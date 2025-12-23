हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीYear Ender 2025: TVF की पंचायत 4 से द बैड्स ऑफ बॉलीवुड तक, ये हैं सबसे पॉपुलर ओटीटी सीरीज

Year Ender 2025: TVF की पंचायत 4 से द बैड्स ऑफ बॉलीवुड तक, ये हैं सबसे पॉपुलर ओटीटी सीरीज

Year Ender 2025: आज हम आपके लिए उन सीरीज की लिस्ट लेकर आए हैं जिन्होंने इस साल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचा दिया. आइए जानते हैं इस साल की सबसे पॉपुलर सीरीज के बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 Dec 2025 07:15 PM (IST)
Preferred Sources

2025 इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज के लिए एक यादगार साल साबित हुआ. TVF की पंचायत सीजन 4 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली वापसी से लेकर द बैड्स ऑफ बॉलीवुड और खौफ जैसे पॉपुलर टाइटल्स तक, पूरे साल इंडियन स्ट्रीमिंग कंटेंट ने बातचीत पर राज किया. यह सचमुच ऐसा साल था जिसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ था. पंचायत और द फैमिली मैन जैसी फैन-फेवरेट फ्रेंचाइजी नए सीजन के साथ लौटीं और अपनी जबरदस्त लोकप्रियता पर खरी उतरीं, वहीं ब्लैक वारंट और द बैड्स ऑफ बॉलीवुड जैसे नए और रिस्क लेने वाले शोज ने नई आवाजों और कहानियों को सामने रखा. 

क्राइम थ्रिलर और पॉलिटिकल ड्रामा से लेकर सादगी भरी कॉमेडी और रहस्यमयी कहानियों तक, 2025 ने इंडियन ओटीटी स्टोरीटेलिंग का लेवल और ऊंचा कर दिया. आइए नजर डालते हैं उन इंडियन ओटीटी सीरीज पर, जिन्होंने 2025 में इंटरनेट पर धूम मचाई और दर्शकों को शुरू से लास्ट तक बांधे रखा.

पंचायत सीजन 4
पंचायत सीजन 4 ने अपने सादे ह्यूमर, इमोशनल गहराई और जुड़ाव भरी कहानी के साथ दर्शकों का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया, मीम्स और फैन चर्चाओं पर इस शो का साफ दबदबा रहा, जिसने हर उम्र और हर इलाके के दर्शकों से TVF के खास रिश्ते को फिर साबित किया.

पाताल लोक सीजन 2
गहरी पकड़ बनाने वाली और समाज से जुड़ी पाताल लोक सीजन 2 और भी बड़े दांव और गहरे किरदारों के साथ लौटी. इसके विषयों, अभिनय और राजनीतिक संकेतों को लेकर ऑनलाइन जोरदार चर्चाएं हुईं.

द फैमिली मैन सीजन 3
साल की सबसे ज्यादा इंतजार की गई वापसी में से एक, द फैमिली मैन सीजन 3 ने एक्शन, ह्यूमर और इमोशन को बेहतरीन तरीके से मिलाया. इसकी रिलीज एक बड़े इंटरनेट इवेंट में बदल गई, जहां फैंस हर मोड़ और हर सीन पर चर्चा करते दिखे.

 द रॉयल्स
चमक-दमक और हाई ड्रामा से भरी इस सीरीज ने बहुत जल्दी अपना दर्शक वर्ग बना लिया. बड़े पैमाने, दमदार परफॉर्मेंस और बिंज-वॉच करने लायक कहानी के चलते द रॉयल्स उन लोगों की पसंद बनी, जो एंटरटेनमेंट के साथ हल्का-फुल्का कंटेंट चाहते थे.

ब्लैक वारंट
एक सख़्त और दमदार क्राइम ड्रामा, ब्लैक वारंट ने अपनी रॉ और सच्ची कहानी और मज़बूत अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया. धीरे-धीरे इसकी चर्चा बढ़ी और यह साल के सबसे ज़्यादा बात किए जाने वाले नए शोज़ में शामिल हो गया.

खौफ
डरावनी और बेचैन करने वाली सिरीज खौफ हॉरर-थ्रिलर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रही. इसकी रहस्यमयी कहानी और मज़बूत पेशकश ने इसे सोशल मीडिया और जॉनर से जुड़ी चर्चाओं का हिस्सा बना दिया.

स्पेशल ऑप्स सीजन 2 
जासूसी की हाई-स्टेक्स कहानी को आगे बढ़ाते हुए स्पेशल ऑप्स सीजन 2 ने बड़े पैमाने, सस्पेंस और जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ फ्रेंचाइज़ी के फैंस को पूरी तरह जोड़े रखा.

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड
बिना किसी झिझक के ग्लैमरस और मीम्स से भरी द बैड्स ऑफ बॉलीवुड साल की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली सीरीज़ में से एक बनी. ग्लैमर की दुनिया के पीछे की झलक और पॉप-कल्चर मोमेंट्स के चलते यह शो इंटरनेट पर छाया रहा और लोगों की गिल्टी-प्लेज़र वॉचलिस्ट में शामिल हो गया.

और पढ़ें
Published at : 23 Dec 2025 07:15 PM (IST)
Tags :
The Family Man Season 3 Paatal Lok Season 2 Panchayat Season 4 New Year 2026 Bands Of Bollywood Year Ender 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
न्यूज़
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
Advertisement

वीडियोज

Akhlaq Dadri lynching Case: अखलाक लिंचिंग केस में UP सरकार को बड़ा झटका | Breaking | ABP News
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | Aravalli Hills | Rahul Gandhi | BMC Elections | Headlines
Iran Israel War Update: ईरान पर होगा अमेरिका-इजराइल का हमला? |ABP LIVE
Patna में Nitin Nabin ने भरी हुंकार, Rahul Gandhi और Tejashwi Yadav पर साधा निशाना | Breaking | BJP
Akhlaq Dadri lynching Case: यूपी सरकार को कोर्ट से झटका, केस वापसी की याचिका खारिज | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
न्यूज़
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
क्रिकेट
148 साल के टेस्ट इतिहास में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने मिचेल स्टार्क, वकार यूनिस का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा
148 साल के टेस्ट इतिहास में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने मिचेल स्टार्क, वकार यूनिस का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
यूटिलिटी
National Consumer Rights Day: देश में हर कंज्यूमर के पास हैं ये 6 अधिकार, 99 पर्सेंट लोगों को नहीं हैं पता
देश में हर कंज्यूमर के पास हैं ये 6 अधिकार, 99 पर्सेंट लोगों को नहीं हैं पता
हेल्थ
Karela Juice For Kidney Health: रोजाना पिएंगे करेले का जूस तो कैसी हो जाएगी किडनी की हालत? जान लें हकीकत
रोजाना पिएंगे करेले का जूस तो कैसी हो जाएगी किडनी की हालत? जान लें हकीकत
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget