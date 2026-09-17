अगर आप क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज या शोज के दीवाने हैं तो ये खबर सिर्फ आपके लिए ही है. आज हम आपको चार ऐसे क्राइम थ्रिलर शोज के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने सीधे दर्शकों के दिलों पर राज किया और IMDb रेटिंग में भी ये शोज अव्वल है. इन सभी की रेटिंग 9 के आस-पास या 9 से ऊपर है. आइए जानते हैं कि ये शोज कौन से हैं और इनका लुत्फ आप किन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उठा सकते हैं?

द सोप्रनोस (The Sopranos)

द सोप्रनोस (The Sopranos) अमेरिकी टीवी सीरीज है. इसके टोटल 6 सीजन आए हैं और सभी एक से बढ़कर एक है. सीरीज को डेविड चेस ने डायरेक्ट किया है. इस टीवी सीरीज को आप जियो हॉटस्टार और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. IMDb पर द सोप्रनोस को 9.2 रेटिंग मिली है. जेम्स गंडोल्फिनी, विन्सेंट पास्टोर, लोरेन ब्रैको, टोनी सिरीको, डी मैटेओ ड्रिया, एडी फ़ाल्को, रॉबर्ट इलर जैसे स्टार्स इसका हिस्सा थे.

ये भी पढ़ें: ‘मैं डाइट पर हूं’, रणबीर कपूर ने नहीं खाया गणपति पूजा का प्रसाद, भड़के लोग बोले- ‘रामायण फ्लॉप होगी’

ट्रू डीटेक्टिव (True Detective)

ट्रू डीटेक्टिव (True Detective) सीरीज के अब तक चार सीजन आए हैं. इसका पहला सीजन साल 2014 में आया था. इसमें दिखाया गया है कि अमेरिकी पुलिस और जासूसों को अपराधियों की जांच करते वक्त कई चीजों और मिस्ट्री से गुजरना पड़ता है. इसमें वुडी हैरेल्सन, मॅथ्यू मॅकोनहे, मिशेल मोनाघन और मेहर्शाला अली जैसे कलाकारों ने काम किया है. ट्रू डीटेक्टिव को IMDb पर 8.8 रेटिंग मिली है. ये हॉटस्टार और प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.

फार्गो (Fargo)

फार्गो (Fargo) पांच सीजन वाली टीवी सीरीज है जो अमेजन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है. इसका पहला सीजन साल 2014 में आया था. मार्टिन फ्रीमैन, बिली बॉब थोर्नटन, टोलमैन एलिसन जैसे कलाकारों ने इसमें काम किया है. IMDb पर इसे 8.8 रेटिंग मिली है. इस क्राइम शो का डायरेक्शन नोआ हॉली ने किया है.

Sherlock

मार्टिन फ्रीमैन, मार्क गैटिस, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, एंड्रयू स्कॉट, लूईस ब्रीली और अमांडा ऐबिंगटन जैसे स्टार्स से सजी Sherlock सीरीज की शुरुआत साल 2010 में हुई थी. इसकी कहानी बेनेडिक्ट कम्बरबैच और मार्टिन फ्रीमैन के इर्द-गिर्द घूमती है. इस रहस्यमयी सीरीज का डायरेक्शन पॉल मैकगुइगन और यूरोस लिन ने किया था. Sherlock को IMDb पर 9 रेटिंग मिली है. इस सीरीज को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

ये भी पढ़ें: पीएम मोदी को भाई मानती थीं लता मंगेशकर, कहा था- 'उनका ध्यान लोगों के लिए कुछ करने पर रहता है'