हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीइस वीकेंड ओटीटी पर देखें दुनियाभर की इंडस्ट्री से आईं ये नई फिल्में और सीरीज, यहां देखें लिस्ट

इस वीकेंड ओटीटी पर देखें दुनियाभर की इंडस्ट्री से आईं ये नई फिल्में और सीरीज, यहां देखें लिस्ट

Weekend Ott Watchlist : अक्टूबर के महीने में अब तक ओटीटी पर कई फिल्मों और सीरीज ने दस्तक दिया है. इन नई कहानियों को इस वीकेंड अपने घर बैठें करें एंजॉय. साउथ से लेकर हॉलीवुड की फिल्में भी है शामिल

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Oct 2025 08:17 PM (IST)
ओटीटी पर इस महीने कई नई फिल्मों और सीरीज ने अपनी धमाकेदार एंट्री ली है. इस लिस्ट में बॉलीवुड की फिल्म और सीरीज के साथ साउथ और हॉलीवुड की कहानियां भी शामिल हैं. इन बेहतरीन कंटेंट को आपको इस वीकेंड घर बैठे जरूर एंजॉय करना चाहिए. यहां से जान लीजिए लिस्ट के नाम. 

ओटीटी पर देख डालें ये फिल्में–सीरीज
1. वॉर 2
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की इस एक्शन पैक्ड फिल्म ने 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दिया था. फिल्म को लेकर काफी बज बन रहा था. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने जबरदस्त कलेक्शन भी किया था. इतना ही नहीं ऋतिक रोशन संग कियारा आडवाणी की केमिस्ट्री भी बहुत हिट हुई. अब  ये फिल्म 9 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रही है.
इस वीकेंड ओटीटी पर देखें दुनियाभर की इंडस्ट्री से आईं ये नई फिल्में और सीरीज, यहां देखें लिस्ट

2. सर्च : द नैना मर्डर केस 
कोंकणा सेन शर्मा की ये सीरीज को भी ऑडियंस काफी पसंद कर रहे हैं. इसमें बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस ने एसीपी संयुक्ता दस का रोल प्ले किया है. ये सीरीज आज यानी 10 अक्टूबर से जिओ हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर रही है. इस नई हिंदी सीरीज की कहानी भी आप घर बैठे इस वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं.
इस वीकेंड ओटीटी पर देखें दुनियाभर की इंडस्ट्री से आईं ये नई फिल्में और सीरीज, यहां देखें लिस्ट

3. मिराय
तेजा सज्जा की इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की थी. फिल्म की कहानी और किरदारों को भी दर्शकों के बहुत प्यार दिया. लेकिन अगर आपने इस फिल्म का थिएट्रिकल एक्सपीरियंस मिस कर दिया तो निराश होने की जरूरत नहीं है. अब तेजा सज्जा की ये ब्लॉकबस्टर हिट ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है. जिओ हॉटस्टार पर आप इस फिल्म को वीकेंड में एंजॉय कर सकते हैं. तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं.
इस वीकेंड ओटीटी पर देखें दुनियाभर की इंडस्ट्री से आईं ये नई फिल्में और सीरीज, यहां देखें लिस्ट

4. प्ले डर्टी
ये अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म भी आपके वीकेंड वॉच लिस्ट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है. फिल्म में इतने धमाकेदार ट्विस्ट हैं कि आप इसके अपनी पलकें भी झपका नहीं पाएंगे. 1 अक्टूबर से स्ट्रीम कर रही इस सीरीज को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
इस वीकेंड ओटीटी पर देखें दुनियाभर की इंडस्ट्री से आईं ये नई फिल्में और सीरीज, यहां देखें लिस्ट

5. द रिजरेक्टेड
इस क्राइम थ्रिलर की कहानी दो मदर्स के इर्द-गिर्द घूमती है. ये दोनों माएं अपनी बेटियों को किडनैपिंग और धोखाधड़ी के वजह से खो बैठते हैं. इसके बाद वो दोनों खुद अपनी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए निकल पड़ती हैं. फिल्म की कहानी ऐसी है कि जिसे देख अपनी रूह कांप उठे. 9 अक्टूबर से स्ट्रीम कर रही इस सीरीज को आप वीकेंड में नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.
इस वीकेंड ओटीटी पर देखें दुनियाभर की इंडस्ट्री से आईं ये नई फिल्में और सीरीज, यहां देखें लिस्ट

6. कैच द वुमन इन केबिन 10
वीकेंड बिंज वॉचिंग के लिए ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म भी एक बेस्ट ऑप्शन है. इसमें सस्पेंस और ट्विस्ट का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलेगा. आज यानी 10 अक्टूबर से ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रही है.
इस वीकेंड ओटीटी पर देखें दुनियाभर की इंडस्ट्री से आईं ये नई फिल्में और सीरीज, यहां देखें लिस्ट

Published at : 10 Oct 2025 08:17 PM (IST)
Mirai War 2 Search The Naina Murder Case
