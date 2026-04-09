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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीTu Yaa Main OTT Release: आदर्श-शनाया की 'तू या मैं' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे

Tu Yaa Main OTT Release: आदर्श-शनाया की 'तू या मैं' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे

Tu Yaa Main OTT Release: आर्दश गौरव और शनाया कपूर की सर्वाइवल थ्रिलर अब ओटीटी पर धूम मचाने आ रही है. इसकी रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 09 Apr 2026 02:58 PM (IST)
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शनाया कपूर और आदर्श गौरव की सरवाइवल थ्रिलर मूवी तू या मैं 13 फरवरी, 2026 को थिएटर में रिलीज़ हुई थी. इसका शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की ओ'रोमियो से क्लैश हुआ था. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पराई.  बिजॉय नांबियार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में पारुल गुलाटी और मोना सिंह भी अहम रोल में हैं, अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज़ होने के लिए तैयार है. जानते हैं इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब और कहां देख सकेंगे?

तू या मैं ओटीटी पर कब और कहां देखें?
बता दें कि शनाया और आदर्श गौरव की तू या मैं ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आएगी. कुछ समय पहले, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स इंडिया ने इंस्टाग्राम पर शनाया कपूर और आदर्श गौरव स्टारर फिल्म की रिलीज़ डेट अनाउंस की थी. उन्होंने एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया और लिखा, “प्यार आंखें खोल सकता है, तू या मैं देखो, 10 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर आ रही है.”

अनाउंसमेंट शेयर करने के तुरंत बाद, फैंस पोस्ट पर रिएक्ट करते दिखे. एक फैन ने लिखा, “इसे दोबारा देखने के लिए सुपर एक्साइटेड हूं.” एक और फैन ने कमेंट किया, “मैं किसी तरह थिएटर में इसे मिस कर गया लेकिन थैंक्स नेटफ्लिक्स.”

 
 
 
 
 
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क्या है फिल्म की कहानी?
आनंद एल राय की प्रोड्यूस की हुई तू या मैं, एक सर्वाइवल थ्रिलर है जो दो इन्फ्लुएंसर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी एडवेंचरस ट्रिप नेचर और एक खतरनाक शिकारी के खिलाफ जानलेवा लड़ाई में बदल जाती है. इस साल की शुरुआत में थिएटर में रिलीज होने के बाद, फिल्म अपने यूनिक बेस के लिए चर्चा का विषय बन गई, जो रोमांस और क्रीचर थ्रिलर का एक जॉनर-बेंडिंग मिक्स है जो एक आदमी, एक औरत और एक जानवर को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है.

तू या मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'तू या मैं' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करे तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने भारत में 7.31 करोड़ की नेट कमाई की थी और इसका ग्रॉस कलेक्शन 8.47 करोड़ रुपये था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म को 20 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था. 

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Published at : 09 Apr 2026 02:55 PM (IST)
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Shanaya Kapoor Tu Yaa Main Adarsh Gaurav
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