'राइज एंड फॉल 2' के होस्ट बने वीरेंद्र सहवाग, यूजर्स बोले- 'अशनीर से तो काफी बेहतर हैं'

साल 2025 में अमेजन प्राइम वीडियो का रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' काफी चर्चा में रहा था. वहीं अब शो का दूसरा सीजन भी आने वाला है, लेकिन इस बार इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. पहले सीजन को अशनीर ग्रोवर ने होस्ट किया था, जबकि दूसरे सीजन इंडियन क्रिकेट स्टार वीरेंद्र सहवाग होस्ट करते नजर आएंगे. मेकर्स ने इसकी पहली झलक भी शेयर कर दी है.

'राइज एंड फॉल 2' के होस्ट बने वीरेंद्र सहवाग

हाल ही में प्राइम वीडियो ने 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 की पहली झलक दिखाई, जिसमें वीरेंद्र सहवाग नए होस्ट के तौर पर नजर आ रहे हैं. प्रोमो की शुरुआत सहवाग के मजेदार अंदाज से होती है, जहां वो जिंदगी के उतार-चढ़ाव की बात करते हुए 'राइज एंड फॉल' की दुनिया में कदम रखते हैं.

वीडियो में उन्होंने कहा 'राइस एंड फॉल' में ऊपर नीचे का हिसाब बिल्कुल टेढ़ा होगा. यहां पेंटहाउस में मिलेगा आराम, हाथों में होगी बेसमेंट वालों को लगाम. पैसा और पावर के लिए जाने माने सेलिब्रिटी लड़ेंगे ऊपर नीचे की जंग. आ रहा हूं मैं इनके चक्के छुड़ाने.'

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यूजर्स कर रहे रिएक्ट

फैंस ने भी वीरेंद्र सहवाग के अशनीर ग्रोवर की जगह होस्ट बनने पर रिएक्ट किया है. एक यूजर ने लिखा, 'अशनीर से तो काफी बेहतर हैं.' वहीं एक ने कमेंट किया, 'वीरू पाजी, आप किधर आ गए, हाहाहा..' एक और यूजर ने लिखा, 'वीरू का होस्ट बनना? ये तो दिलचस्प है..

15 सेलिब्रिटीज लेंगे हिस्सा

बता दें, पेंटहाउस और बेसमेंट की दो अलग-अलग दुनिया में खेले जाने वाले इस खेल में 15 सेलिब्रिटीज हिस्सा लेंगे, जिन्हें दो ग्रुप- 'रूलर्स' और 'वर्कर्स' में बांटा जाएगा. जहां 'रूलर्स' पेंटहाउस की सुविधाओं का आनंद लेंगे, वहीं 'वर्कर्स' को बेसमेंट की मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना होगा.

अर्जुन बिजलानी बने थे पहले सीजन के विनर

वहीं, पिछला सीजन अशनीर ग्रोवर होस्ट करते नजर आए थे. सीजन 1 की ट्रॉफी टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी ने अपने नाम की थी. 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 को बनिजय एशिया ने प्रोड्यूस किया है. ये शो यूके के स्टूडियो लैम्बर्ट के बनाए मूल फॉर्मेट पर बेस्ड है. नया सीजन जल्द ही प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होगा. हालांकि, इसकी रिलीज डेट और कंटेस्टेंट्स की पूरी लिस्ट का अभी खुलासा नहीं किया गया है.

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