OTT पर छाई 42 एपिसोड वाली ये सीरीज़, IMDb रेटिंग है जबरदस्त, जानें कहां हो रही स्ट्रीम
अगर आपको वेब सीरीज़ देखना पसंद है और आप कुछ नया व दिलचस्प देखना चाहते हैं, तो ये 42 एपिसोड वाली सीरीज़ आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकती है. ये इन दिनों OTT पर काफी चर्चा में है.
ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर ऐसी सीरीज़ देखने को मिल जाती हैं, जो अपनी कहानी से लोगों को बांधकर रखती हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. आइए जानते है 42 एपिसोड वाली इस सीरीज को आप ओटीटी पर कहां देख सकते हैं.
कौन सी है ये सीरीज?
दरअसल, इस सीरीज का नाम है 'स्ट्रेंजर थिंग्स ' ये एक काफी पॉपुलर अमेरिकी साइंस-फिक्शन हॉरर ड्रामा सीरीज़ है. इसका पहला सीजन 15 जुलाई, 2016 में रिलीज़ हआ था. सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' में टोटल 5 सीज़न है. पांचों सीजन की मिलाकर इसमें टोटल 42 एपिसोड हैं.
वहीं इसका पांचवा सीजन पिछले साल 2025 में रिलीज़ हुआ, जिसमें 8 एपिसोड्स थे. ये सीरीज का आखिरी सीजन था. ये सीरीज ओटीटी की मस्ट वॉच सीरीज बन चुकी है. इसे दर्शकों ने खूब पसंद किया.
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सीरीज की कहानी
बता दें, ये सीरीज 1980 के दशक में हॉकिन्स, इंडियाना में सेट है. कहानी तब शुरू होती है जब विल बायर्स नामक लड़का रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाता है. उसके दोस्त, मां और पुलिस चीफ उसे ढूंढ़ते हैं, और इस दौरान उनकी मुलाकात '11' (Eleven) नाम की लड़की से होती है, जिसके पास सुपरपावर हैं.
कास्ट
'स्ट्रेंजर थिंग्स' की मुख्य कास्ट में मिली बॉबी ब्राउन (इलेवन), फिन वोल्फहार्ड (माइक), गैटन माटाराज़ो (डस्टिन), कालेब मैकलॉघलिन (लुकास), नोआ श्नैप (विल), और सैडी सिंक (मैक्स) जैसे कई कलाकार शामिल है. सभी का किरदार एकदम अलग है.
ओटीटी पर कहां हो रही स्ट्रीम?
बता दे, 'स्ट्रेंजर थिंग्स' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है. इस सीरीज की imdb रेटिंग 8.2 है. अगर आपको सस्पेंस, हॉरर और मिस्ट्री से भरपूर कुछ नया देखना है, तो इसे आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं.
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Source: IOCL