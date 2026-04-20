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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीओटीटी पर छाई 9 साल पुरानी फिल्म, 5 मिलियन व्यूज के साथ मचा रही धमाल, जानें कहां हो रही स्ट्रीम

ओटीटी पर छाई 9 साल पुरानी फिल्म, 5 मिलियन व्यूज के साथ मचा रही धमाल, जानें कहां हो रही स्ट्रीम

OTT Trending: आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जो 9 साल पुरानी है और आज भी इसे लोग पसंद कर रहे है. इस फिल्म को 5 मिलियन व्यूज मिले है. आइए जानते हैं ये कहां स्ट्रीम हो रही है.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 20 Apr 2026 11:05 AM (IST)
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ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर हफ्ते नई-नई फिल्में रिलीज होती हैं, जो आते ही दर्शकों का ध्यान खींच लेती हैं. कुछ फिल्में तो रिलीज के साथ ही ट्रेंड करने लगती हैं, जबकि कुछ पुरानी फिल्में भी अचानक दोबारा सुर्खियों में आ जाती हैं और दर्शकों के बीच फिर से पॉपुलर हो जाती हैं. ऐसा ही कुछ इन दिनों एक 9 साल पुरानी फिल्म के साथ देखने को मिल रहा है, जिसने ओटीटी पर आते ही धमाल मचा दिया है.

कौन सी है ये फिल्म?
दरअसल ये फिल्म है 'जुमांजी: वेलकम टू द जंगल'. ये फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी. ये एक एक्शन-एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, जो 1995 की क्लासिक 'जुमांजी' का सीक्वल है. जिसका निर्देशन जेक कासडन ने किया है. फिल्म में और ड्वेन जॉनसन, जैक ब्लैक, केविन हार्ट, करेन गिलन लीड रोल में हैं.

ये भी पढ़ेंः 2 घंटे 2 मिनट की ये हॉरर फिल्म ओटीटी पर मचा रही तहलका, आईएमडीबी रेटिंग है धांसू, जानें कहां हो रही स्ट्रीम

 फिल्म की कहानी
'जुमांजी: वेलकम टू द जंगल' की कहानी चार हाई स्कूल के स्टूडेंट के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक पुराने वीडियो गेम के अंदर फंस जाते हैं. गेम के अंदर जाते ही वे अपनी असली पहचान खोकर गेम के करैक्टर में बदल जाते हैं, जिससे कहानी बहुत मज़ेदार हो जाती है.

बाहर निकलने के लिए उन्हें मिलकर गेम के टास्क पूरे करने होते हैं और अपनी तीन 'लाइफ' बचानी पड़ती है. आखिरी में, वे अपनी हिम्मत और टीम वर्क से गेम जीतते हैं और वापस अपनी दुनिया में लौट आते हैं.

जानें कहां हो रही स्ट्रीम
ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. ये 1 हफ्ते से नेटलिक्स की टॉप 10 ट्रेडिंग में पांचवें नंबर पर है. इसे अब तक 5 मिलियन व्यूज मिले चुके हैं. इस फिल्म की imdb रेटिंग 6.9 है. 

ओटीटी पर छाई 9 साल पुरानी फिल्म, 5 मिलियन व्यूज के साथ मचा रही धमाल, जानें कहां हो रही स्ट्रीम

दिलचस्प बात ये है कि रिलीज के इतने साल बाद भी फिल्म की कहानी और परफॉर्मेंस दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. अगर आप भी कुछ नया देखना चाहते हैं, तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 20 Apr 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
OTT Jumanji: Welcome To The Jungl‪e‬
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