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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीनहीं कोई ओटीटी का सब्सक्रिप्शन, तो जी5 पर फ्री में देख डालिए ये फिल्में, नंबर 1 पर 8 साल पुरानी मूवी का जलवा

नहीं कोई ओटीटी का सब्सक्रिप्शन, तो जी5 पर फ्री में देख डालिए ये फिल्में, नंबर 1 पर 8 साल पुरानी मूवी का जलवा

Trending Movies On Free5: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर हफ्ते फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं. ऐसे में अगर आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप यहां पर फ्री में ट्रेंडिंग फिल्में देख सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 10 Apr 2026 10:06 PM (IST)
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ओटीटी प्लेटफॉर्म आज एंटरटेनमेंट के लिए शानदार ऑप्शन माना जाता है. इस पर हर जॉनर की फिल्में और सीरीज देखने के लिए मिलती है, जहां पर ऑप्शन होता है कि दर्शक अपने मनपसंद का शो चुन सकता है. लेकिन इसके लिए तो सब्सक्रिप्शन लेना होता है. ऐसे में अगर आपके पास ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपके लिए ओटीटी पर फ्री5 उपलब्ध है, जहां पर फ्री में फिल्में देखी जा सकती है. ये जी5 पर अवेलेबल है. चलिए बताते हैं फ्री5 में ट्रेंड होने वाली 5 फिल्मों और शो के बारे में.

सिंबा

ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 की फ्री5 की ट्रेंडिंग लिस्ट में रणवीर सिंह की फिल्म 'सिंबा' टॉप पर ट्रेंड कर रही है. इसे 8 साल पहले 2018 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. ये रणवीर की हिट फिल्मों में से एक रही थी. इसे रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया था. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, 'सिंबा' ने इंडिया में 240.31 करोड़ का बिजनेस किया था.


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मॉम टॉक्स

इसके साथ ही इस लिस्ट में परिणीति चोपड़ा का टॉक शो 'मॉम टॉक्स' भी शामिल है, जो जी5 की फ्री5 कैटेगरी में तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है. शो में बतौर पहले गेस्ट विक्रांत सिंह मैसी और वाइफ शीतल ठाकुर पहुंची थीं, जिसमें दोनों को पैरेंटवुड पर बात करते हुए देखा गया था.नहीं कोई ओटीटी का सब्सक्रिप्शन, तो जी5 पर फ्री में देख डालिए ये फिल्में, नंबर 1 पर 8 साल पुरानी मूवी का जलवा

कॉकटेल

इस लिस्ट में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'कॉकटेल' भी शामिल है, जिसे 2012 में रिलीज किया गया था. फिल्म हिट रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट की मानें तो इस फिल्म का बजट 45 करोड़ था जबकि फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 71.24 करोड़ और वर्ल्डवाइड बिजनेस 121.78 करोड़ रहा था. ये मूवी इस लिस्ट में पांचवे नंबर पर बनी हुई है.


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मुल्क

वहीं, तापसी पन्नू और ऋषि कपूर की कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म भी सातवें नंबर पर बनी हुई है. इसे भी जी5 पर फ्री में देख सकते हैं. इसे 2018 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और ये एवरेज साबित हुई थी. सैकनिल्क की मानें तो इसका बजट 18 करोड़ था जबकि इसका इंडिया नेट कलेक्शन 20.88 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 30.50 करोड़ रहा था. अगर आप कोर्ट रूम ड्रामा देखना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए फ्री में अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है.

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गीता गोविंदम

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो इस लिस्ट में एक फिल्म उनकी भी है. हाल ही में शादी के बंधन में बंधे कपल की 8 साल पुरानी फिल्म 'गीता गोविंदम' का नाम इस लिस्ट में शामिल है, जिसने रिपोर्ट्स के अनुसार, 2018 में बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ का बिजनेस किया था. इस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री और जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था. अब इनकी जोड़ी शादी के बाद पहली फिल्म 'रणबली' में नजर आने वाली है.

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Published at : 10 Apr 2026 10:05 PM (IST)
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