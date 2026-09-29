अमेजन एमएक्स प्लेयर का पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' धमाकेदार अंदाज में शुरू हो गया है. शो की शुरुआत के साथ ही विवाद भी देखने को मिल रहा है. तीसरे एपिसोड में कंटेस्टेंट सिवेट तोमर और शहजाद पूनावाला के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया. सिवेट ने शहजाद को गर्दन से पकड़कर नीचे गिरा दिया, जिसके बाद मेकर्स ने उन्हें शो से बाहर कर दिया.

इस घटना के बाद सिवेट तोमर लगातार चर्चा में हैं और फैंस उनके बारे में जानना चाहते हैं. आखिर कौन हैं सिवेट तोमर, जिन्होंने 'राइज एंड फॉल 2' से पहले भी कई रियलिटी शोज में हिस्सा लिया है? चलिए जानते हैं उनके बारे में.

कौन हैं सिवेट तोमर?

सिवेट तोमर एक मॉडल, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और रियलिटी टीवी स्टार हैं. उनका जन्म 3 जुलाई 1998 को उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था. कैमरे के सामने आने से पहले उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था. साल 2018 में सिवेट ने 'मिस्टर देहरादून' का खिताब अपने नाम किया. इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग से आगे बढ़ते हुए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा.

सिवेट ने कम समय में रियलिटी शोज के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई है. अपनी फिटनेस और बेबाक अंदाज के साथ-साथ वो अपने गेम और दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ होने वाली बहसों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं.

सिवेट तोमर को 'रोडीज' से मिली पहचान

सिवेट तोमर को असली पहचान एमटीवी के रियलिटी शो 'रोडीज: कर्म या कांड' से मिली. साल 2023 में उन्होंने शो में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लिया और प्रिंस नरूला की गैंग का हिस्सा बने. अपने दमदार परफॉर्मेंस के दम पर सिवेट ने फिनाले तक का सफर तय किया और शो के फर्स्ट रनर-अप रहे.

'स्प्लिट्सविला X5' में भी आए नजर

'रोडीज' के बाद सिवेट ने साल 2024 में डेटिंग रियलिटी शो 'एमटीवी स्प्लिट्सविला X5' में हिस्सा लिया. शो में वो अनिका अरोड़ा के साथ अपने कनेक्शन और दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ हुई बहसों को लेकर सुर्खियों में रहे. दिग्विजय राठी के साथ उनकी कई बार तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली. इसके अलावा साल 2026 में सिवेट रियलिटी शो 'द 50' का भी हिस्सा बने.

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फिटनेस को लेकर रहते हैं एक्टिव

सिवेट तोमर सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. वो अक्सर फिटनेस से जुड़े वीडियो और तस्वीरें शेयर करते हैं. उनकी फिटनेस और मस्कुलर फिजीक को फैंस काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है और उनके फैंस खुद को 'Siwet Army' के नाम से पहचानते हैं.

'राइज एंड फॉल 2' में क्या हुआ?

दरअसल, शो में 'अल्टीमेट रूलर' रेस का ऐलान हुआ था. इस टास्क के दौरान रूलर्स को ऐसे कंटेस्टेंट का नाम बताना था, जिसे वो कमजोर डिसीजन मेकर मानते हैं. इस दौरान सिवेट तोमर का नाम कई बार सामने आया, वहीं करण पटेल ने शहजाद पूनावाला को चुना. इसके बाद सिवेट और शहजाद के बीच बहस शुरू हो गई. शहजाद ने सिवेट के स्वरा भास्कर के साथ बैठने और उनके साथ गेम खेलने को लेकर सवाल किया. बात बढ़ती गई और दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी.

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बहस के बाद हाथापाई तक पहुंचा मामला

बहस के दौरान सिवेट ने शहजाद को गर्दन से पकड़ लिया और उन्हें नीचे गिरा दिया. इस दौरान शहजाद का कुर्ता भी फट गया. शो में मौजूद दूसरे कंटेस्टेंट्स ने दोनों को अलग करने की कोशिश की. घटना के बाद मेकर्स ने शो में फिजिकल वायलेंस के नियमों के तहत सिवेट को बाहर कर दिया.

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