिसेज देशपांडे’ को लेकर रही. इस थ्रिलर सीरीज में माधुरी एक ऐसे किरदार में नज़र आती हैं, जिसका अतीत अपराध से जुड़ा है.

बता दें, यहां 2025 की उन चुनिंदा महिला-केंद्रित ओटीटी सीरीज की बात की जा रही है, जिन्होंने दर्शकों पर खास असर छोड़ा.

मंडला मर्डर्स

क्राइम थ्रिलर पसंद करने वालों के लिए मंडला मर्डर्स चर्चा में रही. इस सीरीज में महिला जांच अधिकारी न सिर्फ केस सुलझाती हैं, बल्कि मानसिक दबाव और सही-गलत के फैसलों से भी जूझती दिखती हैं. कहानी सस्पेंस के साथ यह भी दिखाती है कि ताकत केवल हिंसा में नहीं, समझदारी में भी होती है.





डब्बा कार्टेल

डब्बा कार्टेल एक आम घरेलू माहौल से शुरू होकर अपराध की दुनिया तक पहुंचती है. यह सीरीज उन महिलाओं की कहानी कहती है, जिन्हें अक्सर कमजोर समझ लिया जाता है, लेकिन वे अपनी सूझ-बूझ और योजना से अलग पहचान बनाती हैं. शो यह दिखाता है कि सत्ता शांति और रणनीति से भी हासिल की जा सकती है.





मिसेज

मिसेज़ एक भावनात्मक कहानी है, जो शादी और घरेलू जिंदगी के बीच फंसी एक महिला की सोच और संघर्ष को दिखाती है. यह सीरीज उन सवालों पर ध्यान देती है, जिन्हें आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है जहां चुप रहना ही सही मान लिया जाता है.





मिसेज देशपांडे

2025 की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली सीरीज में मिसेज देशपांडे भी शामिल रही. माधुरी दीक्षित इसमें एक ऐसी महिला के किरदार में नजर आईं, जिसका अतीत अपराध से जुड़ा है. जेल से बाहर आने के बाद जब पुलिस को एक नया केस सुलझाने में उसकी जरूरत पड़ती है, तो कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है. यह सीरीज सस्पेंस के साथ महिला किरदार की मानसिक स्थिति और जटिलताओं को भी दिखाती है.





मिसेज अंडरकवर

मिसेज अंडरकवर हल्के-फुल्के अंदाज में पेश की गई एक मजेदार सीरीज है. इसमें एक आम गृहिणी गुप्त मिशनों और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाती नजर आती है. शो ह्यूमर और एक्शन के जरिए महिलाओं की छुपी ताकत को सामने लाता है.



