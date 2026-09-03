Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'ट्रेटर 2' की विनर बनीं क्रिस्टल डीसूजा-रिदा थराना, जीती 66 लाख प्राइज मनी

'ट्रेटर 2' की विनर बनीं क्रिस्टल डीसूजा-रिदा थराना, जीती 66 लाख प्राइज मनी

'ट्रेटर 2' का ग्रैंड फिनाले हो गया है. शो को अपने विनर्स मिल गए हैं. एक्ट्रेस क्रिस्टस डीसूजा और इंफ्लुएंसर रिदा थराना शो की विनर बन गई हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 03 Sep 2026 08:52 PM (IST)
Preferred Sources

करण जौहर के शो 'ट्रेटर 2' को विनर मिल गए हैं. शो को एक नहीं बल्कि दो विनर मिले हैं. एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर रिदा थराना शो की विनर बनी हैं. दोनों को टोटल 66 लाख प्राइज मनी मिली है. ग्रैंड फिनाले में दोनों 'ट्रेटर्स' ने आखिर तक एक-दूसरे का साथ दिया.

शो में क्या-क्या हुआ?

ग्रैंड फिनाले एपिसोड की शुरुआत मल्लिका शेरावत से हुई. मल्लिका 'इनोसेंट' के तौर पर मारी जाने वाली आखिरी मेंबर थी. गेम में पांच कंटेस्टेंट बचे- क्रिस्टल, रिदा, शालिनी पासी, साहिल सलाथिया और दिलीप ताहिल. इसके बाद सभी कंटेस्टेंट 'सर्कल ऑफ शक' में गए, फिर दिलीप को वोट देकर बाहर कर दिया गया. 

ये भी पढ़ें- सुपरहिट फिल्म 'हे बेबी' का 2 दशक बाद सीक्वल अनाउंस, जानें फिल्म से जुड़ा अपडेट

शो के आखिर में आया ट्विस्ट

लास्ट में 4 कंटेस्टेंट- क्रिस्टल, रिदा, शालिनी और साहिल बचे. ये गेम के आखिरी स्टेज में पहुंचे. लास्ट स्टेज में भरोसा और शक ही तय करने वाला था कि कौन लास्ट तक पहुंचेगा. फिर साहिल बाहर हुए उसके बाद शालिनी और आखिर में क्रिस्टल और रिदा ही बचीं. इसके बाद शो में बड़ा ट्विस्ट आया. शालिनी ने रिदा के खिलाफ वोट किया और फिर क्रिस्टल के पास रिदा को गेम से बाहर करने का मौका था. ऐसा करके वो अकेली 'ट्रेटर' बन सकती थी और सारा प्राइज मनी जीत सकती थी. लेकिन, एक्टर ने रिदा का साथ देने का फैसला किया.  

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by prime video IN (@primevideoin)

जैसे ही क्रिस्टल और रिदा ने लास्ट में ये बताया कि वे ही 'ट्रेटर्स' थे तो साहिल और शालिनी को जबरदस्त झटका लगा. दोनों ने लास्ट तक अपन पहचान छुपाए रखी और जीत हासिल की. बता दें कि क्रिस्टल गेम की शुरुआत में 'ट्रेटर्स' में से एक थीं. लेकिन वो अपनी सूझबूझ से लास्ट तक गेम में बनी रहीं. शो के बीच-बीच में कई लोगों को क्रिस्टल पर शक हुआ, लेकिन वो हर बार उनका शक दूर किया. आखिर में क्रिस्टल ने रिदा को अपनी टीम में शामिल किया. रिदा ने शो में 'इनोसेंट' के तौर पर एंट्री की थी और फिर वो ट्रेटर बनीं.

ये भी पढ़ें- 'बंटवारा 1947' लाइफटाइम कलेक्शन, दुनियाभर में कमाए सिर्फ 54 करोड़

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Krystle Dsouza (@krystledsouza)

शो 13 अगस्त को अमेजन प्राइम पर प्रीमियर हुआ था. शो को करण जौहर ने होस्ट किया था. सीजन में श्वेता तिवारी, मुनव्वर फारूखी, रिया चक्रवर्ती, अंश चोपड़ा, प्रिश, शहनाज गिल, रणवीर बरार, करण मैजिक, पारुल गुलाटी, अभिषेक मल्हान, हरमन सांघा जैसे स्टार्स नजर आए.

'धुरंधर' में किया आइटम नंबर 

क्रिस्टल डीसूजा टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. उन्हें शो 'एक हाजरों में मेरी बहना है' से फेम मिला. उन्होंने फिल्म 'धुरंधर' में आइटम नंबर किया था. वो गाना शरारत में दिखी थीं. उनके डांस को बहुत पसंद किया गया था. उन्होंने ब्रह्मराक्षस जैसे शोज किए हैं. वहीं फिल्म चेहरे भी की.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 03 Sep 2026 08:13 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
Video: समय रैना के शो में पहुंचे वरुण धवन, जमकर उड़ाया एक्टर का मजाक
समय रैना के शो में पहुंचे वरुण धवन, जमकर उड़ाया एक्टर का मजाक
ओटीटी
रोमांस से थ्रिल तक, zee5 पर तेलुगु फिल्मों को मेला, रिलीज होंगी 7 मूवीज
रोमांस से थ्रिल तक, zee5 पर तेलुगु फिल्मों को मेला, रिलीज होंगी 7 मूवीज
ओटीटी
OTT पर धमाल मचाने आ रही तमिल फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस', जानें कब-कहां देख सकते हैं
OTT पर धमाल मचाने आ रही तमिल फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस', जानें कब-कहां देख सकते हैं
ओटीटी
मल्लिका शेरावत या कोई और? कौन जीतेगा 'द ट्रेटर्स 2'? ग्रैंड फिनाले की डेट और टाइम कंफर्म
मल्लिका शेरावत या कोई और? कौन जीतेगा 'द ट्रेटर्स 2'? ग्रैंड फिनाले की डेट और टाइम कंफर्म
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: मथुरा 2027 चुनाव का सबसे बड़ा दांव? विश्लेषकों का विश्लेषण | UP Election
Darshan Jariwala ने Apara Mehta के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मैं अपना सच जानता हूं’
Ramayana Part 1 के Climax में होगी Sunny Deol के Hanuman की सरप्राइज एंट्री? बड़ा अपडेट
Hanuman Ansh ने मचाया बॉक्स ऑफिस पर तहलका, छोटे बजट में 47 करोड़ से ज्यादा की कमाई!
Gandhari EXCLUSIVE: Taapsee Pannu ने Fake Box Office और Quality Content पर खुलकर की बात
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आस्था के नाम पर…, जीतेन्द्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट के CEO बनाने पर क्या बोले ओवैसी
आस्था के नाम पर…, जीतेन्द्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट के CEO बनाने पर क्या बोले ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा में दरोगा ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, सामने आई सुसाइड की वजह
मथुरा में दरोगा ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, सामने आई सुसाइड की वजह
क्रिकेट
44 की उम्र में जेम्स एंडरसन का कहर, बोल्ड कर लिया 1183वां विकेट
44 की उम्र में जेम्स एंडरसन का कहर, बोल्ड कर लिया 1183वां विकेट; देखें वीडियो
ओटीटी
रोमांस से थ्रिल तक, zee5 पर तेलुगु फिल्मों को मेला, रिलीज होंगी 7 मूवीज
रोमांस से थ्रिल तक, zee5 पर तेलुगु फिल्मों को मेला, रिलीज होंगी 7 मूवीज
इंडिया
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
विश्व
नेपाल बाढ़: '...पापा ढूंढने क्यों नहीं आए?' अपनों के इंतजार में बेबस लोग
नेपाल बाढ़: '...पापा ढूंढने क्यों नहीं आए?' अपनों के इंतजार में बेबस लोग
इंडिया
राशिद अल्वी के बयान पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी, बोले- 'दिमागी नक्सल'
राशिद अल्वी के बयान पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी, बोले- 'दिमागी नक्सल'
ऑटो
10 लाख रुपये में Tata Curvv का नया अवतार, फीचर्स की भरमार
10 लाख रुपये में Tata Curvv का नया अवतार, फीचर्स की भरमार
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget