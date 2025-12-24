हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'यूपी 77' सीरीज की रिलीज को रोकने से HC ने किया इंकार, डिस्क्लेमर पर मांगा एफिडेविट

'यूपी 77' सीरीज की रिलीज को रोकने से HC ने किया इंकार, डिस्क्लेमर पर मांगा एफिडेविट

UP 77 series: यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे के जीवन पर आधारित  सीरीज़ यूपी 77 की रिलीज पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है. ये सीरीज कल रिलीज होनी है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 24 Dec 2025 01:12 PM (IST)
Preferred Sources

आगामी वेब सीरीज़ 'यूपी 77' रिलीज़ से कुछ ही दिन पहले दिवंगत गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने शो की रिलीज़ रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.  यह सीरीज़ 25 दिसंबर 2025 को ओटीटी पर स्ट्रीम होने वाली है. वही याचिका पर कोर्ट में आज सुनवाई हुई है. 

 दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे के जीवन पर आधारित  सीरीज़ यूपी 77 की रिलीज पर रोक लगाने से फिलहाल इंकार कर दिया है. कोर्ट ने इस मामले में विस्तृत आदेश जारी करने के लिए फैसला सुरक्षित रखा है. सुनवाई के दौरान जस्टिस सचिन दत्ता ने पूछा था कि क्या यह कोई काल्पनिक कहानी है? इस पर प्रोड्यूसर के वकील ने कोर्ट को डिस्क्लेमर दिखाया. कोर्ट को बताया कि वेबसीरीज़ के लिए किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. नाम भी अलग है. 

याचिकाकर्ता ने क्या कहा है? 
याचिकाकर्ता विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की वकील ने कहा कि इस फिल्म से याचिकाकर्ता के परिवार की बदनामी होगी. प्रोमो में कहते हैं कि यह भारत का सबसे ज़्यादा चर्चित एनकाउंटर है. सीरीज मे इन लोगों ने उसे विकास की जगह विशाल दुबे कहा है। इससे नुकसान और बदनामी होगी.  वेब सीरीज़ याचिकाकर्ता के पति की ज़िंदगी पर आधारित बताई जा रही है और उसमें उनकी शादीशुदा और पर्सनल ज़िंदगी को उनकी मर्ज़ी के बिना दिखाया गया है. 

प्रोड्यूसर के वकील ने क्या दलील दी है? 
प्रोड्यूसर के वकील ने कहा कि  यह मटेरियल पब्लिक डोमेन से लिया गया है. और हम इसे डिस्क्लेमर में जोड़ देंगे. कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि विरोधी वकील का कहना है कि यह पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है और किसी भी व्यक्ति के जीवन पर आधारित नहीं है. वेब सीरीज के प्रोड्यूसर डिस्क्लेमर में यह बात साफ़ करके याचिकाकर्ता की आशंका को दूर करने को तैयार हैं. और इसको लेकर प्रोड्यूसर हाईकोर्ट मे एक हलफनामा भी  दाखिल करेंगे.

'यूपी 77' सीरीज़ के बारे में
'यूपी 77' में विक्रम कोचर ने विशाल दुबे का किरदार निभाया है. यह किरदार कानपुर के एक कुख्यात गैंगस्टर पर आधारित है. ट्रेलर में अपराध जगत में उसके उदय और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ उसकी लड़ाई को दिखाया गया हैय इसमें राज्य भर में हिंसा, शक्ति और भय का माहौल दर्शाया गया है. हिरासत से भागने की कोशिश के बाद विकास दुबे 2020 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था. 

 

Published at : 24 Dec 2025 01:12 PM (IST)
Vikas Dubey Vikram Kochhar DelhI High Court UP 77
