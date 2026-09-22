गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT Releases This Week: ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में

OTT Releases This Week: ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में

हॉलीवुड लवर्स के लिए ये वीक धमाकेदार होने वाला है. ओटीटी और थिएटर में इस हफ्ते कई धांसू हॉलीवुड फिल्में रिलीज होने वाली हैं. आइए जानते हैं इनमें कौन-कौन सी फिल्में शामिल हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 22 Sep 2026 11:58 AM (IST)
Preferred Sources

सितंबर के इस हफ्ते ओटीटी पर हॉलीवुड की कई शानदार फिल्में रिलीज होने वाली हैं. खास बात ये है कि इस हफ्ते रोमांटिक कॉमेडी से लेकर एक्शन और थ्रिलर तक, हर तरह के जॉनर की फिल्में देखने को मिलेंगी. अगर नई हॉलीवुड फिल्में देखने का प्लान बना रहे हैं, तो ये लिस्ट आपके काम की है. आइए जानते हैं इस हफ्ते ओटीटी और थिएटर में कौन-कौन सी फिल्में दस्तक देने वाली हैं.

'एवेंजर्स: एंडगेम एन्कोर'
मार्वल के फैंस के लिए 'एवेंजर्स: एंडगेम एन्कोर' खास होने वाली है. फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवांस, मार्क रफैलो, जोश ब्रोलिन, क्रिस हेम्सवर्थ, स्कारलेट जोहानसन, जेरेमी रेनर और ब्री लार्सन समेत कई बड़े सितारे नजर आएंगे. एंथनी और जो रूसो के निर्देशन में बनी ये सुपरहीरो फिल्म 'एवेंजर्स: एंडगेम' के कुछ यादगार पलों को फिर से दिखाएगी. फिल्म थिएटर में 25 सितंबर 2026 को रिलीज होगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

ओटीटी
Jio Hotstar का धमाका, नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, रिलीज हुईं साउथ-बॉलीवुड की 12 फिल्में
जियो हॉटस्टार का धमाका, नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, रिलीज हुईं साउथ-बॉलीवुड की 12 फिल्में
ओटीटी
OTT पर इस हफ्ते साउथ फिल्मों का बवंडर, 'टॉक्सिक' समेत रिलीज होंगी 5 धमाकेदार मूवीज
OTT पर इस हफ्ते साउथ फिल्मों का बवंडर, 'टॉक्सिक' समेत रिलीज होंगी 5 धमाकेदार मूवीज
ओटीटी
अब OTT पर आ रही ये तमिल फिल्म, IMDb पर है 8.6 रेटिंग, जानें कब और कहां देखें
अब OTT पर आ रही ये तमिल फिल्म, IMDb पर है 8.6 रेटिंग, कब और कहां देखें?
ओटीटी
'शक ट्रस्ट नो वन' से 'हुंकार' तक, इस हफ्ते OTT पर रिलीज हो रहीं ये 10 नई धांसू फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रहीं ये 10 नई धांसू फिल्में-सीरीज, चेक करें लिस्ट

'हार्ट ऑफ द बीस्ट'
ब्रैड पिट की 'हार्ट ऑफ द बीस्ट' एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है. इसमें ब्रैड पिट रिटायर्ड अधिकारी जेम्स के किरदार में नजर आएंगे, जो अपने वफादार कॉम्बैट-स्काउटिंग डॉग ओडिन के साथ एक विमान हादसे के बाद अलास्का के सुनसान और बेहद मुश्किल इलाके में फंस जाता है. फिल्म में जे.के. सिमंस और एना लाम्बे भी अहम भूमिकाओं में हैं. डेविड आयर के निर्देशन में बनी ये फिल्म 25 सितंबर 2026 को थिएटर में रिलीज होगी.

ये भी पढ़ेंः आर. माधवन के बेटे वेदांत ने एशियन गेम्स में डेब्यू करते ही किया ये कारनामा, एक्टर ने जोड़े हाथ, रिएक्शन वायरल

'ब्रदर्स'
'ब्रदर्स' एक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें मैथ्यू मैककोनहे और वुडी हैरेलसन मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. कहानी वुडी की बेटी की शादी टूटने के बाद शुरू होती है, जब वो अपने परिवार के साथ अपने पुराने दोस्त मैथ्यू के टेक्सस वाले रैंच पर रहने पहुंचता है. जेसन वाइनर और ट्रेंट ओ डॉनेल के निर्देशन में बनी ये फिल्म एप्पल टीवी पर 23 सितंबर 2026 को रिलीज होगी.

'द लव हाइपोथेसिस'
'द लव हाइपोथेसिस' एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें लिली रेनहार्ट और टॉम बेटमैन लीड रोल में हैं. कहानी ओलिव स्मिथ नाम की पीएचडी स्टूडेंट की है, जो अपनी जिंदगी में रोमांस के बजाय पढ़ाई और साइंस पर ध्यान देना चाहती है. अपनी दोस्त को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो अपने क्रश से आगे बढ़ चुकी है. क्लेयर स्कैनलॉन के निर्देशन में बनी ये फिल्म प्राइम वीडियो पर 23 सितंबर 2026 को रिलीज होगी.

'ए डिफरेंट वर्ल्ड'
'ए डिफरेंट वर्ल्ड' ड्रामा और कॉमेडी से भरपूर फिल्म है. इसमें मालेआ जोई मून, अलिजाह काई, जॉर्डन आरोन हॉल और केनेडी रीस समेत कई कलाकार नजर आएंगे. कहानी डेबोरा वेन की है, जो अपने माता-पिता की बड़ी पहचान से अलग खुद की पहचान बनाने के लिए कॉलेज पहुंचती है और अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करती है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 24 सितंबर 2026 को रिलीज होगी.

ये भी पढ़ेंः 'मैं 32 साल की नहीं हूं...' ट्रोलर्स पर भड़कीं एक्ट्रेस वैष्णवी चैतन्य, असली उम्र साबित करने के लिए दिखाना पड़ा ID प्रूफ

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 22 Sep 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Avengers Endgame Encore
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
Jio Hotstar का धमाका, नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, रिलीज हुईं साउथ-बॉलीवुड की 12 फिल्में
जियो हॉटस्टार का धमाका, नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, रिलीज हुईं साउथ-बॉलीवुड की 12 फिल्में
ओटीटी
OTT पर इस हफ्ते साउथ फिल्मों का बवंडर, 'टॉक्सिक' समेत रिलीज होंगी 5 धमाकेदार मूवीज
OTT पर इस हफ्ते साउथ फिल्मों का बवंडर, 'टॉक्सिक' समेत रिलीज होंगी 5 धमाकेदार मूवीज
ओटीटी
अब OTT पर आ रही ये तमिल फिल्म, IMDb पर है 8.6 रेटिंग, जानें कब और कहां देखें
अब OTT पर आ रही ये तमिल फिल्म, IMDb पर है 8.6 रेटिंग, कब और कहां देखें?
ओटीटी
'शक ट्रस्ट नो वन' से 'हुंकार' तक, इस हफ्ते OTT पर रिलीज हो रहीं ये 10 नई धांसू फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रहीं ये 10 नई धांसू फिल्में-सीरीज, चेक करें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
जमुई की घटना पर जवाब कौन देगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चंदा चोरी पर नया खुलासा, कांग्रेस बोली- 'देखो ओ बीजेपी वालों, तुम...'
राम मंदिर चंदा चोरी पर नया खुलासा, कांग्रेस बोली- 'देखो ओ बीजेपी वालों, तुम...'
बिहार
बिहार में 8 सीटों पर MLC चुनाव का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग
बिहार में 8 सीटों पर MLC चुनाव का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ की मां ने ठुकराई शहर की चकाचौंध, गांव में बिना AC-बिजली ऐसे जीती हैं सादगी भरी जिंदगी
लग्जरी लाइफ से दूर क्यों रहती हैं कैटरीना कैफ की मां? गांव में ऐसे बिता रही हैं अपनी जिंदगी
क्रिकेट
IND-W vs SL-W Final Live Score: शतक से चूकि स्मृति मंधाना, फाइनल में बनाए 79 रन; डेथ ओवरों का खेल जारी
Live: शतक से चूकि स्मृति मंधाना, फाइनल में बनाए 79 रन; डेथ ओवरों का खेल जारी
इंडिया
आशीष मिश्रा मामले में सुनवाई के दौरान CJI बोले, '...ये हमें मंजूर नहीं'
आशीष मिश्रा मामले में सुनवाई के दौरान CJI बोले, '...ये हमें मंजूर नहीं'
बिहार
जमुई 'हैवानियत' मामले पर CJP का बड़ा बयान, 'इस सरकार के लिए…'
जमुई 'हैवानियत' मामले पर CJP का बड़ा बयान, 'इस सरकार के लिए…'
ट्रेंडिंग
Tajmahal: विदेशी महिला को घूर रहे थे मनचले, फोटोग्राफर ने सिखाया सबक
Tajmahal: विदेशी महिला को घूर रहे थे मनचले, फोटोग्राफर ने सिखाया सबक
टेक्नोलॉजी
Wired या Wireless! फोन की बैटरी के लिए कौन ज्यादा सुरक्षित?
Wired या Wireless! फोन की बैटरी के लिए कौन ज्यादा सुरक्षित?
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget