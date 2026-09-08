तमिल सुपरस्टार सूर्या हाल ही में अपनी फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' को लेकर काफी सुर्खियों में रहे थे. उनकी ये फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आई थी. इसने सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छापे. जबकि अब मेर्कस इस फिल्म को ओटीटी पर ला रहे हैं और इसकी ओटीटी रिलीज डेट से पर्दा भी उठा दिया है.

ओटीटी पर कब रिलीज होगी 'विश्वनाथ एंड संस'?

'विश्वनाथ एंड संस' ने सिनेमाघरों में दर्शकों का दिल जीता. जिन फैंस ने फिल्म का थिएटर्स में लुत्फ लिया उनके लिए ये एक यादगार अनुभव रहा होगा. वहीं जो फैंस घर बैठे इस फिल्म को एन्जॉय करना चाहते हैं उनके लिए अब नेटफ्लिक्स ने गुड न्यूज शेयर की है.

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बता दें कि 'विश्वनाथ एंड संस' 11 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है. नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से सूर्या का एक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'मिलिए संजय विश्वनाथ से- एथलीट, अरबपति, समाजसेवी और एक प्यारे पिता.'

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5 भाषाओं में देख पाएंगे फिल्म

सिनेमाघरों में फिल्म तमिल के अलावा कन्नड़, मलयालम, हिंदी और तेलुगु में भी रिलीज हुई थी. इन सभी भाषाओं में फिल्म का लुत्फ दर्शक ओटीटी पर भी उठा पाएंगे. पोस्ट के कैप्शन में आगे लिखा, '11 सितंबर को तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में 'विश्वनाथ एंड सन्स' रिलीज हो रही है.' ये फिल्म सिनेमाघरों में आने के बाद एक महीने के भी भीतर ओटीटी पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.

बॉक्स ऑफिस पर कमाए 200 करोड़ से ज्यादा

फॉर्च्यून फोर सिनेमाज के बैनर तले बनाई गई इस फिल्म को सितारा एंटरटेनमेंट्स ने प्रोड्यूस किया है. 'विश्वनाथ एंड संस' ने सिनेमाघरों में 14 अगस्त को दस्तक दी थी. वेंकी एटलुरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सूर्या के साथ ममिता बैजू, राधिका सरथकुमार और रवीना टंडन जैसी एक्ट्रेसेस भी अहम किरदारों में हैं.

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में इस फिल्म का टोटल नेट कलेक्शनअब तक 121.50 करोड़ रुपये हो चुका है. जबकि दुनियाभर में इसने 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करते हुए टोटल 205.55 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. वहीं दुनियाभर में फिल्म का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 250 करोड़ रुपये तक दर्ज किया गया है.

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