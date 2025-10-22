जानकी बोदीवाला की साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म ‘वश लेवल 2’ को यश वैष्णव और कृष्णदेव याग्निक ने निर्देशित किया है और ये फिल्म 2023 की हिट गुजराती फिल्म वश का सीक्वल है. इस हॉरर मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिला था हालांकि ये धुआंधार कमाई करने से चूक गई थी. वहीं अब ‘वश लेवल 2’ ने डिजीटल डेब्यू कर लिया है. चलिए जानते हैं इस हॉरर फिल्म को ओटीटी के किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

‘वश लेवल 2’ ओटीटी पर कहां हुई रिलीज?

साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर वश लेवल 2 को सिनेमाघरों में मिक्स्ड से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे. इस फिल्म में जानकी बोदीवाला, हितू कनोडिया, मोनल गज्जर और हितेन कुमार ने अहम रोल प्ले किया है. वहीं बॉक्स ऑफिस पर खूब दहशत फैलाने के बाद ये फिल्म अब ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है. इसी के साथ जो लोग फिल्म को बड़े पर्दे पर नहीं देख पाए थे, वे अब इसे अपने डिवाइस पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

Darr ka mahaul hai. Iss baar bachna hoga mushkil 👀

Watch Vash Level 2, out 22 October, on Netflix.#VashLevel2OnNetflix pic.twitter.com/5fIrKyBR5J — Netflix India (@NetflixIndia) October 21, 2025

वश लेवल 2 की रिलीज से फैंस निराश

बता दें कि स्ट्रीमर प्लेटफॉर्म ने अनाउंस किया था कि ये फिल्म गुजराती (मूल) और हिंदी वर्जन में भी ओटीटी पर रिलीज़ होगी. हालांकि हिंदी वर्जन को रोक दिया गया है, जिससे दर्शक निराश हैं. अब उम्मीद कर सकते हैं कि यह एक-दो दिन में रिलीज़ हो जाएगी.

कल्पेश सोनी और क्रुणाल सोनी द्वारा निर्मित और पैनोरमा स्टूडियो द्वारा डिस्टिब्यूज की गई इस फिल्म का म्यूजिक एंड्रयू सैमुअल ने दिया है और इसकी एडीटिंग शिवम भट्ट ने की है.

'वश लेवल 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: भारत और दुनिया भर में

बता दें कि हॉरर थ्रिलर वश लेवल 2 ने 27 अगस्त, 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी. 7.9 की IMDb रेटिंग के बावजूद, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म नहीं कर पाई, इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, फिल्म ने भारत में 13.64 करोड़ रुपये की कमाई की थी. जबकि दुनिया भर में अब तक इसका कलेक्शन 13.8 करोड़ रुपये रहा था.