Free Movies On OTT: आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इतने हो गए हैं कि ऑडियंश कंफ्यूज हो जाती है कि किसका रिचार्ज करें और किसका नहीं, वहीं महंगाई की मार भी ऐसी है कि सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं. ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं है. आज आपको उन फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिसे आप घर बैठे वीकेंड पर फ्री में देख सकते हैं. इसमें रजनीकांत की 'जेलर' समेत धनुष की 'कैप्टन माइलर' तक का नाम शामिल है. इन फिल्मों को आप एमएक्स प्लेयर पर फ्री में देख सकते हैं. देखिए लिस्ट...

सरकारु वारी पाटा

महेश बाबू की फिल्म 'सरकारु वारी पाटा' ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर पर एक दम फ्री देख सकते हैं. ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें महेश बाबू के साथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश लीड रोल में हैं. ये फिल्म सिनेमाघरों में हिट रही है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 188.50 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 137.95 करोड़ रहा था. इतना ही नहीं, फिल्म ने ओवरसीज में 26.50 करोड़ रुपये कमाए थे.

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रंगबली

नागा शौर्य और युक्ति थरेजा स्टारर तेलुगु फिल्म 'रंगबली' भी एमएक्स प्लेयर पर एकदम फ्री में उपलब्ध है. ये एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है. इसे थिएटर में साल 2023 में रिलीज किया गया था हालांकि, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी. लेकिन ओटीटी पर लोगों ने इसे काफी पसंद किया था. फिल्म को जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया था लेकिन आप इसे एमएक्स प्लेयर पर फ्री में देख सकते हैं.

सैकनिल्क के मुताबिक, 'रंगबली' का ग्रॉस कलेक्शन 7.05 करोड़ रहा था जबकि इंडिया नेट कलेक्शन 5.42 करोड़ रहा. फिल्म ने ओवरसीज में 0.70 करोड़ कमाए थे.

जेलर

रजनीकांत की एक्शन ड्रामा फिल्म 'जेलर' को साल 2023 में रिलीज किया गया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का बजट 200 करोड़ था जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 604.50 करोड़ था और इंडिया नेट कलेक्शन 348.55 करोड़ रहा था. फिल्म ने ओवरसीज में 196 करोड़ कमाए थे. गौरतलब है कि फिल्म को थियेटर के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था हालांकि, इसे आप घर बैठे फ्री में एमएक्स प्लेयर पर भी देख सकते हैं.

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वरिसु

थलापति विजय की एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म 'वरिसु' को साल 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. वहीं, फिल्म को ओटीटी प्राइम वीडियो पर उसी साल स्ट्रीम किया गया था. लेकिन, अब इसे एमएक्स प्लेयर पर फ्री में देख सकते हैं. इसमें उनके साथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी लीड रोल में थीं. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी ठीकठाक कमाई कर ली थी. 200 करोड़ के बजट में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 297.55 करोड़ रहा था. जबिक इसका इंडिया नेट कलेक्शन 178.14 करोड़ था. फिल्म ने ओवरसीज में 89 करोड़ कमाए थे.

कैप्टन मिलर

धनुष की फिल्म 'कैप्टन मिलर' भी ओटीटी पर फ्री में देख सकते हैं. इसे साल 2024 में प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था. लेकिन अब ये एमएक्स प्लेयर पर हिंदी समेत अन्य भाषाओं में फ्री में उपलब्ध है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं किया था. ये एवरेज ही साबित हुई थी. फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 75.08 करोड़ तो इंडिया नेट कलेक्शन 49.52 करोड़ रहा था. जबकि ओवरसीज में फिल्म ने 17 करोड़ कमाए थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का बजट 50 करोड़ था.