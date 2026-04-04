नेटफ्लिक्स ने हाल ही में अपनी आगामी फिल्म 'टोस्टर' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा स्टारर इस फिल्म का ट्रेलर ही इतना मजेदार है, कि आप भी हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. फिल्म में राजकुमार राव का किरदार एक कंजूस व्यक्ति का है जिसकी जिंदगी में एक 'टोस्टर' से उथल- पुथल मचने वाली है.

कैसा है ट्रेलर?

इस फिल्म का जब फर्स्ट लुक रिलीज हुआ था तभी नाम की वजह से सभी कंफ्यूज थे कि आखिर कहान क्याहो सकती है. लेकिन अब ट्रेलर देखने के बाद समझ में आ रहा है कि इस फिल्म के हीरे राजकुमार राव नहीं बल्कि 'टोस्टर' ही है. फिल्मका ट्रेलर शुरू होता है राजकुमार राव के साथ जिनके किरदार का नाम 'रमाकांत' है. ये एक बड़ा ही कंजूस व्यक्ति है. इसने अपने किसी रिश्तेदार की शादी में तोहफा देने के लिए 6 हजार रुपये का एक टोस्टर खरीदा है. ये टोस्टर ही रमाकांत की जिंदगी का जंजाल बन जाता है. यहां देखें ट्रेलर:

कंजूसी की हदें हुई पार

सान्या मल्होत्रा और राजकुमार राव फिल्म में पति- पत्नी के किरदार में नजर आ रहे हैं. जिसमें पति इतना कंजूस है कि 6 रुपये तक नहीं छोड़ता है. वो पाई पाई का हिसाब रखता है. ऐसे में जब उसने किसी को तहफे में 6000 रुपये का टोस्टर दिया है, तब तो बात ही अलग है. लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जिसकी शादी में तोहफा दिया होता है उसकी शादी ही टूट जाती है और कंजूस रमाकांत पहुंच जाते हैं अपना टोस्टर वापस लेने के लिए. इसी बीच फिल्म में इतना कुछ हो जाता है कि आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे.

फिल्म की स्टारकास्ट के बारे में

फिल्म में राजकुमार और सान्या की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है. इन दोनों के अलावा फिल्म में अर्चना पूरन सिंह, फराह खान, अभिषेक बनर्जी, उपेंद्र लिमये और सीमा पाहवा भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं. ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 15 अप्रैल को रिलीज होने वाली है. ये लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म होने वाली है, जिसे देखकर मजा आ जाएगा.